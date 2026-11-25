Chris Evans se convirtió en uno de los actores más queridos por los fans de Marvel gracias a su interpretación de Steve Rogers, mejor conocido como el Capitán América. Durante varios años, el famoso formó parte de algunas de las películas más exitosas del estudio, hasta que en 2019 llegó el momento de despedirse del personaje.

Desde entonces, los seguidores del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) no perdieron la esperanza de volver a verlo en alguna producción. Aunque en distintas ocasiones el actor habló sobre lo satisfecho que estaba con el final de su personaje, los rumores sobre su regreso nunca desaparecieron.

Foto: Marvel Studios

Ahora que su participación en Avengers: Doomsday es una realidad, han comenzado a salir a la luz algunos detalles sobre lo que ocurrió durante los años en los que estuvo alejado de Steve Rogers y cómo se preparó su regreso a la franquicia.

Chris Evans tuvo reuniones secretas con Marvel durante varios años

A pesar de que el regreso de Chris Evans parecía poco probable hace algunos años, un reciente reportaje de Entertainment Weekly reveló que el actor y Marvel Studios estuvieron en contacto durante buena parte del tiempo en el que los fans pensaban que su historia como Steve Rogers había terminado.

El medio estadounidense dio a conocer, gracias a información proporcionada por el equipo de Avengers: Doomsday, que Chris Evans “tomó múltiples reuniones con Marvel en secreto en los años posteriores a Endgame”.

Captura de Pantalla

Lo que llama la atención de esta revelación es que, mientras estas conversaciones ocurrían, el famoso respondía constantemente preguntas sobre su futuro dentro de la franquicia.

En algunas entrevistas, Chris Evans aseguró que estaba “feliz retirado” y “triste por no seguir con el equipo”, declaraciones que hicieron pensar a muchos que el actor no tenía planes de volver a interpretar al superhéroe.

Sin embargo, lejos de las cámaras y sin que los seguidores de Marvel estuvieran enterados, existían conversaciones sobre la posibilidad de encontrar una manera de traer de vuelta a Steve Rogers.

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¿Por qué Chris Evans mantuvo en secreto sus reuniones con Marvel?

Guardar información sobre las próximas películas de Marvel no es algo nuevo entre los actores que forman parte de la franquicia. En el caso de Chris Evans, mantener en secreto sus conversaciones con el estudio tenía una razón relacionada con la experiencia que los fans tienen al ver las películas.

Anthony Russo, quien junto a su hermano Joe Russo dirige Avengers: Doomsday, habló sobre la actitud que tomó el actor cada vez que era cuestionado sobre un posible regreso.

Captura de pantalla

El director señaló que Evans es una de las personas que más importancia le da a que los espectadores puedan disfrutar de las sorpresas que se preparan para cada producción.

“Está muy comprometido con preservar la experiencia para la sala de cine”, explicó Russo.

Además, el cineasta reconoció que el actor tiene un gran interés en evitar que los detalles de las historias se conozcan antes de tiempo.

“Es como, ‘¿por qué comprometeríamos eso?’. De todos los involucrados, en cuanto al elenco, puede que sea el más comprometido con ese aspecto”.

Marvel quería que Chris Evans regresara como Nomad

Mucho antes de que comenzaran los preparativos de Avengers: Doomsday, Marvel Studios ya tenía algunas ideas para continuar con la historia de Steve Rogers sin necesidad de que volviera a portar el escudo del Capitán América.

Chris Evans recordó que, cuando todavía se encontraba trabajando en Avengers: Endgame, tuvo una cena con Kevin Feige y Louis D’Esposito, presidente y copresidente de Marvel Studios, respectivamente.

Foto: Marvel Studios

Durante aquella reunión, ambos le hicieron una propuesta que habría cambiado el futuro de su personaje dentro del MCU.

“Dijeron: ‘Nos encantaría seguir haciendo películas contigo. Steve ya no sería el Capitán América, sería Nomad’”, relató Evans.

La idea estaba relacionada con una etapa de Steve Rogers en los cómics de Marvel, en la que el personaje deja atrás su identidad como el Capitán América y adopta el nombre de Nomad.

El estudio incluso trabajó en una propuesta que posteriormente le hizo llegar al actor, quien reconoció que le había gustado lo que tenían pensado para él. Pese a ello, el famoso decidió no aceptar la oferta, ya que consideraba que era un buen momento para cerrar ese capítulo de su carrera.

“Por la razón que sea, en ese momento, estaba muy contento con cómo habían terminado las cosas. No sentía que fuera lo que estaba buscando hacer en ese momento”.

¿Qué pasará con Steve Rogers en Avengers: Doomsday?

Para muchos seguidores de Marvel, una de las grandes dudas que existen alrededor de Avengers: Doomsday es cómo encajará Steve Rogers en la nueva historia, tomando en cuenta lo que sucedió con él en la última película de los Vengadores.

Cabe recordar que el personaje de Chris Evans decidió quedarse en el pasado para compartir su vida con Peggy Carter, interpretada por Hayley Atwell, después de cumplir con su misión de devolver las Gemas del Infinito.

Foto: Marvel Studios

Cuando los fans volvieron a verlo, Steve Rogers era un hombre de edad avanzada que había decidido entregarle el escudo del Capitán América a Sam Wilson, personaje interpretado por Anthony Mackie.

No obstante, los adelantos de Avengers: Doomsday han mostrado que Steve y Peggy aparecen nuevamente jóvenes y que incluso tienen un hijo.