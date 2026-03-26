Jujutsu Kaisen confirma temporada 4 tras el final de su tercera entrega

Jujutsu Kaisen tendrá una cuarta temporada. La confirmación llegó tras el estreno del episodio 59, que marca el cierre de la tercera entrega y de la primera parte del arco Culling Game.

El anuncio se realizó a través de la cuenta oficial del anime en X, donde se indicó que la historia continuará con una nueva fase del conflicto. De acuerdo con la plataforma Crunchyroll, la producción ya se encuentra en desarrollo.

La temporada 4 adaptará el ‘Culling Game: Parte 2’

La nueva entrega llevará por título The Culling Game: Parte 2, una etapa central dentro del manga creado por Gege Akutami.

En esta fase, la historia continuará explorando el enfrentamiento entre hechiceros dentro de un juego mortal que reúne a combatientes de distintas épocas, así como a maldiciones con habilidades especiales. El desarrollo del arco se sitúa después del Incidente de Shibuya, uno de los eventos más relevantes en la narrativa, y profundiza en las consecuencias de ese conflicto.

Jujutsu Kaisen tendrá un capítulo extendido para su parte final Especial

¿Qué ocurrió en el final de la temporada 3?

El episodio 59, titulado Colonia de Sendai, cierra la primera parte del Culling Game y se centra en el combate dentro de esta región. En este capítulo, Yuta Okkotsu toma el protagonismo al enfrentarse a múltiples oponentes en un escenario de combate simultáneo.

Entre los acontecimientos principales:

Derrota de Dhruv Lakdawalla

Aparición de Kurourushi tras salir de su letargo

Introducción de combatientes como Ryu Ishigori y Takako Uro

El episodio amplía la escala del conflicto y presenta nuevas amenazas dentro del juego.

Megumi Fushiguro usó su expansión de dominio en el penúltimo episodio de Jujutsu Kaisen MAPPA

Producción y equipo creativo

La serie es producida por el estudio MAPPA, responsable de adaptar el manga a formato animado.

El equipo principal de la tercera temporada incluyó:

Dirección: Shota Goshozono

Composición de serie: Hiroshi Seko

Diseño de personajes: Yosuke Yajima y Hiromi Niwa

Música: Yoshimasa Terui

Hasta ahora, no se han confirmado cambios en el equipo para la cuarta temporada.

¿Dónde ver ‘Jujutsu Kaisen’?

Las tres temporadas del anime, así como la película Jujutsu Kaisen 0, están disponibles en Crunchyroll, donde los episodios se han estrenado de manera simultánea con Japón.

En México, la tercera temporada se transmitió con nuevos capítulos cada jueves, manteniendo el formato de simulcast internacional.

Sin fecha de estreno confirmada

Por el momento, no se ha anunciado la fecha de estreno, número de episodios ni detalles adicionales sobre la cuarta temporada. La producción se encuentra en una etapa inicial, por lo que se espera que en los próximos meses se den a conocer más detalles sobre el desarrollo de esta nueva entrega.