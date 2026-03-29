Todo lo que dejó AnimeJapan 2026: fechas, trailers y regresos más esperados
Conoce todos los anuncios del primer día de AnimeJapan 2026: fechas de estreno, nuevos animes y regresos como One Piece y Ghost in the Shell
El centro de convenciones Tokyo Big Sight fue el escenario del arranque de AnimeJapan 2026, considerado uno de los eventos más relevantes de la industria del anime en el primer semestre del año.
Con la participación de más de 120 empresas y una expansión que abarca múltiples pabellones, el evento presentó una serie de anuncios centrados en nuevas temporadas, remakes y adaptaciones que marcarán el calendario de estrenos en 2026.
One Piece ajusta su estrategia de producción
Uno de los anuncios principales estuvo relacionado con One Piece, cuya producción sufrirá cambios importantes a partir de este año.
El estudio Toei Animation confirmó que el anime reducirá su ritmo a un máximo de:
- 26 episodios por año
- Divididos en dos cours
El ajuste busca mejorar la calidad visual y sincronizar mejor la narrativa con el manga original. Además, se confirmó el regreso del anime el 5 de abril de 2026 con el episodio 1156, que dará inicio al arco de Elbaf.
Nuevos proyectos dentro del universo One Piece
Durante el mismo panel se reveló información adicional sobre el spin-off One Piece Heroines.
Entre los detalles confirmados destacan:
- Adaptación del arco “episode: NAMI”
- Participación de Maaya Sakamoto como Miucha
- Takehito Koyasu como Lubun
El proyecto amplía el universo narrativo de la franquicia con historias centradas en sus personajes femeninos.
JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run sin fecha definida
El panel de JoJo’s Bizarre Adventure parte 7: Steel Ball Run dejó dos puntos clave:
- No hay fecha confirmada para nuevos episodios
- La adaptación se desarrollará en “etapas” narrativas
Este formato permitirá cubrir múltiples capítulos del manga en bloques más amplios, siguiendo una estructura distinta a temporadas tradicionales.
Regresa Magic Knight Rayearth con remake confirmado
Uno de los anuncios más esperados fue el remake de Magic Knight Rayearth, conocido en Latinoamérica como Las Guerreras Mágicas.
El primer tráiler confirmó que el estreno está programado para octubre de 2026.
También se presentó un nuevo elenco de voces para los personajes principales, marcando una actualización completa del proyecto original de los años 90.
Nuevas temporadas y fechas confirmadas
El evento también reveló múltiples fechas de estreno para series ya conocidas:
Estrenos destacados:
- Temporada 2: julio de 2026
- Distribución en Amazon Prime Video
Blue Box
- Temporada 2: 4 de octubre de 2026
- Distribución global en Netflix
Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation
- Temporada 3: 5 de julio de 2026
- Nueva parte: 4 de abril de 2026
- Cambio de estudio a Wit Studio
Nuevas adaptaciones y anuncios originales
El evento también sirvió para presentar nuevos proyectos basados en manga y obras originales:
- Estreno: 16 de abril de 2026
- Producción para Netflix
- Basado en obra de Hideaki Sorachi
Smoking Behind the Supermarket with You
- Primer tráiler y arte promocional
- Música a cargo de ZUTOMAYO e imase
Hanaori-san Still Wants to Fight in the Next Life
- Estreno: julio de 2026
Ghost in the Shell y nuevos proyectos multimedia
- Estreno: julio de 2026
- Emisión en bloque televisivo especial en Japón
- Dirección a cargo de Mokochan
Sentenced to be a Hero confirma dos noticias
Por otro lado, Sentenced to be a Hero confirmó dos grandes noticias para los seguidores de este anime: la producción de una segunda temporada, luego del éxito que tuvo la primera y el desarrollo de un videojuego titulado Game of the GODDESS.
Un evento marcado por continuaciones y remakes
El primer día de AnimeJapan 2026 dejó claro el enfoque de la industria para los próximos años: continuar franquicias exitosas y apostar por nuevas adaptaciones.
Entre regresos, cambios de producción y nuevos proyectos, el evento consolidó su papel como uno de los principales espacios para anunciar el futuro del anime a nivel global.