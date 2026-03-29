Todo lo que dejó AnimeJapan 2026: fechas, trailers y regresos más esperados

El centro de convenciones Tokyo Big Sight fue el escenario del arranque de AnimeJapan 2026, considerado uno de los eventos más relevantes de la industria del anime en el primer semestre del año.

Con la participación de más de 120 empresas y una expansión que abarca múltiples pabellones, el evento presentó una serie de anuncios centrados en nuevas temporadas, remakes y adaptaciones que marcarán el calendario de estrenos en 2026.

One Piece ajusta su estrategia de producción

Uno de los anuncios principales estuvo relacionado con One Piece, cuya producción sufrirá cambios importantes a partir de este año.

El estudio Toei Animation confirmó que el anime reducirá su ritmo a un máximo de:

26 episodios por año

Divididos en dos cours

El ajuste busca mejorar la calidad visual y sincronizar mejor la narrativa con el manga original. Además, se confirmó el regreso del anime el 5 de abril de 2026 con el episodio 1156, que dará inicio al arco de Elbaf.

One Piece Elbaph Especial

Nuevos proyectos dentro del universo One Piece

Durante el mismo panel se reveló información adicional sobre el spin-off One Piece Heroines.

Entre los detalles confirmados destacan:

Adaptación del arco “episode: NAMI”

Participación de Maaya Sakamoto como Miucha

como Miucha Takehito Koyasu como Lubun

El proyecto amplía el universo narrativo de la franquicia con historias centradas en sus personajes femeninos.

JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run sin fecha definida

El panel de JoJo’s Bizarre Adventure parte 7: Steel Ball Run dejó dos puntos clave:

No hay fecha confirmada para nuevos episodios

para nuevos episodios La adaptación se desarrollará en “etapas” narrativas

Este formato permitirá cubrir múltiples capítulos del manga en bloques más amplios, siguiendo una estructura distinta a temporadas tradicionales.

Steel Ball Run en Netflix: el regreso de JoJo's Bizarre Adventure que todos esperaban Especial/Netflix

Regresa Magic Knight Rayearth con remake confirmado

Uno de los anuncios más esperados fue el remake de Magic Knight Rayearth, conocido en Latinoamérica como Las Guerreras Mágicas.

El primer tráiler confirmó que el estreno está programado para octubre de 2026.

También se presentó un nuevo elenco de voces para los personajes principales, marcando una actualización completa del proyecto original de los años 90.

Nuevas temporadas y fechas confirmadas

El evento también reveló múltiples fechas de estreno para series ya conocidas:

Estrenos destacados:

From Old Country Bumpkin to Master Swordsman

Temporada 2: julio de 2026

Distribución en Amazon Prime Video

Blue Box

Temporada 2: 4 de octubre de 2026

Distribución global en Netflix

Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation

Temporada 3: 5 de julio de 2026

Ascendance of a Bookworm

Nueva parte: 4 de abril de 2026

Cambio de estudio a Wit Studio

Nuevas adaptaciones y anuncios originales

El evento también sirvió para presentar nuevos proyectos basados en manga y obras originales:

Dandelion

Estreno: 16 de abril de 2026

Producción para Netflix

Basado en obra de Hideaki Sorachi

Smoking Behind the Supermarket with You

Primer tráiler y arte promocional

Música a cargo de ZUTOMAYO e imase

Hanaori-san Still Wants to Fight in the Next Life

Estreno: julio de 2026

Ghost in the Shell y nuevos proyectos multimedia

Estreno: julio de 2026

Emisión en bloque televisivo especial en Japón

Dirección a cargo de Mokochan

Ghost in the Shell tendrá su estreno este año Especial

Sentenced to be a Hero confirma dos noticias

Por otro lado, Sentenced to be a Hero confirmó dos grandes noticias para los seguidores de este anime: la producción de una segunda temporada, luego del éxito que tuvo la primera y el desarrollo de un videojuego titulado Game of the GODDESS.

Un evento marcado por continuaciones y remakes

El primer día de AnimeJapan 2026 dejó claro el enfoque de la industria para los próximos años: continuar franquicias exitosas y apostar por nuevas adaptaciones.

Entre regresos, cambios de producción y nuevos proyectos, el evento consolidó su papel como uno de los principales espacios para anunciar el futuro del anime a nivel global.