“¡Suegra, suegra!”: Las Perdidas presumen cobijas de Harfuch regaladas por María Sorté

Un momento inesperado entre figuras del entretenimiento y la política se volvió viral luego de que Las Perdidas, integradas por Wendy Guevara, Paola Suárez y Karina Torres, compartieran un regalo poco común: cobijas con la imagen de Omar García Harfuch, enviadas por la primera actriz María Sorté.

El episodio, difundido en redes sociales, generó reacciones por la combinación de humor, cultura popular y la presencia de un funcionario público en un objeto cotidiano como una frazada.

“¡Suegra, suegra!”, gritan Las Perdidas

La reacción de Las Perdidas quedó registrada en video, donde entre risas y gritos celebraron el regalo.

“¡Suegra, suegra, suegra!”, exclamaban mientras mostraban las cobijas, en referencia a la relación familiar entre la actriz y el secretario de Seguridad.

Durante el clip, Karina Torres expresó:

“Ay, así me siento protegida. Gracias, María Sorté… yo sé que no nos la diste, pero Wendy nos las regaló”.

Por su parte, Wendy Guevara aclaró que recibió tres piezas, lo que coincidía con el número de integrantes del grupo.

María Sorté le manda mensaje a Wendy Guevara

El obsequio incluyó una tarjeta escrita por la actriz, en la que expresó su cercanía con la influencer. En el mensaje se lee:

“Te mando las cobijas con todo mi cariño y mi admiración… te me haces un amor. Dios te bendiga”.

El gesto retoma una interacción previa, cuando Wendy Guevara comentó en su podcast que le sorprendió la actitud cercana de la actriz al conocerla personalmente.

Las cobijas de Harfuch: de mercado local a tendencia nacional

El regalo tiene origen en un fenómeno reciente: la popularización de cobijas con el rostro de Omar García Harfuch, actual titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Estas frazadas comenzaron a venderse en el mercado de Chiconcuac, en el Estado de México, donde rápidamente llamaron la atención de compradores y medios.

Comerciantes locales señalaron que la demanda creció rápidamente, atrayendo a revendedores de distintas regiones.

¿Cuánto cuestan las cobijas con la cara de Omar García Harfuch?

Además de los mercados físicos, las cobijas también comenzaron a comercializarse en línea. En plataformas como Mercado Libre, los precios varían dependiendo del diseño y tamaño.

Rango de precios:

Desde 250 pesos

Hasta casi 600 pesos

Esta expansión digital contribuyó a que el producto trascendiera su origen local y se posicionara como un artículo viral.