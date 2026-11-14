Ticketmaster se une al Buen Fin 2026: conciertos y festivales con descuentos
Descubre qué conciertos, festivales y musicales tienen descuentos de hasta 50% en Ticketmaster por el Buen Fin 2026 y cómo comprar tus boletos.
Los amantes de la música y los espectáculos tienen una oportunidad para conseguir boletos a precios especiales durante noviembre. Ticketmaster se sumó a El Buen Fin 2026 con promociones de hasta 50% de descuento, ofertas 2x1 y meses sin intereses en conciertos, festivales, musicales y obras de teatro en México.
Las ofertas incluyen presentaciones de artistas nacionales e internacionales, así como producciones teatrales y espectáculos familiares. Sin embargo, los beneficios dependen de cada evento, las localidades participantes y la disponibilidad de entradas.
¿Qué descuentos ofrece Ticketmaster por el Buen Fin 2026 y hasta cuándo estarán disponibles?
De acuerdo con los términos y condiciones publicados por Ticketmaster, las promociones estarán vigentes desde las 10:00 horas del 13 de noviembre hasta las 23:59 horas del martes 17 de noviembre.
Entre los beneficios destacan descuentos de entre 25 y 50% sobre el precio regular de los boletos, además de promociones 2x1, 3x2 y 5x4 en determinados eventos y localidades.
Los festivales también cuentan con precios especiales, aunque el costo depende de la zona y la fase de venta. Por ello, las entradas para un mismo espectáculo pueden tener precios diferentes.
Otra alternativa son los meses sin intereses con tarjetas de crédito participantes. Las condiciones son las siguientes:
- Banamex: 3 y 6 meses sin intereses, con compra mínima de 3 mil pesos
- BBVA: 3 meses sin intereses, con compra mínima de mil pesos
- American Express: 3 meses sin intereses, con compra mínima de 300 pesos
- Santander: 3 meses sin intereses, con compra mínima de 300 pesos
- Nu: 3 meses sin intereses, con compra mínima de 300 pesos
Es importante considerar que los descuentos se aplican sobre el valor nominal de los boletos y no incluyen los cargos por servicio ni el procesamiento de la orden. El inventario promocional es limitado y las ofertas no son acumulables con otros descuentos.
¿Qué conciertos y festivales tienen descuentos en Ticketmaster durante el Buen Fin 2026?
El catálogo de Ticketmaster contempla propuestas de distintos géneros musicales y espectáculos para públicos de todas las edades. Estos son algunos de los eventos participantes, organizados por recinto:
Auditorio Nacional (Ciudad de México)
- Adrián Uribe
- Alexa Zuart
- Caloncho
- Carmina Burana
- Conferencia Más Vida
- David Bisbal
- Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey
- El Cascanueces
- Foreigner
- Gala Sinfónica Coral
- Grupo Niche
- Jerry Rivera
- Jesse & Joy
- Julio Preciado
- La Adictiva
- La Última Caravana del Rock and Roll
- Lavoe Sinfónico CDMX
- Leyendas de la Cumbia
- María José CDMX
- Melendi
- MET La Fanciulla del West
- MET Manon
- MET Otello
- MET Parsifal
- MET Samson et Dalila
- MET Silent Night
- Pica Pica
- Raúl Ornelas
- Rodrigo de la Cadena
- The Music of Elton John and Billy Joel
- Víctor García
- Willie Colón “Forever”
Auditorio Banamex (Monterrey)
- David Bisbal MTY
- Hoy No Me Puedo Levantar MTY
- Justin Quiles & Lenny Tavárez MTY
- María José MTY
Auditorio Telmex (Guadalajara)
- David Bisbal GDL
- Dragon Ball Symphonic GDL
- Julio Preciado GDL
- Justin Quiles & Lenny Tavárez GDL
- LP
- Lucero GDL
Otros recintos y espectáculos participantes:
- Autódromo Hermanos Rodríguez: Coca-Cola Flow Fest
- Aztlán, Feria de Chapultepec: Aztlán, Feria de Chapultepec
- Castillo de Chapultepec: Navidades en México: Ballet Folklórico de México
- Centro Cultural Teatro 1: Hoy No Me Puedo Levantar CDMX y Matilda, El Musical
- Centro Cultural Teatro 2: Nocturno
- Coliseo GNP Seguros: Anuel AA GDL
- El Cantoral: Chacho Gaytán, Congreso del Mariachi, Edgar Oceransky, Nuestros Boleros de Cantina, Omar Márquez, Playa Limbo y Ricardo Balderas
- Escenario GNP Seguros: Avatar MTY, Earth, Wind & Fire Experience By AI McKay MTY, Franco Escamilla, Hermanos de Leche, La Caravana del Amor, La Gusana Ciega, Lavoe Sinfónico MTY, Los Palominos, Matute, Molotov MTY, Pica Pica MTY y Plim Plim MTY
- Estadio Alfredo Harp Helú: The Best of I Love Dance
- Estadio GNP Seguros: Louis Tomlinson, Panteón Rococó y The Warning
- Expo Santa Fe: Time Warp
- Foro Corona Monterrey: Bohemio, Griss Romero, Meme & Yordi, Morenito de Fuego y Taburete
- Foro Lucerna: La Gaviota, Nuestra Isla, Puras Cosas Maravillosas y Yo Soy Mi Propia Esposa
- Foro Puebla 186: MARO y Yuki Chiba
- Gran Carpa Santa Fe: Cirque du Soleil ECHO
- La Maraka: Adolescentes Orquesta y Tony Vega, DLD, Kalimba, Los Panchos Sinfónicos, Los Terrícolas y Jorge Falcón
- Lunario del Auditorio Nacional: Ana Sofi W, Carolina Ross CDMX, Electrify & Los Daniels, Helado Tropical, Insulini y Los Espantasuegras, Javier Corcobado, Junior Klan, Kika Edgar, María San Felipe, Paula Mattheus y RaiNao
- Nuevo Teatro Libanés: Defendiendo al Cavernícola, La Nota y Los Monólogos de la Vagina
- Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes: I Am Hardstyle y La Roux
- Palacio de los Deportes: Dimash Qudaibergen y Kenshi Yonezu
- Pepsi Center: ROZ, Sofi Tukker y The Mars Volta
- Teatro 11 de Julio: La Dama de Negro
- Teatro Aldama: Mentidrags y Mentiras, El Musical
- Teatro Centenario Coyoacán: Amigos Intocables
- Teatro Coyoacán Enrique Lizalde: Conversando con el Diablo, Esquizofrenia e Infierno
- Teatro de la Ciudad Esperanza Iris: Magno Concierto Sinfónico: Congreso del Mariachi
- Teatro Diana: Ana Torroja, Carolina Ross GDL, Inspector, Los Ángeles Negros, Los Van Van y Pica Pica GDL
- Teatro Estudio Cavaret: Avatar
- Teatro Fernando Soler: Las Leonas
- Teatro Ferrocarrilero: El show de Pipirin Mi primera vez... Navideño
- Teatro Hidalgo: Diario de un Loco y Sor-Presas
- Teatro Jorge Negrete: Qué Desastre de Función
- Teatro Metropólitan: Bendita Vida, Benny, Daniel Sosa, Lo Mejor del Rock, Mexfloyd, Mono Blanco y Pate de Fua
- Teatro Milán: Las Heridas del Viento y Urinetown, El Musical
- Teatro Royal Pedregal: Toc Toc
- Teatro San Jerónimo: Busco al Hombre de Mi Vida, Marido Ya Tuve y Un Elfo Travieso
- Teatro San Rafael: Perfume de Gardenia y Plim Plim CDMX
- Teatro Telcel: El Rey León
- Teatro Varsovia: Archivo Confidencial: Cámara Blanca, Born in Amerika, El Cascanueces: Memorias del Tío Drosselmeyer, El Lamento de Tonantzi (Sí Teatro) y Juntos Salvaremos la Navidad
- Teatro Virginia Fábregas: Afterglow y Como Quieras... ¡Perro Ámame!
- Teatro Wilberto Cantón: Así Lo Veo Yo: Monólogo René Dupeyron, El Gorila de Frank Kafka, El Juego Que Todos Jugamos y No es Otra Telenovela Mexicana
- Teatro Xola Julio Prieto: 12 Princesas en Pugna, Cómo Entrenar a Tu Dragón (Movie Concert), El Cadáver de la Novia (Movie Concert), El Gran Showman (Movie Concert), El Método Grönholm, La Clase y Ride The Cyclon
- Torre Cuarzo: Mystika Inmersivo
- Velódromo Olímpico: Atarashii Gakko!
Espectáculos con descuentos especiales y condiciones de compra
Algunas producciones tienen beneficios específicos que requieren seguir un procedimiento de compra.
El Rey León, en el Teatro Telcel, ofrece 50% de descuento en las localidades participantes. Además, quienes cuenten con tarjetas Banamex pueden acceder a 3, 6 y 9 meses sin intereses. Para obtener estos beneficios, es necesario elegir la función, seleccionar los asientos disponibles y continuar con el método de pago. La promoción permite adquirir hasta 12 entradas por transacción y está sujeta a disponibilidad.
Por su parte, Cirque du Soleil ECHO, en la Gran Carpa Santa Fe, participa con un descuento de 40% en las secciones seleccionadas. Los interesados deben elegir la fecha de la presentación, consultar los lugares disponibles y completar el proceso de compra. También existe un límite de 12 boletos por operación.
¿Cómo comprar boletos con descuento en Ticketmaster durante el Buen Fin 2026?
Para aprovechar las promociones, los interesados deben ingresar al catálogo especial de El Buen Fin y comprobar que el concierto o espectáculo de su interés forme parte de la campaña.
El procedimiento es el siguiente:
- Ingresa al sitio oficial: visita la página de Ticketmaster Buen Fin 2026.
- Busca el espectáculo: localiza el concierto, festival, musical u obra de teatro.
- Selecciona la fecha: consulta las presentaciones disponibles y elige la que se ajuste a tus planes.
- Revisa las localidades: comprueba qué zonas tienen descuento y cuáles son los precios promocionales.
- Elige la forma de pago: verifica qué tarjetas participan y cuál es el monto mínimo para acceder a meses sin intereses.
- Confirma el precio final: revisa el importe de los boletos y los cargos adicionales antes de completar la compra.
Las promociones estarán disponibles hasta el 17 de noviembre a las 23:59 horas; sin embargo, algunos eventos pueden agotar sus entradas promocionales antes de esa fecha.
El Buen Fin representa una oportunidad para quienes desean asistir a conciertos, festivales o producciones teatrales con precios especiales. No obstante, antes de comprar es importante comparar las localidades, revisar las condiciones de cada promoción y confirmar el importe final.
La página oficial de Ticketmaster permite consultar los eventos participantes, los precios actualizados y la disponibilidad de entradas. Así, los compradores podrán elegir la opción que mejor se adapte a sus planes y presupuesto.