Kabah se suma al universo drag de OCRILÚ y llega a la Arena CDMX

OCRILÚ vuelve para convertir el escenario en un universo donde la música, el arte drag y la libertad creativa se unen.

Bajo el sello SUISTIME y la producción de Hugo Mejuto, esta nueva etapa es encabezada por la alineación original de Kabah, una de las agrupaciones más representativas del pop mexicano.

El espectáculo también contará con la participación de leyendas del drag mexicano, quienes aportarán fuerza y una presencia escénica única, haciendo de cada momento una experiencia inolvidable.

El concierto será el sábado 30 de mayo en la Arena Ciudad de México (CDMX), en una noche que promete energía, libertad y una conexión auténtica con el público.

Después de su debut en 2019 con Rocío Banquells, OCRILÚ regresa en 2026 con una producción renovada que apuesta por una narrativa escénica innovadora, donde el arte rompe con género, forma y expectativa.

Kabah, integrado por Federica, René, Daniela, Sergio y Apio, marcó el pop de los años 90 con temas como “La calle de las sirenas” y ahora lidera esta propuesta con sus grandes éxitos.

El show forma parte del inicio de actividades de SUISTIME, una productora que busca reinventar el entretenimiento musical latino mediante experiencias inmersivas. Los boletos ya están disponibles en taquilla y en Superboletos.

Cartel del concierto Foto: Especial

JCS