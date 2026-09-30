David Velasco, vocalista de Porter, rompe en llanto por comparaciones con Juan Son e insultos

David Velasco, actual vocalista de la banda Porter, rompió el silencio a través de una larga transmisión en vivo en su cuenta oficial de Instagram. El cantante tapatío estalló en llanto al confesar su profundo desgaste emocional tras soportar más de una década de constantes críticas, ataques directos y despiadadas comparaciones con Juan Son.

El músico de la agrupación dudó seriamente sobre su continuidad dentro del proyecto musical y cuestionó su participación en las próximas fechas de la gira nacional. Las polémicas declaraciones surgieron luego de abandonar sorpresivamente el escenario del Foro Paruno en la ciudad de León, Guanajuato, dejando a cientos de fanáticos desconcertados por la acción.

David Velasco tocando la guitarra. Foto de IG: David Velasco

Los asistentes al concierto del sábado pasado lanzaron severas agresiones verbales contra el intérprete debido a múltiples fallas técnicas durante el espectáculo. Velasco aclaró que su salida anticipada del recinto no representó un simple berrinche, sino una medida contundente para frenar los ataques de un público enfurecido por problemas ajenos a él.

"Son 13 años y medio aguantando gente gritando, insultándome, comparándome", expresó el artista visiblemente afectado ante sus miles de seguidores en la plataforma. El vocalista detalló que desde su ingreso al grupo ocupó una posición sumamente injusta frente a los fanáticos más ortodoxos de la alineación original.

El intérprete exigió a los internautas detener la violencia digital y pensar en las consecuencias que generan las palabras de odio en la salud mental. "No saben lo mierda que es esta industria, lo pesado que es que cualquier güey pueda opinar de ti", sentenció frente a la cámara de su dispositivo.

El futuro incierto de la gira de Porter

El colapso psicológico del artista provocó una profunda incertidumbre sobre los compromisos agendados por la banda para este mismo fin de semana. Porter tiene presentaciones confirmadas para tocar en vivo el viernes en la ciudad de Morelia y el sábado en el estado de Aguascalientes.

"Por el amor que tengo de hacer música, por el amor que tengo a comunicar, no tengo ganas de volverme a subir a un escenario", confesó Velasco en su mensaje. El intérprete admitió su incapacidad actual para enfrentar nuevamente al público y lamentó la facilidad con la que las personas destruyen el trabajo ajeno en las redes.

David Velasco cantando con Porter. Foto de IG: David Velasco

El músico finalizó su intervención con un llamado urgente a la empatía para evitar tragedias mayores dentro del gremio artístico independiente. Porter mantiene su estatus como uno de los referentes absolutos del rock indie y alternativo en México, respaldado históricamente por sus tres nominaciones a los premios Latin Grammy.

El ensamble musical consolidó su etapa contemporánea tras la publicación del exitoso disco Moctezuma en el año 2015, marcando una nueva era sonora. Este material discográfico cimentó el talento de Velasco frente al micrófono y les otorgó un inmenso reconocimiento en la escena latinoamericana.

La sorpresiva reacción de Juan Son

El exvocalista y fundador del proyecto, Juan Son, utilizó también sus redes sociales para reaccionar ante la fuerte controversia desatada en Guanajuato. El excéntrico compositor realizó una transmisión en directo donde abordó la crisis emocional que atraviesa su sucesor dentro de las filas de la agrupación tapatía.

Juan Son comprendió la situación por la que atraviesa David Velasco. Foto de IG: David Velasco

El intérprete original dejó de lado las antiguas diferencias y empatizó directamente con las dificultades que enfrenta Velasco al cantar temas compuestos por otro autor. El músico reconoció la inmensa carga vocal y artística que representa liderar un proyecto con una base de seguidores tan exigente, nostálgica y arraigada.

El antiguo líder del grupo recordó las complejas dinámicas internas de trabajo y exhibió la nula flexibilidad de los instrumentistas para adaptar los tonos de las canciones. El artista validó la enorme frustración de Velasco al rememorar que él mismo padeció esa misma rigidez musical durante su polémica etapa al frente de la banda.