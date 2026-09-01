¡Sin escándalos! La estrategia con la que Zendaya escapó de la “maldición de las estrellas Disney”

Zendaya comenzó su carrera como muchas otras estrellas juveniles de Disney Channel, pero su historia tomó un rumbo diferente al dejar la cadena.

Mientras otros intentaron romper de golpe con su imagen infantil, ella siguió un camino que terminó llevándola hasta los Emmy y las mayores producciones de Hollywood.

Zendaya comenzó a preparar su salida antes de abandonar Disney

Cuando Zendaya apareció en Shake It Up en 2010 tenía apenas 14 años. La serie, coprotagonizada por Bella Thorne, la convirtió en uno de los rostros jóvenes de Disney Channel y abrió para ella una carrera que también incluyó música y baile.

Sin embargo, una de las claves para entender lo que ocurrió después está en su segundo gran proyecto para la cadena. En lugar de limitarse a protagonizar K.C. Undercover, estrenada en 2015, comenzó a involucrarse en las decisiones detrás de cámaras.

Zendaya se convirtió en productora de la serie y aprovechó esa posición para participar en la construcción de su personaje. La actriz buscaba que K.C. fuera una adolescente inteligente, con habilidades propias y alejada de algunos de los estereotipos que solían acompañar a las protagonistas juveniles.

De esta manera, su última gran etapa dentro de Disney también funcionó como preparación para lo que vendría después. Zendaya comenzó a tomar mayor control sobre su carrera antes de despedirse por completo de la cadena que la había convertido en estrella.

También tomó una decisión importante fuera de la actuación. Aunque había iniciado una carrera como cantante e incluso lanzó el álbum Zendaya en 2013, poco a poco dejó la música en segundo plano para concentrarse en otros proyectos.

Zendaya comenzó su carrera en Disney Channel antes de dar el salto a Hollywood. Disney Plus

Spider-Man fue el primer gran paso fuera de Disney

Su transición tampoco estuvo acompañada por un intento inmediato de demostrar que ya era una actriz adulta. En 2017 llegó Spider-Man: Homecoming, donde interpretó a Michelle Jones, personaje que después sería conocido como MJ dentro del universo cinematográfico de Marvel.

Aunque entró a una de las franquicias más grandes de Hollywood, Zendaya todavía no tenía que cargar con el peso de protagonizar la película. Tom Holland encabezaba la historia como Peter Parker, mientras ella aparecía inicialmente como un personaje secundario.

Ese mismo año participó en El gran showman junto a Hugh Jackman y Zac Efron. Allí interpretó a Anne Wheeler, una trapecista que mantiene una relación con Phillip Carlyle y que le permitió mostrar otra faceta fuera de la televisión juvenil.

Ambas producciones tuvieron algo en común. Le dieron exposición frente a un público mucho más amplio sin obligarla a buscar un personaje diseñado únicamente para destruir la imagen que había construido durante su adolescencia.

Spider-Man: Homecoming fue uno de los primeros grandes proyectos de Zendaya fuera de Disney. Sony Pictures

Euphoria terminó de cambiar la percepción sobre Zendaya

Zendaya aceptó interpretar a Rue Bennett en Euphoria, una adolescente que enfrenta problemas de adicción y cuya vida se encuentra muy lejos de los personajes que la actriz había interpretado durante sus años en Disney Channel.

La distancia con su pasado era evidente, pero el cambio no dependía únicamente de mostrar una versión más adulta de Zendaya. Rue era un personaje dramático que exigía sostener buena parte de la historia y colocaba a la actriz frente a temas mucho más complejos.

En 2020, Zendaya ganó el Emmy como mejor actriz protagonista en una serie dramática por Euphoria. Tenía 24 años y se convirtió entonces en la intérprete más joven en recibir el premio dentro de esa categoría.

Dos años después volvió a conseguirlo por el mismo personaje.

Zendaya ganó dos premios Emmy por su interpretación de Rue Bennett en Euphoria. HBO

La moda también ayudó a construir una nueva Zendaya

La transformación de su carrera no ocurrió únicamente frente a las cámaras.

Junto con su estilista Law Roach, Zendaya comenzó a utilizar alfombras rojas, estrenos y eventos como una extensión de los proyectos que promocionaba. Sus apariciones dejaron de funcionar solamente como fotografías promocionales y comenzaron a tener una identidad propia.

Uno de los ejemplos más recordados ocurrió durante la Met Gala de 2019, cuando apareció con un vestido de Tommy Hilfiger inspirado en Cenicienta. El atuendo incluso se iluminó durante su paso por la alfombra.

El momento tuvo una coincidencia particular. Ese mismo año estaba a punto de estrenarse Euphoria, el proyecto que terminaría alejándola de manera definitiva de la imagen juvenil que todavía acompañaba su nombre.

En lugar de renegar públicamente de Disney, Zendaya convirtió aquella referencia a una princesa de la compañía en parte de su propia narrativa antes de comenzar una etapa completamente diferente.

Zendaya y Law Roach han convertido la moda en una parte clave de su imagen pública. IG zendaya

Dune y Desafiantes confirmaron que Euphoria no sería una excepción

Zendaya tenía que evitar que Rue se convirtiera simplemente en el personaje excepcional que había logrado separarla de Disney.

La actriz continuó interpretando a MJ dentro de Spider-Man, pero al mismo tiempo se incorporó a otra importante franquicia con Dune, dirigida por Denis Villeneuve.

Aunque Chani tuvo una presencia limitada en la primera película, su participación aumentó de forma considerable en Dune: Part Two, donde se convirtió en una pieza central de la historia protagonizada por Timothée Chalamet.

En 2024 llegó Desafiantes, de Luca Guadagnino. Zendaya interpretó a Tashi Duncan, una extenista convertida en entrenadora atrapada en una complicada relación con dos hombres de su pasado.

Además de protagonizar la película, participó como productora, retomando una faceta que había comenzado años atrás durante su etapa en K.C. Undercover.