VisionQuest rompe récord en Disney+ con el final más visto de una serie de Marvel desde Loki

VisionQuest rompió récords de audiencia en Disney+ tras alcanzar 3.7 millones de visualizaciones a nivel mundial durante las primeras 24 horas de su episodio final. Con esta cifra histórica, la serie protagonizada por el famoso androide superó todos los estrenos recientes de Marvel Studios y se coronó como el desenlace televisivo más visto de la franquicia desde la segunda temporada de Loki.

El capítulo conclusivo llegó al catálogo digital el pasado miércoles 11 de noviembre y cerró oficialmente la trilogía televisiva del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Esta saga comenzó en 2021 con el fenómeno de Bruja Escarlata y Visión (WandaVision) y continuó en 2024 con Agatha, en todas partes, consolidando un arco narrativo de cinco años alrededor de la familia Maximoff.

Paul Bettany regresó como Vision en VisionQuest. Marvel Television

Desde su debut el 14 de octubre con un estreno doble, la producción mantuvo un ritmo constante de lanzamiento al liberar entregas en pares cada semana. La trama exploró el destino del sintezoid tras su trágica muerte en Avengers: Infinity War (2018) y su posterior reconstrucción, logrando conectar profundamente con la audiencia global desde el primer episodio.

El dominio frente a los estrenos recientes de Marvel

Durante los últimos tres años, Disney+ recibió una amplia oleada de producciones animadas y de acción real sin lograr replicar el impacto masivo de sus primeros éxitos. En el terreno de la animación destacan proyectos como las temporadas dos y tres de ¿Qué pasaría si...?, Tu amigo y vecino Spider-Man, Los ojos de Wakanda y Marvel Zombies, propuestas que cumplieron con nichos específicos de fanáticos.

VisionQuest constó únicamente de 8 capítulos. Foto: Marvel Studios

Por otro lado, el catálogo de acción real sumó títulos ambiciosos y variados como Echo, Ironheart, Wonder Man y el esperado regreso urbano de Daredevil: Born Again. Ninguna de estas apuestas consiguió igualar los números de audiencia que registró Loki con el cierre de su segunda entrega en 2023, hasta que el viaje introspectivo de Visión transformó el panorama de la plataforma.

Un cierre histórico que impulsa el futuro del UCM

El logro de VisionQuest confirma que las tramas enfocadas en el desarrollo profundo de personajes clásicos mantienen un fuerte atractivo entre los suscriptores de plataformas digitales. Al acumular 3.7 millones de reproducciones en apenas un día, la producción demostró una sólida retención de espectadores desde su arranque en octubre hasta su despedida en noviembre.

VisionQuest está disponible en Disney+ Marvel Studios

Este triunfo comercial representa un respiro estratégico para Marvel Studios de cara a sus próximos eventos cinematográficos y televisivos. La conclusión de esta trilogía deja bases firmes para el rumbo del UCM, consolidando a Disney+ como una vitrina efectiva cuando las historias apuestan por el drama humano, el suspenso y la continuidad emocional.