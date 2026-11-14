¿No vas al Zócalo? Así puedes ver la transmisión EN VIVO del concierto de Garbage en CDMX

Garbage está listo para encontrarse con sus fans mexicanos en uno de los escenarios más importantes del país como el Zócalo de la Ciudad de México. La agrupación de rock alternativo ofrecerá un concierto gratis este sábado 14 de noviembre, donde se espera que interprete algunos de los temas que marcaron su carrera desde los años noventa.

La presentación ha generado expectativa entre sus fans, algunos de los cuales llegaron desde varias horas antes para conseguir un buen lugar frente al escenario. Sin embargo, quienes no pudieron trasladarse al Centro Histórico también tendrán oportunidad de seguir el espectáculo desde casa.

La buena noticia es que el concierto contará con transmisión gratis a través de medios públicos y plataformas digitales. Así que todavía puedes escuchar canciones como "Stupid Girl", "Only Happy When It Rains" y "Push It" sin salir de casa.

¿Dónde ver EN VIVO y gratis el concierto de Garbage en el Zócalo?

Si no alcanzaste lugar en la Plaza de la Constitución o prefieres evitar las aglomeraciones del Centro Histórico, puedes seguir la presentación de Garbage a través de Capital 21, que tendrá una cobertura especial del evento.

También se podrá consultar la transmisión en las plataformas digitales y redes sociales oficiales de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, el Gobierno capitalino y Capital 21, particularmente en sus canales de YouTube y Facebook.

Estas son las opciones para seguir el espectáculo:

Capital 21: televisión abierta y transmisión en línea desde su página oficial.

YouTube: canales oficiales de Capital 21, Gobierno de la Ciudad de México y Secretaría de Cultura capitalina.

canales oficiales de Capital 21, Gobierno de la Ciudad de México y Secretaría de Cultura capitalina. Facebook: cuentas oficiales de Capital 21, Gobierno de la CDMX y Secretaría de Cultura

La cobertura es gratis, por lo que no necesitas contratar alguna plataforma de streaming o pagar una suscripción para disfrutar del evento.

La cobertura es gratis, por lo que no necesitas contratar alguna plataforma de streaming o pagar una suscripción para disfrutar del evento Elizabeth Velazquez

¿A qué hora empieza el concierto de Garbage en CDMX?

Garbage tiene programado subir al escenario alrededor de las 20:00 horas de este sábado 14 de noviembre, en la Plaza de la Constitución.

El acceso al concierto es completamente gratis y no se necesita boleto para ingresar. No obstante, debido a la cantidad de personas que se espera en el primer cuadro de la capital, las autoridades pueden aplicar restricciones cuando se alcance la capacidad permitida.

La banda también anunció una participación especial de Paulina Villarreal, baterista de The Warning, quien compartirá el escenario con Shirley Manson y compañía para interpretar una canción.

Garbage tiene programado subir al escenario alrededor de las 20:00 horas de este sábado 14 de noviembre, en la Plaza de la Constitución.. @garbage

Por otra parte, la cantante argentina MUÑEKI77A, que inicialmente estaba contemplada como telonera, canceló su participación, por lo que no formará parte del programa de la noche.

¿Qué canciones podría tocar Garbage en el Zócalo?

La presentación representa una oportunidad para que los seguidores de la agrupación escuchen en vivo algunos de sus mayores éxitos. Aunque Garbage no ha publicado un setlist oficial para su concierto en la CDMX, se espera que haga un recorrido por distintas etapas de su discografía.

Entre las canciones que podrían formar parte del espectáculo están:

Stupid Girl

Stupid Girl Only Happy When It Rains

I Think I'm Paranoid

Push It

When I Grow Up

Cherry Lips (Go Baby Go!)

Special

Queer

Vow

There’s No Future in Optimism

Además, durante los ensayos del viernes se escuchó "Lovesong", tema original de The Cure, lo que abrió la posibilidad de que la agrupación incluya este cover en su presentación.

Por ahora, los seguidores tendrán que esperar para conocer el repertorio definitivo. Lo que sí está confirmado es que Garbage llegará al Zócalo con un concierto de entrada libre y opciones para que quienes no pudieron asistir también sean parte de esta noche musical.