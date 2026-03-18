¡Primer tráiler de 'Spider-Man: Un Nuevo Día'! Así luce la nueva etapa de Peter Parker | VIDEO

El universo de Marvel vuelve a expandirse con el lanzamiento del primer tráiler de Spider-Man: Un Nuevo Día, la nueva entrega protagonizada por Tom Holland que marca un giro importante en la historia de Spider-Man.

La película llega tras el impacto global de Spider-Man: Lejos de casa, y plantea un escenario completamente distinto para Peter Parker, quien ahora enfrenta las consecuencias de haber tomado una decisión radical: desaparecer de la vida de quienes más ama.

Un Peter Parker completamente solo

La historia se sitúa cuatro años después de los eventos de la entrega anterior. En este punto, Peter Parker decidió vivir en el anonimato, completamente alejado de sus seres queridos, quienes ya no recuerdan quién es.

¡Spider-Man: Brand New Day rompe las reglas! Así lanzarán su tráiler en partes Captura de Pantalla

Este cambio lo ha llevado a centrarse únicamente en su papel como superhéroe, convirtiéndose en Spider-Man a tiempo completo en una Nueva York que ya no reconoce su identidad.

Sin embargo, esta vida aislada comienza a cobrar factura. La presión constante y el desgaste físico empiezan a provocar cambios inesperados en él, lo que añade un nuevo nivel de riesgo a su doble vida.

Una nueva amenaza y evolución del héroe

El tráiler también adelanta la aparición de un patrón de crímenes inusual, lo que apunta a la llegada de un enemigo más poderoso de lo habitual.

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Este nuevo desafío obligará a Spider-Man a enfrentarse no solo a fuerzas externas, sino también a una transformación interna que podría poner en peligro su propia existencia.

La cinta promete un tono más oscuro y maduro, explorando las consecuencias emocionales y físicas de ser un superhéroe en soledad.

Un elenco lleno de rostros conocidos

Además de Tom Holland, la película contará con la participación de Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Tramell Tillman, Michael Mando y Mark Ruffalo.

La dirección está a cargo de Destin Daniel Cretton, mientras que el guion fue escrito por Chris McKenna y Erik Sommers, basados en los personajes creados por Stan Lee y Steve Ditko.

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Un nuevo comienzo para Spider-Man

Spider-Man: Un Nuevo Día se perfila como una de las películas más esperadas dentro del universo de superhéroes, al presentar una etapa más introspectiva del personaje.

Con un protagonista que ha perdido su identidad ante el mundo y enfrenta nuevas amenazas, esta entrega busca redefinir el camino del Hombre Araña en la pantalla grande.