KPop Demon Hunters Golden World Tour: fechas de preventa, link de registro y cuándo salen los boletos

Los seguidores de KPop Demon Hunters tendrán la oportunidad de ver a Rumi, Mira y Zoey fuera de la pantalla. Netflix prepara una gira internacional inspirada en la película y ya dio a conocer los primeros detalles para conseguir entradas.

La plataforma confirmó que la Golden World Tour tendrá dos preventas antes de abrir la venta de boletos al público general. El anuncio se realizó este 13 de noviembre de 2026, junto con información sobre las primeras etapas del recorrido.

El espectáculo comenzará en junio de 2027 y estará organizado por Netflix y AEG Presents. La producción combinará música, animación y presentaciones en vivo para llevar a los escenarios el universo de las cazadoras de demonios.

Rumi, Mira y Zoey protagonizarán la gira mundial de KPop Demon Hunters, cuya preventa de boletos comienza el 18 de noviembre. Netflix

¿Cuándo comienza la preventa de boletos de KPop Demon Hunters?

Netflix estableció tres fechas para la venta de entradas de KPop Demon Hunters Golden World Tour. Dos estarán destinadas a quienes busquen comprar antes de la apertura general, aunque cada una tendrá condiciones de acceso diferentes.

La primera oportunidad será el miércoles 18 de noviembre, cuando comenzará la preventa de Mastercard. Esta etapa estará dirigida a los usuarios que cumplan los requisitos de la promoción de la empresa de pagos.

Un día después, el jueves 19 de noviembre, comenzará la preventa For the Fans, dirigida a los seguidores que se registren mediante la página oficial del espectáculo.

Finalmente, la venta general iniciará el viernes 20 de noviembre y permitirá al público buscar entradas para las funciones disponibles, sin necesidad de participar en las preventas anteriores.

Las tres etapas comenzarán a las 10 de la mañana, hora local de la ciudad donde se realice cada concierto.

Las fechas anunciadas por Netflix son las siguientes.

Miércoles 18 de noviembre – Preventa Mastercard.

Preventa Mastercard. Jueves 19 de noviembre – Preventa For the Fans.

Viernes 20 de noviembre – Venta general de boletos.

No se ha anunciado una venta de entradas para México, por lo que todavía no existe una fecha de compra específica para el público mexicano.

Netflix anunció la Golden World Tour de KPop Demon Hunters, cuya preventa Mastercard comenzará el 18 de noviembre. Netflix

¿Cómo registrarse para la preventa de KPop Demon Hunters?

Los seguidores interesados en participar en la preventa For the Fans pueden realizar su registro desde el sitio oficial de la gira, disponible en kpopdemonhunterstour.com.

Netflix habilitó esta opción antes del inicio de la venta para que los fans puedan solicitar acceso anticipado a los boletos de las presentaciones anunciadas.

El proceso comienza al ingresar al portal oficial y buscar la opción correspondiente a la preventa para seguidores. Desde allí se deben seguir las indicaciones de registro que aparezcan en la plataforma.

Antes de completar el procedimiento, conviene revisar la información de la ciudad elegida y las condiciones que se indiquen para participar, ya que los conciertos se realizarán en diferentes países.

Registrarse no garantiza conseguir boletos. La disponibilidad dependerá de las entradas destinadas a cada etapa y de la demanda que exista para las funciones.

Para quienes deseen utilizar la preventa de Mastercard, será necesario consultar los requisitos de acceso que publique la organización. Netflix confirmó la fecha de apertura, pero no detalló en su comunicado todas las tarjetas participantes ni las condiciones particulares de compra.

La plataforma también informó que Trip.com, socio oficial de viajes de la gira, ofrecerá acceso a preventas mediante su aplicación, además de paquetes que combinarán entradas con servicios turísticos.

Rumi, Mira y Zoey, protagonistas de KPop Demon Hunters, llegarán a los escenarios con su gira mundial en 2027. Netflix

¿Cuánto costarán los boletos de KPop Demon Hunters?

Por ahora, Netflix no ha publicado una lista general de precios para todas las presentaciones de Golden World Tour. El costo de las entradas podrá variar según la ciudad, el recinto y la ubicación seleccionada.

Además de los boletos convencionales, la organización anunció que pondrá a disposición una cantidad limitada de experiencias VIP, con beneficios adicionales para los seguidores de la película.

Entre las opciones que podrían formar parte de estos paquetes se encuentran los siguientes beneficios.

Asientos reservados en zonas preferentes.

Oportunidades para tomarse fotografías en el escenario.

Acceso a fiestas previas al espectáculo.

Artículos de colección exclusivos.

Mercancía diseñada para la gira.

No todos los paquetes incluirán necesariamente los mismos beneficios. La organización dará a conocer las condiciones y la disponibilidad correspondientes a las distintas presentaciones.

Para evitar confusiones durante la compra, los interesados pueden consultar los enlaces oficiales de la gira y verificar que la ciudad, fecha y tipo de boleto coincidan con el concierto al que desean asistir.

Rumi, Mira y Zoey, protagonistas de KPop Demon Hunters, tendrán una gira mundial con más de 150 funciones entre 2027 y 2028. Netflix

¿KPop Demon Hunters tendrá conciertos en México?

Aunque KPop Demon Hunters anunció una gira mundial, todavía no ha confirmado presentaciones en México. Las primeras funciones se realizarán en Norteamérica a partir de junio de 2027.

Después, el recorrido continuará por Reino Unido y Europa durante el otoño. Netflix también adelantó que habrá nuevas fechas en Latinoamérica y Asia-Pacífico, pero no ha revelado las ciudades que integrarán esas etapas.

La gira contempla casi 50 ciudades y más de 150 funciones entre 2027 y 2028, por lo que el calendario continuará ampliándose con nuevos anuncios.

La producción permitirá a los asistentes interactuar con versiones animadas de Rumi, Mira y Zoey, escuchar canciones de la película y participar en escenas inspiradas en la lucha contra los demonios.

También aparecerán los Saja Boys y Derpy Tiger. Netflix utilizará tecnología de animación, artistas en vivo y secuencias de acción para recrear el mundo de la película dentro de los recintos.