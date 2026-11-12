Arma tu itinerario: Revelan los horarios oficiales del Corona Capital 2026
Consulta los horarios del Corona Capital 2026 por día y escenario, desde los primeros conciertos hasta Gorillaz, Twenty One Pilots y The Strokes.
El Corona Capital 2026 ya tiene horarios y llegó el momento de organizar el recorrido por el festival. Con decenas de conciertos repartidos en cinco escenarios, algunos asistentes tendrán que elegir entre sus artistas favoritos debido a los empalmes.
El festival se realizará del 20 al 22 de noviembre en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, en la Ciudad de México, con un cartel encabezado por Gorillaz, Twenty One Pilots y The Strokes.
La programación ya puede consultarse en la aplicación oficial del evento, donde aparecen las horas de inicio, la duración de los conciertos y los escenarios asignados a cada artista.
Uno de los detalles más importantes es que los tres artistas principales tendrán presentaciones de dos horas. Sin embargo, también habrá actuaciones simultáneas durante la tarde y la noche, por lo que revisar los horarios será fundamental para aprovechar cada jornada.
Estos son los horarios del Corona Capital 2026 para el viernes 20 de noviembre
La primera jornada estará encabezada por Gorillaz, que subirá al escenario Corona a las 23:00 horas y permanecerá hasta la 1:00 de la madrugada del sábado.
También se presentarán Mumford & Sons, James Blake, Jamie xx y The Kooks, además de CHVRCHES y otros artistas que comenzarán sus actuaciones desde las 15:20 horas.
Estos son los horarios del viernes, organizados por hora de inicio.
- 15:20 a 16:00 – Hot Milk – Escenario Corona
- 15:20 a 16:00 – Olive Jones – Escenario Nivea
- 15:30 a 16:00 – Darianna Everett – Escenario Viva Tent
- 16:00 a 16:40 – Friko – Escenario Doritos
- 16:00 a 16:40 – Absolutely – Escenario Corona Cero
- 16:30 a 17:00 – Anna Luna – Escenario Viva Tent
- 16:40 a 17:20 – Sofia Isella – Escenario Corona
- 16:40 a 17:20 – Thee Sinseers – Escenario Nivea
- 17:20 a 18:10 – Violet Grohl – Escenario Corona Cero
- 17:20 a 18:10 – Chezile – Escenario Doritos
- 17:30 a 18:10 – Model/Actriz – Escenario Viva Tent
- 18:10 a 19:00 – CHVRCHES – Escenario Corona
- 18:10 a 19:00 – Grace Ives – Escenario Nivea
- 18:40 a 19:30 – RIP Magic – Escenario Viva Tent
- 19:00 a 20:10 – The Kooks – Escenario Doritos
- 19:00 a 20:10 – CMAT – Escenario Corona Cero
- 20:00 a 21:00 – JMSN – Escenario Viva Tent
- 20:10 a 21:30 – Durand Jones & The Indications – Escenario Nivea
- 20:25 a 21:30 – Yung Lean – Escenario Corona
- 21:30 a 23:00 – Mumford & Sons – Escenario Doritos
- 21:30 a 23:00 – James Blake – Escenario Corona Cero
- 21:40 a 22:40 – Fcukers – Escenario Viva Tent
- 23:00 a 00:10 – Jamie xx – Escenario Viva Tent
- 23:00 a 1:00 – Gorillaz – Escenario Corona
Uno de los principales empalmes será entre Mumford & Sons y James Blake, ya que ambos conciertos comenzarán a las 21:30 horas y terminarán a las 23:00 horas.
Otro conflicto será entre Gorillaz y Jamie xx, cuyas presentaciones arrancarán a la misma hora. El espectáculo de Gorillaz continuará durante 50 minutos después de que termine el del productor británico.
Horarios del Corona Capital 2026 para el sábado 21 de noviembre
El sábado tendrá como principal atractivo a Twenty One Pilots, que ofrecerá un concierto de dos horas en el escenario Corona, desde las 23:00 hasta la 1:00 de la madrugada del domingo.
La jornada también reunirá a The Offspring, Underworld y Pierce The Veil, además de Mother Mother, Maisie Peters, Dope Lemon y otras propuestas de rock, pop y música electrónica.
Estos son todos los horarios proporcionados para el sábado.
- 15:20 a 16:00 – Quarters – Escenario Corona
- 15:20 a 16:00 – Jordana – Escenario Nivea
- 15:30 a 16:00 – Felipe Gordon – Escenario Viva Tent
- 16:00 a 16:40 – We Are Scientists – Escenario Doritos
- 16:00 a 16:40 – Militarie Gun – Escenario Corona Cero
- 16:20 a 17:00 – Ms*Gloom – Escenario Viva Tent
- 16:40 a 17:20 – Sawyer Hill – Escenario Corona
- 16:40 a 17:20 – Strawberry Guy – Escenario Nivea
- 17:20 a 18:10 – Dope Lemon – Escenario Doritos
- 17:20 a 18:10 – Baby Queen – Escenario Corona Cero
- 17:30 a 18:10 – Princess Chelsea – Escenario Viva Tent
- 18:10 a 19:00 – Balu Brigada – Escenario Corona
- 18:10 a 19:00 – Σtella – Escenario Nivea
- 18:40 a 19:30 – The Hellp – Escenario Viva Tent
- 19:00 a 20:10 – Mother Mother – Escenario Doritos
- 19:00 a 20:10 – Maisie Peters – Escenario Corona Cero
- 20:00 a 21:00 – New Constellations – Escenario Viva Tent
- 20:10 a 21:10 – BØRNS – Escenario Nivea
- 20:10 a 21:30 – Pierce The Veil – Escenario Corona
- 21:30 a 23:00 – The Offspring – Escenario Doritos
- 21:30 a 23:00 – Underworld – Escenario Corona Cero
- 21:40 a 22:40 – Peaches – Escenario Viva Tent
- 23:00 a 00:00 – Sébastien Tellier – Escenario Nivea
- 23:00 a 1:00 – Twenty One Pilots – Escenario Corona
- 23:20 a 00:20 – Rikas – Escenario Viva Tent
El segundo día tendrá uno de los empalmes más importantes del festival. The Offspring y Underworld tocarán exactamente durante el mismo periodo, de 21:30 a 23:00 horas, en los escenarios Doritos y Corona Cero.
Además, Peaches comenzará diez minutos después, por lo que su presentación también coincidirá con ambos conciertos.
Para el cierre, Twenty One Pilots compartirá horario con Sébastien Tellier y Rikas, quienes actuarán en otros escenarios durante parte de su espectáculo.
¿Cuáles son los horarios del Corona Capital 2026 para el domingo 22 de noviembre?
La última jornada estará encabezada por The Strokes, que cerrará el escenario Corona con una presentación de dos horas, programada de las 23:00 a la 1:00 de la madrugada del lunes.
El domingo también contará con The xx, Santigold, Lola Young y Johnny Marr, además de The Black Crowes, Manic Street Preachers y Lil Yachty.
Estos son los horarios del domingo.
- 15:20 a 16:00 – Ratboys – Escenario Corona
- 15:20 a 16:00 – Roar – Escenario Nivea
- 15:30 a 16:00 – Céline Dessberg – Escenario Viva Tent
- 16:00 a 16:40 – Bad Suns – Escenario Doritos
- 16:00 a 16:40 – Freak Slug – Escenario Corona Cero
- 16:20 a 17:00 – Moyka – Escenario Viva Tent
- 16:40 a 17:20 – Good Kid – Escenario Corona
- 16:40 a 17:20 – Tipling Rock – Escenario Nivea
- 17:20 a 18:10 – Manic Street Preachers – Escenario Doritos
- 17:20 a 18:10 – Angine de Poitrine – Escenario Corona Cero
- 17:30 a 18:10 – Ninajirachi – Escenario Viva Tent
- 18:10 a 19:00 – The Black Crowes – Escenario Corona
- 18:10 a 19:00 – Loyle Carner – Escenario Nivea
- 18:40 a 19:30 – Ela Minus – Escenario Viva Tent
- 19:00 a 20:10 – BUNT – Escenario Doritos
- 19:10 a 20:20 – Johnny Marr – Escenario Corona Cero
- 20:00 a 21:00 – Purity Ring – Escenario Viva Tent
- 20:20 a 21:20 – Lola Young – Escenario Corona
- 20:20 a 21:40 – Tricky – Escenario Nivea
- 21:30 a 22:45 – The xx – Escenario Doritos
- 21:40 a 22:40 – Rev Run – Escenario Viva Tent
- 22:00 a 23:00 – Lil Yachty – Escenario Corona Cero
- 23:00 a 1:00 – The Strokes – Escenario Corona
- 23:20 a 00:50 – Santigold – Escenario Viva Tent
Uno de los empalmes del domingo será entre The Strokes y Santigold, ya que ambos espectáculos coincidirán durante buena parte de la noche.
En cambio, quienes quieran ver a The xx y The Strokes tendrán una oportunidad de escuchar ambos conciertos completos, siempre que puedan trasladarse entre los escenarios durante los 15 minutos disponibles.
Dónde consultar los horarios del Corona Capital 2026 y sus escenarios
Los horarios del Corona Capital 2026 están disponibles en la aplicación oficial del festival, donde los asistentes pueden revisar la distribución de los artistas y organizar su recorrido antes de llegar al recinto.
La programación se repartirá entre cinco escenarios, que funcionarán de forma simultánea durante las tres jornadas.
- Corona
- Doritos
- Corona Cero
- Nivea
- Viva Tent
La actividad musical comenzará alrededor de las 15:20 horas, de acuerdo con los primeros conciertos incluidos en la programación proporcionada, y continuará hasta la madrugada.