'Spider-Man: Un Nuevo Día' rompe récord con 718 millones de vistas en 24 horas

El lanzamiento del tráiler de Spider-Man: Un Nuevo Día no solo generó conversación global, también estableció un nuevo estándar en la industria del entretenimiento digital. En sus primeras 24 horas, el avance acumuló 718.6 millones de vistas, convirtiéndose en el tráiler más visto de la historia, de acuerdo con datos de WaveMetrix.

La cifra no solo supera marcas previas, sino que lo hace con una diferencia amplia frente a producciones recientes que habían dominado el panorama digital. En cuestión de horas, el nuevo capítulo del héroe arácnido se colocó como uno de los eventos mediáticos más grandes del año.

Un récord que cayó en tiempo récord

El impacto del tráiler fue inmediato. A tan solo ocho horas de su lanzamiento, el video ya había alcanzado 373 millones de vistas, suficiente para superar el récord de 24 horas que mantenía Deadpool y Wolverine, con 365 millones.

El crecimiento no se detuvo ahí. En menos de un día, el avance también dejó atrás la marca de Grand Theft Auto VI, que había sido catalogado como el lanzamiento de video más grande tras registrar 475 millones de vistas en 2025.

En perspectiva, la franquicia ya había mostrado su fuerza digital con Spider-Man: Sin Camino a Casa, cuyo tráiler sumó 355.5 millones de vistas en su primer día. Sin embargo, el nuevo lanzamiento prácticamente duplicó ese alcance.

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Cifras clave del tráiler:

718.6 millones de vistas en 24 horas

373 millones en las primeras 8 horas

Supera a Deadpool y Wolverine ( 365 millones )

( ) Rebasa a Grand Theft Auto VI (475 millones)

Un nuevo punto de partida para Peter Parker

Más allá de los números, la película plantea un giro en la historia del personaje. Spider-Man: Un Nuevo Día se sitúa cuatro años después de los eventos de Sin Camino a Casa, con un Peter Parker completamente aislado.

El personaje ha decidido borrar su identidad de la vida de quienes lo rodean, lo que lo deja enfrentando la ciudad sin vínculos personales. En este contexto, se presenta como un Spider-Man dedicado por completo a combatir el crimen, en una Nueva York que ya no lo reconoce.

La presión constante y el aumento en las amenazas derivan en un cambio que no solo es narrativo, sino también físico, abriendo una nueva etapa en la evolución del héroe.

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El elenco y el equipo creativo

La película reúne a un elenco amplio encabezado por Tom Holland y Zendaya, acompañados por Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Tramell Tillman, Michael Mando y Mark Ruffalo. La dirección está a cargo de Destin Daniel Cretton, con guion de Chris McKenna y Erik Sommers.

El proyecto se basa en el personaje creado por Stan Lee y Steve Ditko, y cuenta con la producción de Kevin Feige, Amy Pascal, Avi Arad y Rachel O'Connor.

Fecha de estreno en cines

El lanzamiento en salas ya tiene fecha confirmada. Sony Pictures estrenará Spider-Man: Un Nuevo Día el 31 de julio de 2026, marcando el regreso del personaje a la pantalla grande tras uno de los mayores fenómenos globales de la franquicia.