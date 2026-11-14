Buen Fin arranca al ritmo de Los Ángeles Azules

Los Ángeles Azules fueron los encargados de ponerle ritmo al arranque del Buen Fin en el Sam's Club Toreo, donde empezó la temporada de descuentos desde el primer minuto de este viernes 13 de noviembre.

Decenas de socios se dieron cita en el estacionamiento de la tienda para sacar sus mejores pasos. Ni el frío ni la lluvia apagó el ambiente que pusieron los originarios de Iztapalapa.

Los Ángeles Azules en el arranque del Buen Fin. Nancy Corro

Jaime Camil fue el encargado de dirigir el evento previo a la apertura de media noche, con la que la cadena de tiendas mayoristas da la bienvenida al Buen Fin desde el primer minuto, en esta ocasión en 100 de sus sucursales.

Los primeros acordes en el escenario fueron los de Entrega de amor, tema con el que la banda empezó a sacudir el frío de los asistentes, seguido de Otra noche, que originalmente cantan a dueto con Nicki Nicole.

Vasos con café y carritos listos para las primeras compras de la temporada de descuentos rodeaban la zona principal del escenario, en el que la famosa agrupación interpretó también Vuelve, de Ricky Martin y su clásico Cómo te voy a olvidar.

Uno de los temas más bailados por los asistentes fue Nunca es suficiente, que todos recuerdan con Natalia Lafourcade, además de el clásico de los inicios de la agrupación, Ay amor.

La cumbia del infinito y Mi único amor también sonaron en el improvisado escenario y pusieron a bailar a los socios del club y a los curiosos que también se dieron cita para el evento gratuito.

Minutos antes de la media noche, los originarios de Iztapalapa terminaron la presentación para dar pie a la cuenta regresiva para la apertura de puertas en la tienda y para que los asistentes, ya ambientados con la música arrancaran el Buen Fin.

Esta es la décima ocasión en que Sams Club realiza su apertura de media noche en paralelo con el arranque del Buen Fin. Se trata de la noche con mayores descuentos y entre los principales intereses de los consumidores están los departamentos de moda, pantallas, electrodomésticos, despensa y celulares.

“Buen Fin es uno de los momentos más esperados por nuestros socios. Con El Fin Irresistible ampliamos sus oportunidades para planear y comparar, pero también queremos que encuentren una propuesta de valor que vaya más allá del descuento: productos relevantes, beneficios de su membresía y distintas formas de comprar de acuerdo con sus necesidades”, señaló Sergio Pérez Bernal, Director de Mercadotecnia para Sam’s Club México.