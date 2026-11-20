Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, reconoció que el cambio creativo que dio origen a Avengers: Doomsday comenzó tras la fría recepción de Ant-Man and the Wasp: Quantumania. El ejecutivo aclaró que la decisión de reemplazar a Kang el Conquistador por Doctor Doom inició antes de la salida de Jonathan Majors.

Durante años, la industria asumió que los problemas legales de Majors provocaron la cancelación de los planes originales del estudio. No obstante, Feige detalló en una entrevista con Empire que las críticas negativas y el bajo desempeño de Quantumania obligaron a replantear al gran antagonista de la Saga del Multiverso.

Doctor Doom y las Brujas Latverianas. Foto: Marvel Studios

Con estas declaraciones, el estudio transparenta uno de los ajustes estratégicos más profundos de su historia reciente. La cinta antes titulada Avengers: The Kang Dynasty evolucionó hacia una nueva dirección narrativa para recuperar el entusiasmo del público y redefinir el futuro inmediato de Los Avengers.

El tropiezo de Quantumanía y el desgaste de Kang

Marvel Studios presentó originalmente a Kang el Conquistador como la amenaza suprema destinada a ocupar el vacío que dejó Thanos tras la Saga del Infinito. El villano debutó en la serie Loki y encabezó el conflicto de Ant-Man and the Wasp: Quantumania, cinta que buscaba consolidar su peligrosidad.

La respuesta de la audiencia y de la crítica especializada resultó mucho más tibia de lo que proyectaban los directivos de Disney. El escaso entusiasmo que generó el personaje en cines encendió las alarmas internas de la compañía, impulsando una revisión profunda sobre la viabilidad comercial del proyecto.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania fue el fracaso que dio pie a Avengers: Doomsday. Foto: Marvel Studios

“Ant-Man and the Wasp: Quantumania no recibió la acogida que esperábamos”, admitió Kevin Feige durante su conversación con Empire. El productor añadió que el equipo creativo conservaba orgullo por varios elementos del filme, incluida la actuación de Jonathan Majors, pero confirmó que la reestructuración ya avanzaba en ese momento.

Según explicó el líder de Marvel Studios, las controversias judiciales que rodearon posteriormente a Majors únicamente aceleraron una transición creativa que ya operaba detrás de cámaras. El estudio detectó a tiempo que el arco del conquistador temporal carecía de fuerza para sostener un evento cinematográfico masivo.

Doctor Doom toma el control con Robert Downey Jr.

Incluso mientras el calendario oficial mantenía el título de Avengers: The Kang Dynasty, los productores ya modificaban el guion para introducir a Doctor Doom. Feige reveló que esa entrega funcionaría originalmente como un puente narrativo para presentar al monarca de Latveria como la mente maestra del caos multiversal.

La transformación culminó cuando Marvel Studios descartó por completo el nombre original del proyecto y anunció oficialmente Avengers: Doomsday. Este movimiento estratégico permitió al estudio cortar de tajo las tramas inconclusas de Kang y apostar por uno de los antagonistas más emblemáticos en la historia de los cómics.

Doctor Doom en el reciente póster de Avengers: Doomsday. Foto: Marvel Studios

Para asegurar el impacto mediático y reconectar con los fanáticos veteranos de la franquicia, la compañía concretó el regreso de Robert Downey Jr. al Universo Cinematográfico de Marvel. Lejos de retomar la armadura de Iron Man, el actor asumirá el manto de Doctor Doom para encabezar esta etapa.

Esta jugada redefine el tablero de Los Avengers y coloca a Doctor Doom en el centro absoluto de la acción cinematográfica. Con el respaldo de Kevin Feige y una dirección renovada, Marvel Studios busca dejar atrás el tropiezo de Quantumania y recuperar el dominio de la taquilla mundial.