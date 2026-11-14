¿Qué pasó con Paola Dalay? José Eduardo Derbez es visto con Mariana BO y despierta curiosidad

José Eduardo Derbez volvió a llamar la atención en redes sociales, esta vez por una fotografía junto a Mariana BO. El actor compartió una imagen en la que aparece con la DJ durante una visita a un campo de tiro, situación que despertó curiosidad porque ocurre apenas dos semanas después de que hiciera pública su separación de Paola Dalay.

La publicación comenzó a circular este sábado 14 de noviembre, luego de que el hijo de Eugenio Derbez retomara una historia de Instagram de la productora sinaloense. En las imágenes ambos aparecen con gorras, lentes de sol y protección auditiva mientras realizan una práctica al aire libre.

Aunque la fotografía provocó preguntas sobre la relación entre los dos, ninguno ha confirmado un noviazgo ni ha hablado de un posible vínculo sentimental. Por ahora, lo único que se conoce es que compartieron esta actividad.

José Eduardo Derbez aparece con Mariana BO tras separarse de Paola Dalay

La imagen fue publicada originalmente por Mariana BO, quien compartió una composición de cuatro fotografías de su visita al campo de tiro. En una de ellas aparece junto a José Eduardo Derbez, mientras que en las demás se observan algunos momentos de la práctica.

El actor retomó la publicación en su propia cuenta, lo que hizo que sus seguidores comenzaran a preguntarse quién era la mujer que lo acompañaba.

La situación llamó la atención por el momento en que ocurrió. El pasado 1 de noviembre, José Eduardo y Paola Dalay anunciaron que habían terminado su relación, después de varios años juntos y de convertirse en padres de una niña.

Mariana BO Instagram: Mariana BO

Tras dar a conocer la noticia, el actor explicó que ambos mantenían una convivencia cordial por el bienestar de su hija. También dejó claro que su prioridad era continuar presente en la vida de la pequeña.

Por otro lado, Paola Dalay estuvo en medio de comentarios por un video en el que aparece junto al futbolista César Romo. Sin embargo, la grabación habría sido realizada en julio de 2026 y no demuestra una infidelidad. La influencer explicó que conoció al deportista después de terminar su relación con Derbez.

Así, mientras las versiones sobre la vida sentimental de ambos siguen generando conversación, la fotografía de José Eduardo con Mariana BO abrió una nueva interrogante, aunque no existe información que permita asegurar que entre ellos haya algo más que una amistad.

¿Quién es Mariana BO, la DJ que apareció con José Eduardo Derbez?

Mariana BO es el nombre artístico de Sandra Mariana Borrego Robles, una DJ, productora musical y violinista originaria de Culiacán, Sinaloa. Su propuesta se distingue por combinar música electrónica con instrumentos interpretados en vivo, especialmente el violín.

Su acercamiento a la música comenzó desde joven. Durante la secundaria formó parte de agrupaciones musicales como baterista y posteriormente estudió violín clásico en el Instituto Sinaloense de Cultura.

Mariana BO es el nombre artístico de Sandra Mariana Borrego Robles, una DJ, productora musical y violinista originaria de Culiacán, Sinaloa. Instagram: Mariana BO

En una entrevista con Vogue México, la artista ha contado cómo esa formación influyó en el sonido que desarrolla actualmente. Su proyecto comenzó a tomar forma como DJ en 2011, pero con el tiempo incorporó elementos de la música clásica, la percusión digital y distintos estilos electrónicos.

Entre los géneros que forman parte de su propuesta están el acid techno, hard groove y hard techno. También ha mencionado como referencias a productores y DJs como Indira Paganotto, Nico Moreno y Sara Landry.

Dentro de sus lanzamientos musicales destacan trabajos como Memento Mori, Kotodama, Vivaldi y Cantus. Además, ha publicado música con sellos especializados en electrónica, entre ellos Filth on Acid.

Mariana BO ha llevado su música a Tomorrowland y EDC

Aunque ahora su nombre comenzó a circular por la fotografía con José Eduardo Derbez, Mariana BO ya tiene una trayectoria dentro de la escena electrónica internacional.

La mexicana se ha presentado en festivales como Tomorrowland, Ultra Music Festival y Electric Daisy Carnival (EDC), además de participar en eventos como Sunburn Festival, en India, y Daydream Festival, que tiene ediciones en distintos países.

En julio de 2022 llegó a Tomorrowland, uno de los encuentros de música electrónica más conocidos del mundo. Ese mismo año también apareció en el puesto 34 del Top 100 de DJ Mag, reconocimiento que impulsó todavía más su presencia en la escena internacional.

Su participación en festivales de México y otros países la ha convertido en una de las representantes nacionales dentro de este circuito musical.

Por ahora, Mariana BO no ha hecho declaraciones sobre la fotografía con José Eduardo Derbez, y el actor tampoco ha aclarado si existe algún vínculo sentimental entre ellos. Mientras tanto, la imagen sigue despertando preguntas, justo cuando su reciente separación de Paola Dalay todavía genera interés entre sus seguidores.