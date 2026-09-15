HBO confirma que la tercera temporada de The Last of Us será la última de la serie

La adaptación televisiva de The Last of Us finalizará antes de lo previsto en la pantalla chica. Casey Bloys, presidente y director ejecutivo de HBO, confirmó que el showrunner Craig Mazin planea cerrar la historia en la tercera temporada. La producción basada en la exitosa franquicia de videojuegos de Naughty Dog prepara así su desenlace definitivo.

Esta decisión modifica los planes originales que la cadena de televisión consideró durante el desarrollo de la serie. Las autoridades de la empresa proyectaron en 2025 una narrativa dividida en cuatro entregas completas. Bloys matizó esa postura a inicios de 2026 y fijó finalmente el cierre argumental en el tercer bloque de episodios de forma categórica.

The Last of Us únicamente tendrá tres temporadas. Foto: HBO Max

Las cámaras en los sets de grabación arrancaron su trabajo oficialmente en Vancouver durante marzo de 2026. El equipo técnico trabaja a marchas forzadas para afinar los detalles visuales y la escenografía de la producción. La plataforma streaming prevé lanzar esta entrega final al catálogo mundial en algún punto de 2027.

El enfoque narrativo y el reparto de la tercera entrega

La trama de los nuevos capítulos concentrará su atención en el personaje de Abby Anderson, interpretada por la actriz Kaitlyn Dever. La historia dará continuidad inmediata a las desgarradoras consecuencias vistas al cierre del segundo ciclo. La narrativa televisiva adaptó pasajes fundamentales del popular videojuego The Last of Us Part II para estructurar este conflicto.

La audiencia presenciará el retorno de figuras centrales dentro de la supervivencia en este mundo devastado. La actriz Bella Ramsey encabezará nuevamente el reparto en su rol de Ellie. Los personajes de Tommy y Dina acompañarán el desarrollo de los acontecimientos violentos en las ruinas de las ciudades estadounidenses.

Bella Ramsey seguirá como protagonista de The Last of Us. Foto: HBO Max

El ritmo del relato mantendrá la crudeza y el dramatismo que caracterizan a la marca desde su debut en pantalla. Las dinámicas entre las protagonistas definirán la tensión en cada uno de los episodios finales. La producción promete un cierre de alto impacto para satisfacer las expectativas de millones de fanáticos de la franquicia.

Cambios en el equipo creativo y el futuro de Naughty Dog

La tercera temporada registrará un cambio significativo detrás de cámaras dentro del equipo creativo principal. Neil Druckmann, creador original de la saga de videojuegos, abandonó la dirección creativa de la versión televisiva. El ejecutivo concentró todos sus esfuerzos profesionales en los nuevos proyectos interactivos de la compañía Naughty Dog.

La saga de The Last of Us continuará en los videojuegos. Foto: HBO Max

Craig Mazin asumió la responsabilidad total como el único líder creativo al frente del proyecto en HBO. El realizador encabeza los libretos y la supervisión general de la filmación en territorio canadiense. Su visión técnica guiará la conclusión de la historia sin la intervención directa del autor del concepto original en los sets de filmación.

El desenlace de la serie televisiva no representa la cancelación o el fin de la propiedad intelectual en el entretenimiento. Druckmann confirmó que la desarrolladora de videojuegos prepara múltiples títulos relacionados con este universo distópico. Los ejecutivos de la cadena informarán la fecha exacta de estreno en cuanto concluyan las labores técnicas de postproducción.