Marvel Studios y Sony anunciaron el regreso oficial de Spider-Man: Brand New Day a las salas de cine para el próximo 3 de diciembre de 2026. Esta versión extendida presentará material inédito, secuencias eliminadas y diversas sorpresas adicionales para todos los espectadores.

La cuenta oficial de la franquicia confirmó la noticia en redes sociales tras una filtración previa de la cadena AMC. La preventa de boletos arrancará este jueves 19 de noviembre en México y Estados Unidos, generando alta expectativa entre los seguidores del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

El Spider-Man de Tom Holland con los ojos negros. Foto: Sony Pictures y Marvel Studios

Esta edición especial lleva por título oficial Spider-Man: Brand New Brand New Day y celebra el primer encuentro cinematográfico entre Peter Parker, interpretado por Tom Holland, y Jean Grey, encarnada por Sadie Sink. El proyecto vuelve a la cartelera apenas cuatro meses después de su debut original.

De acuerdo con reportes del portal Deadline, este nuevo montaje incluye una escena eliminada con Rosario Dawson retomando su papel de Night Nurse. La actriz participó anteriormente en las series televisivas de The Defenders y suma ahora su aparición oficial dentro de esta aventura arácnida.

¿Las escenas adicionales conectan con Avengers: Doomsday?

Hasta el momento, no existe confirmación oficial sobre una conexión directa entre el material inédito y Avengers: Doomsday. Los estudios mantienen absoluto hermetismo respecto al contenido exacto de las secuencias extra, aunque el estreno de la próxima cinta de los Vengadores ocurrirá apenas dos semanas después de este reestreno.

Pese a la falta de anuncios formales, los fanáticos del UCM especulan intensamente en foros digitales sobre el rol de Doctor Doom. La teoría principal señala que el villano reclutará al Spider-Man de Tom Holland para integrarlo a su equipo, replicando lo sucedido previamente con Hulk y la Bruja Escarlata.

El supuesto nuevo póster de Avengers: Doomsday (der). Foto: Marvel Updates y Marvel Studios

Estas conjeturas nacen directamente de la escena postcréditos original de Spider-Man: Brand New Day. En dicho fragmento, el héroe neoyorquino desaparece repentinamente de las calles de Nueva York y aparece varado en medio del espacio exterior sin explicación aparente.

Marvel y Disney aplicaron una estrategia comercial similar en septiembre pasado con el reestreno de Avengers Endgame: Encore, función que incluyó un vistazo exclusivo a futuros proyectos. Por ello, miles de asistentes planean regresar a los complejos cinematográficos para comprobar si las nuevas escenas funcionan como puente narrativo.

Un fenómeno histórico en la taquilla mundial

El lanzamiento de Spider-Man: Brand New Day ocurrió el pasado 31 de julio de 2026 y pulverizó múltiples marcas comerciales desde su primer fin de semana. La producción acumuló más de 2,500 millones de dólares en la taquilla global, ubicándose entre las películas más lucrativas en la historia del cine.

Spider-Man agudizó su sentido arácnido. Foto: Sony Pictures y Marvel Studios

Tras dominar la cartelera mundial durante el verano, la cinta aterrizó en plataformas digitales el pasado mes de octubre. Con este regreso decembrino a los cines, Sony y Marvel Studios buscan impulsar un último tramo de recaudación y capitalizar el enorme entusiasmo que rodea a Avengers: Doomsday.