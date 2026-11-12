Arma tu itinerario: Revelan los horarios oficiales del Corona Capital 2026

El Corona Capital 2026 ya tiene horarios y llegó el momento de organizar el recorrido por el festival. Con decenas de conciertos repartidos en cinco escenarios, algunos asistentes tendrán que elegir entre sus artistas favoritos debido a los empalmes.

El festival se realizará del 20 al 22 de noviembre en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, en la Ciudad de México, con un cartel encabezado por Gorillaz, Twenty One Pilots y The Strokes.

La programación ya puede consultarse en la aplicación oficial del evento, donde aparecen las horas de inicio, la duración de los conciertos y los escenarios asignados a cada artista.

Uno de los detalles más importantes es que los tres artistas principales tendrán presentaciones de dos horas. Sin embargo, también habrá actuaciones simultáneas durante la tarde y la noche, por lo que revisar los horarios será fundamental para aprovechar cada jornada.

Estos son los horarios del Corona Capital 2026 para el viernes 20 de noviembre

La primera jornada estará encabezada por Gorillaz, que subirá al escenario Corona a las 23:00 horas y permanecerá hasta la 1:00 de la madrugada del sábado.

También se presentarán Mumford & Sons, James Blake, Jamie xx y The Kooks, además de CHVRCHES y otros artistas que comenzarán sus actuaciones desde las 15:20 horas.

Estos son los horarios del viernes, organizados por hora de inicio.

15:20 a 16:00 – Hot Milk – Escenario Corona

– Hot Milk – Escenario Corona 15:20 a 16:00 – Olive Jones – Escenario Nivea

15:30 a 16:00 – Darianna Everett – Escenario Viva Tent

16:00 a 16:40 – Friko – Escenario Doritos

16:00 a 16:40 – Absolutely – Escenario Corona Cero

16:30 a 17:00 – Anna Luna – Escenario Viva Tent

16:40 a 17:20 – Sofia Isella – Escenario Corona

16:40 a 17:20 – Thee Sinseers – Escenario Nivea

17:20 a 18:10 – Violet Grohl – Escenario Corona Cero

17:20 a 18:10 – Chezile – Escenario Doritos

17:30 a 18:10 – Model/Actriz – Escenario Viva Tent

18:10 a 19:00 – CHVRCHES – Escenario Corona

18:10 a 19:00 – Grace Ives – Escenario Nivea

18:40 a 19:30 – RIP Magic – Escenario Viva Tent

19:00 a 20:10 – The Kooks – Escenario Doritos

19:00 a 20:10 – CMAT – Escenario Corona Cero

20:00 a 21:00 – JMSN – Escenario Viva Tent

20:10 a 21:30 – Durand Jones & The Indications – Escenario Nivea

20:25 a 21:30 – Yung Lean – Escenario Corona

21:30 a 23:00 – Mumford & Sons – Escenario Doritos

21:30 a 23:00 – James Blake – Escenario Corona Cero

21:40 a 22:40 – Fcukers – Escenario Viva Tent

23:00 a 00:10 – Jamie xx – Escenario Viva Tent

23:00 a 1:00 – Gorillaz – Escenario Corona

Uno de los principales empalmes será entre Mumford & Sons y James Blake, ya que ambos conciertos comenzarán a las 21:30 horas y terminarán a las 23:00 horas.

Otro conflicto será entre Gorillaz y Jamie xx, cuyas presentaciones arrancarán a la misma hora. El espectáculo de Gorillaz continuará durante 50 minutos después de que termine el del productor británico.

Gorillaz encabezará el primer día del Corona Capital 2026 con un concierto de dos horas en el escenario Corona. Cuartoscuro

Horarios del Corona Capital 2026 para el sábado 21 de noviembre

El sábado tendrá como principal atractivo a Twenty One Pilots, que ofrecerá un concierto de dos horas en el escenario Corona, desde las 23:00 hasta la 1:00 de la madrugada del domingo.

La jornada también reunirá a The Offspring, Underworld y Pierce The Veil, además de Mother Mother, Maisie Peters, Dope Lemon y otras propuestas de rock, pop y música electrónica.

Estos son todos los horarios proporcionados para el sábado.

15:20 a 16:00 – Quarters – Escenario Corona

Quarters – Escenario Corona 15:20 a 16:00 – Jordana – Escenario Nivea

15:30 a 16:00 – Felipe Gordon – Escenario Viva Tent

16:00 a 16:40 – We Are Scientists – Escenario Doritos

16:00 a 16:40 – Militarie Gun – Escenario Corona Cero

16:20 a 17:00 – Ms*Gloom – Escenario Viva Tent

16:40 a 17:20 – Sawyer Hill – Escenario Corona

16:40 a 17:20 – Strawberry Guy – Escenario Nivea

17:20 a 18:10 – Dope Lemon – Escenario Doritos

17:20 a 18:10 – Baby Queen – Escenario Corona Cero

17:30 a 18:10 – Princess Chelsea – Escenario Viva Tent

18:10 a 19:00 – Balu Brigada – Escenario Corona

18:10 a 19:00 – Σtella – Escenario Nivea

18:40 a 19:30 – The Hellp – Escenario Viva Tent

19:00 a 20:10 – Mother Mother – Escenario Doritos

19:00 a 20:10 – Maisie Peters – Escenario Corona Cero

20:00 a 21:00 – New Constellations – Escenario Viva Tent

20:10 a 21:10 – BØRNS – Escenario Nivea

20:10 a 21:30 – Pierce The Veil – Escenario Corona

21:30 a 23:00 – The Offspring – Escenario Doritos

21:30 a 23:00 – Underworld – Escenario Corona Cero

21:40 a 22:40 – Peaches – Escenario Viva Tent

23:00 a 00:00 – Sébastien Tellier – Escenario Nivea

23:00 a 1:00 – Twenty One Pilots – Escenario Corona

23:20 a 00:20 – Rikas – Escenario Viva Tent

El segundo día tendrá uno de los empalmes más importantes del festival. The Offspring y Underworld tocarán exactamente durante el mismo periodo, de 21:30 a 23:00 horas, en los escenarios Doritos y Corona Cero.

Además, Peaches comenzará diez minutos después, por lo que su presentación también coincidirá con ambos conciertos.

Para el cierre, Twenty One Pilots compartirá horario con Sébastien Tellier y Rikas, quienes actuarán en otros escenarios durante parte de su espectáculo.

Twenty One Pilots encabezará el sábado del Corona Capital 2026 con una presentación de dos horas en el escenario Corona. Cuartoscuro

¿Cuáles son los horarios del Corona Capital 2026 para el domingo 22 de noviembre?

La última jornada estará encabezada por The Strokes, que cerrará el escenario Corona con una presentación de dos horas, programada de las 23:00 a la 1:00 de la madrugada del lunes.

El domingo también contará con The xx, Santigold, Lola Young y Johnny Marr, además de The Black Crowes, Manic Street Preachers y Lil Yachty.

Estos son los horarios del domingo.

15:20 a 16:00 – Ratboys – Escenario Corona

Ratboys – Escenario Corona 15:20 a 16:00 – Roar – Escenario Nivea

15:30 a 16:00 – Céline Dessberg – Escenario Viva Tent

16:00 a 16:40 – Bad Suns – Escenario Doritos

16:00 a 16:40 – Freak Slug – Escenario Corona Cero

16:20 a 17:00 – Moyka – Escenario Viva Tent

16:40 a 17:20 – Good Kid – Escenario Corona

16:40 a 17:20 – Tipling Rock – Escenario Nivea

17:20 a 18:10 – Manic Street Preachers – Escenario Doritos

17:20 a 18:10 – Angine de Poitrine – Escenario Corona Cero

17:30 a 18:10 – Ninajirachi – Escenario Viva Tent

18:10 a 19:00 – The Black Crowes – Escenario Corona

18:10 a 19:00 – Loyle Carner – Escenario Nivea

18:40 a 19:30 – Ela Minus – Escenario Viva Tent

19:00 a 20:10 – BUNT – Escenario Doritos

19:10 a 20:20 – Johnny Marr – Escenario Corona Cero

20:00 a 21:00 – Purity Ring – Escenario Viva Tent

20:20 a 21:20 – Lola Young – Escenario Corona

20:20 a 21:40 – Tricky – Escenario Nivea

21:30 a 22:45 – The xx – Escenario Doritos

21:40 a 22:40 – Rev Run – Escenario Viva Tent

22:00 a 23:00 – Lil Yachty – Escenario Corona Cero

23:00 a 1:00 – The Strokes – Escenario Corona

23:20 a 00:50 – Santigold – Escenario Viva Tent

Uno de los empalmes del domingo será entre The Strokes y Santigold, ya que ambos espectáculos coincidirán durante buena parte de la noche.

En cambio, quienes quieran ver a The xx y The Strokes tendrán una oportunidad de escuchar ambos conciertos completos, siempre que puedan trasladarse entre los escenarios durante los 15 minutos disponibles.

The Strokes cerrará el domingo del Corona Capital 2026 con un concierto de dos horas en el escenario Corona. Cuartoscuro

Dónde consultar los horarios del Corona Capital 2026 y sus escenarios

Los horarios del Corona Capital 2026 están disponibles en la aplicación oficial del festival, donde los asistentes pueden revisar la distribución de los artistas y organizar su recorrido antes de llegar al recinto.

La programación se repartirá entre cinco escenarios, que funcionarán de forma simultánea durante las tres jornadas.

Corona

Doritos

Corona Cero

Nivea

Viva Tent

La actividad musical comenzará alrededor de las 15:20 horas, de acuerdo con los primeros conciertos incluidos en la programación proporcionada, y continuará hasta la madrugada.