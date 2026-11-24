Marvel Studios lanzó un nuevo spot televisivo coreano de Avengers: Doomsday este 24 de noviembre de 2026, apenas un día después de estrenar su segundo avance oficial. El comercial revela una escena inédita donde Thor y Steve Rogers encaran directamente a Doctor Doom sentado en su trono de Latveria, anticipando un choque monumental rumbo a su estreno en México el 16 de diciembre.

Este clip promocional circula con rapidez en redes sociales y muestra imágenes ausentes en los dos tráilers previos de la superproducción. La confrontación cara a cara dentro del dominio del villano confirma que el líder de Latveria enfrentará desde el frente a dos de las figuras más poderosas del universo cinematográfico.

Steve Rogers y Thor llegando frente a Doctor Doom. Foto: Marvel Studios

Además del tenso encuentro con Doctor Doom, el anuncio de Corea del Sur reúne a un numeroso grupo de héroes dentro de la casa de Steve Rogers. En esta secuencia aparecen Yelena, Shuri, M'Baku, John Walker, Namor, Johnny Storm, Shang-Chi y Sue Storm, mientras una frase del antagonista cierra el promocional.

El metraje también exhibe a Johnny Storm, la Antorcha Humana, encendiendo sus llamas para entrar en combate inmediato. En otra toma breve pero reveladora, varios defensores giran la mirada hacia atrás al detectar la llegada de una presencia misteriosa que amenaza su posición.

El regreso de Steve Rogers y la unión de franquicias en el segundo tráiler

La difusión de este spot ocurre tan solo veinticuatro horas después del lanzamiento del segundo tráiler oficial y el nuevo póster del filme, presentados el 23 de noviembre de 2026. Aquel avance centró su historia en el retorno de Steve Rogers, interpretado nuevamente por Chris Evans, junto a Peggy Carter.

El promocional principal consolidó la esperada colisión entre los Avengers, los Cuatro Fantásticos y los X-Men dentro de una misma amenaza multiversal. Entre las secuencias de acción destacó el potente grito de Cíclope, instante que generó miles de reacciones entre los seguidores de los cómics y el cine de superhéroes.

Los héroes reunidos en Avengers: Doomsday. Foto: Marvel Studios

Por otra parte, diversos reportes de la industria apuntan a que Marvel Studios alista un clip especial de 54 segundos exclusivo para salas de cine. A pesar de la expectativa generada por esta versión extendida, la compañía todavía no emite una confirmación oficial sobre su exhibición en complejos cinematográficos.

Próximo evento televisivo confirmado y recta final hacia cines

La estrategia publicitaria de Disney mantendrá un ritmo intenso durante los últimos días del mes con una transmisión especial en televisión abierta. La empresa confirmó que presentará material inédito de Avengers: Doomsday el próximo 30 de noviembre de 2026 dentro del programa navideño The Wonderful World of Disney, emitido por la cadena ABC.

Thor y Steve Rogers juntos en Avengers: Doomsday. Foto: Marvel Studios

Mediante esta dosificación de avances internacionales y eventos televisivos, el estudio impulsa la conversación global antes de la apertura de taquilla. Cada pieza revelada aporta pistas sobre las alianzas entre equipos y el alcance real del poder que ostenta Doctor Doom en esta entrega.

El público mexicano presenciará el desenlace de esta batalla en la gran pantalla a partir del 16 de diciembre de 2026. Con el respaldo de múltiples generaciones de personajes y una escala visual sin precedentes, Avengers: Doomsday perfila un cierre de año histórico para la cartelera comercial.