Ticketmaster se une al Buen Fin 2026: conciertos y festivales con descuentos

Los amantes de la música y los espectáculos tienen una oportunidad para conseguir boletos a precios especiales durante noviembre. Ticketmaster se sumó a El Buen Fin 2026 con promociones de hasta 50% de descuento, ofertas 2x1 y meses sin intereses en conciertos, festivales, musicales y obras de teatro en México.

Las ofertas incluyen presentaciones de artistas nacionales e internacionales, así como producciones teatrales y espectáculos familiares. Sin embargo, los beneficios dependen de cada evento, las localidades participantes y la disponibilidad de entradas.

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¿Qué descuentos ofrece Ticketmaster por el Buen Fin 2026 y hasta cuándo estarán disponibles?

De acuerdo con los términos y condiciones publicados por Ticketmaster, las promociones estarán vigentes desde las 10:00 horas del 13 de noviembre hasta las 23:59 horas del martes 17 de noviembre.

Entre los beneficios destacan descuentos de entre 25 y 50% sobre el precio regular de los boletos, además de promociones 2x1, 3x2 y 5x4 en determinados eventos y localidades.

Los festivales también cuentan con precios especiales, aunque el costo depende de la zona y la fase de venta. Por ello, las entradas para un mismo espectáculo pueden tener precios diferentes.

Otra alternativa son los meses sin intereses con tarjetas de crédito participantes. Las condiciones son las siguientes:

Banamex: 3 y 6 meses sin intereses, con compra mínima de 3 mil pesos

BBVA: 3 meses sin intereses, con compra mínima de mil pesos

American Express: 3 meses sin intereses, con compra mínima de 300 pesos

Santander: 3 meses sin intereses, con compra mínima de 300 pesos

Nu: 3 meses sin intereses, con compra mínima de 300 pesos

Es importante considerar que los descuentos se aplican sobre el valor nominal de los boletos y no incluyen los cargos por servicio ni el procesamiento de la orden. El inventario promocional es limitado y las ofertas no son acumulables con otros descuentos.

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¿Qué conciertos y festivales tienen descuentos en Ticketmaster durante el Buen Fin 2026?

El catálogo de Ticketmaster contempla propuestas de distintos géneros musicales y espectáculos para públicos de todas las edades. Estos son algunos de los eventos participantes, organizados por recinto:

Auditorio Nacional (Ciudad de México)

Adrián Uribe

Alexa Zuart

Caloncho

Carmina Burana

Conferencia Más Vida

David Bisbal

Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey

El Cascanueces

Foreigner

Gala Sinfónica Coral

Grupo Niche

Jerry Rivera

Jesse & Joy

Julio Preciado

La Adictiva

La Última Caravana del Rock and Roll

Lavoe Sinfónico CDMX

Leyendas de la Cumbia

María José CDMX

Melendi

MET La Fanciulla del West

MET Manon

MET Otello

MET Parsifal

MET Samson et Dalila

MET Silent Night

Pica Pica

Raúl Ornelas

Rodrigo de la Cadena

The Music of Elton John and Billy Joel

Víctor García

Willie Colón “Forever”

Auditorio Banamex (Monterrey)

David Bisbal MTY

Hoy No Me Puedo Levantar MTY

Justin Quiles & Lenny Tavárez MTY

María José MTY

Auditorio Telmex (Guadalajara)

David Bisbal GDL

Dragon Ball Symphonic GDL

Julio Preciado GDL

Justin Quiles & Lenny Tavárez GDL

LP

Lucero GDL

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Otros recintos y espectáculos participantes:

Autódromo Hermanos Rodríguez: Coca-Cola Flow Fest

Aztlán, Feria de Chapultepec: Aztlán, Feria de Chapultepec

Castillo de Chapultepec: Navidades en México: Ballet Folklórico de México

Centro Cultural Teatro 1: Hoy No Me Puedo Levantar CDMX y Matilda, El Musical

Centro Cultural Teatro 2: Nocturno

Coliseo GNP Seguros: Anuel AA GDL

El Cantoral: Chacho Gaytán, Congreso del Mariachi, Edgar Oceransky, Nuestros Boleros de Cantina, Omar Márquez, Playa Limbo y Ricardo Balderas

Escenario GNP Seguros: Avatar MTY, Earth, Wind & Fire Experience By AI McKay MTY, Franco Escamilla, Hermanos de Leche, La Caravana del Amor, La Gusana Ciega, Lavoe Sinfónico MTY, Los Palominos, Matute, Molotov MTY, Pica Pica MTY y Plim Plim MTY

Estadio Alfredo Harp Helú: The Best of I Love Dance

Estadio GNP Seguros: Louis Tomlinson, Panteón Rococó y The Warning

Expo Santa Fe: Time Warp

Foro Corona Monterrey: Bohemio, Griss Romero, Meme & Yordi, Morenito de Fuego y Taburete

Foro Lucerna: La Gaviota, Nuestra Isla, Puras Cosas Maravillosas y Yo Soy Mi Propia Esposa

Foro Puebla 186: MARO y Yuki Chiba

Gran Carpa Santa Fe: Cirque du Soleil ECHO

La Maraka: Adolescentes Orquesta y Tony Vega, DLD, Kalimba, Los Panchos Sinfónicos, Los Terrícolas y Jorge Falcón

Lunario del Auditorio Nacional: Ana Sofi W, Carolina Ross CDMX, Electrify & Los Daniels, Helado Tropical, Insulini y Los Espantasuegras, Javier Corcobado, Junior Klan, Kika Edgar, María San Felipe, Paula Mattheus y RaiNao

Nuevo Teatro Libanés: Defendiendo al Cavernícola, La Nota y Los Monólogos de la Vagina

Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes: I Am Hardstyle y La Roux

Palacio de los Deportes: Dimash Qudaibergen y Kenshi Yonezu

Pepsi Center: ROZ, Sofi Tukker y The Mars Volta

Teatro 11 de Julio: La Dama de Negro

Teatro Aldama: Mentidrags y Mentiras, El Musical

Teatro Centenario Coyoacán: Amigos Intocables

Teatro Coyoacán Enrique Lizalde: Conversando con el Diablo, Esquizofrenia e Infierno

Teatro de la Ciudad Esperanza Iris: Magno Concierto Sinfónico: Congreso del Mariachi

Teatro Diana: Ana Torroja, Carolina Ross GDL, Inspector, Los Ángeles Negros, Los Van Van y Pica Pica GDL

Teatro Estudio Cavaret: Avatar

Teatro Fernando Soler: Las Leonas

Teatro Ferrocarrilero: El show de Pipirin Mi primera vez... Navideño

Teatro Hidalgo: Diario de un Loco y Sor-Presas

Teatro Jorge Negrete: Qué Desastre de Función

Teatro Metropólitan: Bendita Vida, Benny, Daniel Sosa, Lo Mejor del Rock, Mexfloyd, Mono Blanco y Pate de Fua

Teatro Milán: Las Heridas del Viento y Urinetown, El Musical

Teatro Royal Pedregal: Toc Toc

Teatro San Jerónimo: Busco al Hombre de Mi Vida, Marido Ya Tuve y Un Elfo Travieso

Teatro San Rafael: Perfume de Gardenia y Plim Plim CDMX

Teatro Telcel: El Rey León

Teatro Varsovia: Archivo Confidencial: Cámara Blanca, Born in Amerika, El Cascanueces: Memorias del Tío Drosselmeyer, El Lamento de Tonantzi (Sí Teatro) y Juntos Salvaremos la Navidad

Teatro Virginia Fábregas: Afterglow y Como Quieras... ¡Perro Ámame!

Teatro Wilberto Cantón: Así Lo Veo Yo: Monólogo René Dupeyron, El Gorila de Frank Kafka, El Juego Que Todos Jugamos y No es Otra Telenovela Mexicana

Teatro Xola Julio Prieto: 12 Princesas en Pugna, Cómo Entrenar a Tu Dragón (Movie Concert), El Cadáver de la Novia (Movie Concert), El Gran Showman (Movie Concert), El Método Grönholm, La Clase y Ride The Cyclon

Torre Cuarzo: Mystika Inmersivo

Velódromo Olímpico: Atarashii Gakko!

Cortesía Disney / Deen Van Meer

Espectáculos con descuentos especiales y condiciones de compra

Algunas producciones tienen beneficios específicos que requieren seguir un procedimiento de compra.

El Rey León, en el Teatro Telcel, ofrece 50% de descuento en las localidades participantes. Además, quienes cuenten con tarjetas Banamex pueden acceder a 3, 6 y 9 meses sin intereses. Para obtener estos beneficios, es necesario elegir la función, seleccionar los asientos disponibles y continuar con el método de pago. La promoción permite adquirir hasta 12 entradas por transacción y está sujeta a disponibilidad.

Por su parte, Cirque du Soleil ECHO, en la Gran Carpa Santa Fe, participa con un descuento de 40% en las secciones seleccionadas. Los interesados deben elegir la fecha de la presentación, consultar los lugares disponibles y completar el proceso de compra. También existe un límite de 12 boletos por operación.

Artistas del Cirque du Soleil. Cuartoscuro / Fernando Carranza García

¿Cómo comprar boletos con descuento en Ticketmaster durante el Buen Fin 2026?

Para aprovechar las promociones, los interesados deben ingresar al catálogo especial de El Buen Fin y comprobar que el concierto o espectáculo de su interés forme parte de la campaña.

El procedimiento es el siguiente:

Ingresa al sitio oficial: visita la página de Ticketmaster Buen Fin 2026 . Busca el espectáculo: localiza el concierto, festival, musical u obra de teatro. Selecciona la fecha: consulta las presentaciones disponibles y elige la que se ajuste a tus planes. Revisa las localidades: comprueba qué zonas tienen descuento y cuáles son los precios promocionales. Elige la forma de pago: verifica qué tarjetas participan y cuál es el monto mínimo para acceder a meses sin intereses. Confirma el precio final: revisa el importe de los boletos y los cargos adicionales antes de completar la compra.

Las promociones estarán disponibles hasta el 17 de noviembre a las 23:59 horas; sin embargo, algunos eventos pueden agotar sus entradas promocionales antes de esa fecha.

El Buen Fin representa una oportunidad para quienes desean asistir a conciertos, festivales o producciones teatrales con precios especiales. No obstante, antes de comprar es importante comparar las localidades, revisar las condiciones de cada promoción y confirmar el importe final.

La página oficial de Ticketmaster permite consultar los eventos participantes, los precios actualizados y la disponibilidad de entradas. Así, los compradores podrán elegir la opción que mejor se adapte a sus planes y presupuesto.