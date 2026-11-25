Marvel Studios lanzó el tráiler final de Avengers: Doomsday y detonó una intensa conversación digital entre millones de seguidores del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). En cuestión de minutos, una breve secuencia protagonizada por Shang-Chi bastó para reactivar los rumores sobre el regreso de Tobey Maguire como Spider-Man.

La teoría circula en foros especializados desde hace más de un año, pero cobró nueva fuerza tras el análisis cuadro por cuadro del avance oficial. Los espectadores más atentos detectaron un detalle arquitectónico en Nueva York que conecta directamente con la historia cinematográfica del héroe arácnido.

Shag Chi estaría sobre el edificio Chrysler. Foto: Marvel Studios

Durante el fragmento en cuestión, Shang-Chi impulsa su cuerpo en el aire mediante el poder de sus diez anillos mientras los Nuevos Vengadores observan la acción desde la Torre de los Avengers. Aunque el despliegue visual destaca al artista marcial, el foco de atención recayó sobre el punto exacto donde aterriza.

El héroe apoya sus pies sobre una de las emblemáticas gárgolas con forma de águila que coronan el edificio Chrysler, uno de los rascacielos más reconocibles de Manhattan. Para la comunidad de fanáticos de Spider-Man, esa ubicación específica posee una carga simbólica imposible de ignorar dentro de la franquicia.

El vínculo histórico entre el edificio Chrysler y el Spider-Man de Sam Raimi

Aunque la silueta del edificio Chrysler aparece con frecuencia en diversas producciones ambientadas en Nueva York, los seguidores señalan que sus gárgolas metálicas mantienen un lazo estrecho con la versión de Tobey Maguire. En la trilogía dirigida por Sam Raimi, el personaje vigilaba constantemente la ciudad desde ese mismo mirador.

Aquellas escenas definieron la identidad visual del trepamuros en la pantalla grande durante la década de los dos mil. Por esa razón, miles de usuarios en redes sociales interpretan la elección de este escenario en Avengers: Doomsday como una pista deliberada sobre la presencia del actor estadounidense.

El Spider-Man de Tobey Maguire sobre el edificio Chrysler. Foto: Sony Pictures

La especulación gana terreno porque Tobey Maguire ya retomó oficialmente el traje del héroe en Spider-Man: No Way Home. Aquella participación integró su universo narrativo dentro de la Saga del Multiverso, línea argumental que Marvel Studios desarrolla actualmente rumbo al cierre de su fase cinematográfica.

Pese al entusiasmo generado en plataformas digitales, el estudio mantiene total hermetismo y no emite ninguna confirmación oficial sobre la participación del intérprete. Por ahora, la toma de Shang-Chi funciona únicamente como un guiño visual abierto a distintas lecturas por parte de la audiencia.

Rumores del multiverso rumbo al estreno en cines de México

Las versiones sobre una posible aparición de Tobey Maguire en Avengers: Doomsday acompañan el desarrollo del proyecto desde sus primeras etapas de producción. Diversos reportes de la industria apuntan a que la cinta aprovechará las fracturas dimensionales para reunir múltiples variantes de Spider-Man en una misma batalla.

Para buena parte del público, este escenario resulta completamente viable dentro de la lógica interna de la franquicia. La propia compañía confirmó anteriormente que la superproducción congregará héroes provenientes de distintas realidades y sagas previas del cine de superhéroes bajo un mismo conflicto central.

Los fans desean ver al Spider-Man de Tobey Maguire en Avengers: Doomsday. Foto: Sony Pictures

El equipo creativo aprovecha cada adelanto promocional para alimentar el misterio sin revelar las sorpresas principales de la trama. Este manejo de expectativas mantiene la conversación activa en redes sociales y multiplica el interés alrededor de los personajes que cruzarán portales interdimensionales.

La incógnita terminará muy pronto para los espectadores mexicanos. Avengers: Doomsday llegará a las salas de cine de México el próximo 16 de diciembre, fecha en la que el público descubrirá si Tobey Maguire vuelve a balancearse junto a los Vengadores.