Última Hora Impreso de hoy

Todo lo que dejó AnimeJapan 2026: fechas, trailers y regresos más esperados

Conoce todos los anuncios del primer día de AnimeJapan 2026: fechas de estreno, nuevos animes y regresos como One Piece y Ghost in the Shell

Por: Brandon Pacheco

thumb
Los anuncios de Anime JapanEspecial

El centro de convenciones Tokyo Big Sight fue el escenario del arranque de AnimeJapan 2026, considerado uno de los eventos más relevantes de la industria del anime en el primer semestre del año.

Con la participación de más de 120 empresas y una expansión que abarca múltiples pabellones, el evento presentó una serie de anuncios centrados en nuevas temporadas, remakes y adaptaciones que marcarán el calendario de estrenos en 2026.

One Piece ajusta su estrategia de producción

Uno de los anuncios principales estuvo relacionado con One Piece, cuya producción sufrirá cambios importantes a partir de este año.

El estudio Toei Animation confirmó que el anime reducirá su ritmo a un máximo de:

  • 26 episodios por año
  • Divididos en dos cours

El ajuste busca mejorar la calidad visual y sincronizar mejor la narrativa con el manga original. Además, se confirmó el regreso del anime el 5 de abril de 2026 con el episodio 1156, que dará inicio al arco de Elbaf.

thumb
One Piece ElbaphEspecial

Nuevos proyectos dentro del universo One Piece

Durante el mismo panel se reveló información adicional sobre el spin-off One Piece Heroines.

Entre los detalles confirmados destacan:

  • Adaptación del arco “episode: NAMI”
  • Participación de Maaya Sakamoto como Miucha
  • Takehito Koyasu como Lubun

El proyecto amplía el universo narrativo de la franquicia con historias centradas en sus personajes femeninos.

JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run sin fecha definida

El panel de JoJo’s Bizarre Adventure parte 7: Steel Ball Run dejó dos puntos clave:

  • No hay fecha confirmada para nuevos episodios
  • La adaptación se desarrollará en “etapas” narrativas

Este formato permitirá cubrir múltiples capítulos del manga en bloques más amplios, siguiendo una estructura distinta a temporadas tradicionales.

thumb
Steel Ball Run en Netflix: el regreso de JoJo's Bizarre Adventure que todos esperabanEspecial/Netflix

Regresa Magic Knight Rayearth con remake confirmado

Uno de los anuncios más esperados fue el remake de Magic Knight Rayearth, conocido en Latinoamérica como Las Guerreras Mágicas.

El primer tráiler confirmó que el estreno está programado para octubre de 2026.

También se presentó un nuevo elenco de voces para los personajes principales, marcando una actualización completa del proyecto original de los años 90.

Nuevas temporadas y fechas confirmadas

El evento también reveló múltiples fechas de estreno para series ya conocidas:

Estrenos destacados:

  • From Old Country Bumpkin to Master Swordsman
    • Temporada 2: julio de 2026 
    • Distribución en Amazon Prime Video

    Blue Box

    • Temporada 2: 4 de octubre de 2026
    • Distribución global en Netflix

    Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation

      • Temporada 3: 5 de julio de 2026

    • Ascendance of a Bookworm
      • Nueva parte: 4 de abril de 2026
      • Cambio de estudio a Wit Studio

      Nuevas adaptaciones y anuncios originales

      El evento también sirvió para presentar nuevos proyectos basados en manga y obras originales:

    • Dandelion
      • Estreno: 16 de abril de 2026
      • Producción para Netflix
      • Basado en obra de Hideaki Sorachi

      Smoking Behind the Supermarket with You

      • Primer tráiler y arte promocional
      • Música a cargo de ZUTOMAYO e imase

      Hanaori-san Still Wants to Fight in the Next Life

      • Estreno: julio de 2026

      Ghost in the Shell y nuevos proyectos multimedia

      • Estreno: julio de 2026
      • Emisión en bloque televisivo especial en Japón
      • Dirección a cargo de Mokochan
      thumb
      Ghost in the Shell tendrá su estreno este añoEspecial

      Sentenced to be a Hero confirma dos noticias

      Por otro lado, Sentenced to be a Hero confirmó dos grandes noticias para los seguidores de este anime: la producción de una segunda temporada, luego del éxito que tuvo la primera y el desarrollo de un videojuego titulado Game of the GODDESS.

      Un evento marcado por continuaciones y remakes

      El primer día de AnimeJapan 2026 dejó claro el enfoque de la industria para los próximos años: continuar franquicias exitosas y apostar por nuevas adaptaciones.

      Entre regresos, cambios de producción y nuevos proyectos, el evento consolidó su papel como uno de los principales espacios para anunciar el futuro del anime a nivel global.

      Temas:

      EL EDITOR RECOMIENDA