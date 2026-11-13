Inicio del Buen Fin arranca con poca asistencia en centros comerciales

Con pasillos semivacíos y con clientes habituales para la compra de despensa en los supermercados, así arrancó el Buen Fin 2026.

Centros comerciales, tiendas departamentales y de autoservicio, lucieron tapizados de propaganda de este evento de fin de año, así como con gran cantidad de productos exhibidos, entre ellos electrodomésticos, línea blanca, pantallas, equipos de audio; sin embargo, la euforia por las compras no fue la misma que en años anteriores.

Foto: Rodolfo Dorantes | Excélsior

Algunos de los visitantes a los centros comerciales, destacaron que las rebajas son ficticias y que, en algunos casos, solo conviene por el plazo que se otorga para pagar a meses sin intereses con las tarjetas de crédito.

Hace poco compré una pantalla, me salió muchísimo más barato comprarla en la temporada de medio año que ahorita, le subieron muchísimo el precio, de salir en ocho mil pesos, ahorita la tienen en 16, con descuento para 11, entonces hay una variación demasiado grande” dijo Gabriel, que acudió a una zona comercial zona sur para comprar precios.

Algunos de los visitantes a los centros comerciales, destacaron que las rebajas son ficticias Foto: Rodolfo Dorantes | Excélsior

El Buen Fin 2026 inició este viernes 13 de noviembre a las 00:00 horas, durará cinco días consecutivos hasta el martes 17 de noviembre, y abarca el puente por la conmemoración de la Revolución Mexicana.