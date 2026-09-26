The Last of Us anuncia tres nuevos actores para la tercera temporada en HBO Max

La plataforma de streaming HBO Max confirmó la incorporación oficial de tres nuevos talentos actorales para la esperada tercera temporada de The Last of Us. Los productores del drama postapocalíptico liberaron los nombres de las estrellas durante las primeras horas de este día.

El prestigioso elenco sumó a los reconocidos intérpretes John Goodman, Laura Bailey e Ian Alexander a las filas de esta millonaria adaptación televisiva. La noticia encendió las redes sociales y generó reacciones positivas masivas entre los seguidores de la franquicia.

La saga de The Last of Us continuará en los videojuegos. Foto: HBO Max

La producción ejecutiva reclutó directamente a dos de estos grandes talentos desde el aclamado videojuego original de Naughty Dog. La decisión de los directores premia la lealtad de los fanáticos y respeta el material de origen lanzado para las consolas caseras.

El veterano de Hollywood John Goodman encabeza esta lista de revelaciones de casting para interpretar el misterioso papel del personaje Joey. La sola presencia del actor estadounidense eleva el nivel histriónico de los próximos capítulos que llegarán a la televisión internacional.

El histrión cuenta con una trayectoria intachable tras protagonizar cintas de culto como El gran Lebowski en el año 1998 y el exitoso thriller de suspenso Calle Cloverfield 10 en 2016. Su capacidad para transitar entre el drama profundo y la tensión lo vuelve ideal para este lúgubre universo.

John Goodman en The Hangover III Foto: Warner Bros. Pictures

Los guionistas del show concibieron a Joey como uno de los temibles integrantes del peligroso dúo callejero autodenominado Heroes of the Highway. El diseño de este personaje promete agregar un nuevo obstáculo para los sobrevivientes principales.

El salto del formato interactivo a la pantalla chica

El joven actor Ian Alexander completa la mancuerna delictiva de los Heroes of the Highway al encarnar al violento personaje de Paco. Su adición al reparto garantiza secuencias de alta intensidad junto al experimentado Goodman en los desolados caminos de Estados Unidos.

La incipiente carrera de este intérprete despegó meteóricamente tras su participación estelar en la serie The OA. Aquel proyecto lo posicionó rápidamente bajo los reflectores y le permitió ganar enorme popularidad inmediata entre el exigente público juvenil.

Ian Alexander interpretará a Paco en The Last of Us. Foto de IG: Ian Alexander

Su fuerte vínculo con la franquicia nació hace años al prestar su voz y captura de movimiento para el querido personaje de Lev en The Last of Us: Parte II. Su actuación en los controles de mando le valió aplausos de la crítica especializada.

La versión televisiva de acción real asignó previamente el rol de Lev a la actriz Kyriana Kratter, obligando a los directores de casting a buscar una alternativa. Los creadores del programa escribieron a Paco específicamente para mantener el talento de Alexander dentro de la producción.

Una nueva líder religiosa emerge en la trama principal

La aclamada actriz estadounidense Laura Bailey completa la tercia de contrataciones estelares anunciadas por los altos mandos de la cadena televisiva. Su nombre resuena con inmensa fuerza entre los apasionados consumidores de la cultura pop y los videojuegos modernos.

La talentosa intérprete originó uno de los roles más polémicos y centrales del universo interactivo al dar vida a la implacable guerrera Abby. Aquel trabajo desató debates interminables, pero demostró su absoluta maestría para transmitir emociones complejas y dolorosas.

Laura Bailey se suma al elenco de la serie The Last of Us. Foto de IG: Laura Bailey

La comunidad mundial aplaude también su destreza histriónica en la adaptación televisiva animada de las inmensas campañas de rol Critical Role. Su capacidad vocal y física la avalan como una adición de primer nivel para la narrativa del hongo cordyceps.

Los realizadores de la serie asignaron a la actriz el papel inédito de Elizabeth, una poderosa e intimidante figura de autoridad dentro de la secta religiosa de los Serafitas. Este grupo extremista figura como una de las peores amenazas de la continuación.

La oscura inclusión de estos nuevos elementos narrativos anticipa una adaptación sumamente cruda de los brutales conflictos territoriales plasmados en PlayStation. Las intensas jornadas de grabación continúan bajo estricto secreto industrial para evitar filtraciones sobre el trágico destino de los protagonistas.