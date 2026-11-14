Simple Plan, Hoobastank y The Used dan concierto acústico en pleno vuelo

Integrantes de Simple Plan, Hoobastank y The Used sorprendieron a decenas de pasajeros con un concierto acústico improvisado a bordo de un avión comercial de Southwest Airlines. El espectáculo ocurrió el viernes 13 de noviembre durante el trayecto de Los Ángeles hacia Orlando, apenas unas horas antes de que las autoridades ordenaran una suspensión nacional de vuelos en Estados Unidos.

De acuerdo con reportes de la revista Variety, las agrupaciones viajaron rumbo a Florida para encabezar el cartel del Vans Warped Tour 2026, festival dedicado al rock alternativo, el pop punk y el emo. Los músicos aprovecharon el traslado aéreo para convivir con sus seguidores y transformar la cabina de pasajeros en un escenario íntimo a miles de pies de altura.

Simple Plan, Hoobastank y The Used dieron un concierto acústico. Foto: Captura de pantalla

La presentación formó parte de Live at 35, una iniciativa de la aerolínea estadounidense que organiza actuaciones musicales sorpresa durante sus rutas comerciales. Los asistentes grabaron cada instante con sus teléfonos celulares y difundieron los videos en redes sociales, donde las imágenes acumularon miles de reproducciones en cuestión de minutos.

Clásicos del rock y pop punk en plena cabina

Uno de los momentos más emotivos de la jornada llegó cuando los miembros de Hoobastank tomaron el micrófono del avión para interpretar “The Reason”, su emblemático éxito lanzado en 2004. Decenas de viajeros corearon la letra desde sus asientos mientras acompañaban el ritmo acústico con aplausos y luces de dispositivos móviles.

Posteriormente, Simple Plan elevó la energía en el pasillo central al tocar temas generacionales como “Perfect” y “I’m Just a Kid”, desatando la euforia entre los fanáticos del género. La banda The Used también sumó su talento al repertorio acústico, al igual que la cantante LØLØ, quien documentó toda la convivencia digitalmente.

Un despegue oportuno antes del caos aéreo nacional

El vuelo despegó de territorio californiano alrededor de las 11:00 horas, justo antes de que la Administración Federal de Aviación (FAA) detuviera todas las salidas aéreas en el país. La dependencia tomó esta medida de emergencia tras detectar una grave falla técnica en sus sistemas principales de comunicaciones.

El concierto acústico de Simple Plan, Hoobastank y The Used ocurrió antes de la suspensión de vuelos. Foto: Captura de pantalla

Esta crisis operativa provocó cancelaciones masivas y retrasos generalizados que afectaron los planes de viaje de miles de ciudadanos durante todo el fin de semana. Aunque la FAA levantó la restricción durante la noche del mismo viernes, las secuelas logísticas complicaron el tráfico aéreo estadunidense a lo largo del sábado 14 de noviembre.

Gracias a su itinerario matutino, los artistas aterrizaron sin contratiempos en Florida para cumplir con su compromiso musical en el Camping World Stadium. El recinto alberga este sábado 14 y domingo 15 de noviembre la última fecha estadounidense de la gira Vans Warped Tour 2026, evento que reúne a los máximos exponentes de la escena alternativa.