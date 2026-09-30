Los cinco podcasts más escuchados en México: terror y comedia lideran las listas

Desde hace una década, los podcasts tomaron el control del entretenimiento digital en México. Las audiencias convirtieron este formato auditivo y visual en una fuente principal de información y diversión cotidiana.

Las plataformas globales como Spotify, YouTube, Amazon Music y Apple Podcasts reportaron un consumo masivo de estas producciones mexicanas. Los géneros de terror, la comedia irreverente y los fenómenos paranormales dominaron por completo las listas de popularidad nacionales.

Relatos de la Noche

El creador Uriel Reyes estrenó este proyecto en el año 2014 para revivir la tradición de las historias de terror radiofónicas. El programa recopila mitos, leyendas urbanas y macabras experiencias paranormales enviadas directamente por su audiencia.

Relatos de la Noche es el podcast más escuchado en México. Foto: Spotify

La producción rompió récords históricos al registrar más de 71.3 millones de escuchas anuales. El espacio celebró recientemente la superación de los 2 millones de seguidores directos en sus canales principales de distribución.

Spotify reconoció este impacto masivo y clasificó al proyecto dentro de su codiciado Top 10 global. La plataforma lo catalogó como uno de los contenidos más reproducidos de todos los tiempos en su historia corporativa.

La Cotorrisa

Los comediantes Ricardo Pérez y Slobotzky lanzaron este espacio en 2019 para desmenuzar noticias extrañas y datos curiosos. La dupla destripa las anécdotas más bizarras de sus seguidores con un humor negro, irreverente y sin filtros.

La Cotorrisa es un podcast de humor muy escuchado. Foto: Spotify

El programa consolidó uno de los fenómenos de comedia más masivos y rentables de México. Cada uno de sus episodios semanales en formato de video promedia entre 1.5 y 2.5 millones de visualizaciones en la plataforma de YouTube.

La dupla acumula una base sólida de más de 4 millones de suscriptores fijos que consumen su contenido religiosamente. Además, mantienen una vertiente musical alterna que congrega a más de 113,000 oyentes mensuales activos.

Leyendas Legendarias

Originario de Ciudad Juárez y nacido en 2019, este formato mezcla comedia con terror puro. Los anfitriones José Antonio Badía, Eduardo "Lolo" Espinosa y Mario "El Borre" Capistrán exploran casos de crimen real, eventos históricos y sucesos inexplicables.

Leyendas Legendarias mezcla el humor con lo paranormal. Foto: Spotify

El proyecto fronterizo promedia entre 400,000 y 800,000 reproducciones por cada episodio emitido en su canal de video. Estas cifras demuestran la fidelidad de una audiencia cautiva por el misterio y la comedia ácida.

A estos números visuales se suman millones de descargas semanales generadas exclusivamente en formato de audio. La distribuidora de contenidos Sonoro respalda y monetiza este enorme alcance comercial a nivel internacional.

Extra Anormal

El investigador Paco Arias fundó este canal en 2020 para enfocar sus esfuerzos en la difusión de eventos paranormales. Su contenido analiza actividad paranormal, posesiones, avistamientos OVNI, conspiraciones globales, criptozoología y casos de casas embrujadas.

Paco Arias y sus invitados comparten sus investigaciones paranormales. Foto: Spotify

La plataforma de YouTube figura como su trinchera más fuerte y rentable de exhibición digital. El canal oficial del proyecto acumula la imponente cifra de más de 2.51 millones de suscriptores activos.

El creador de contenido libera episodios semanales y organiza transmisiones en vivo de larga duración. Cada entrega alcanza entre 300,000 y más de 800,000 reproducciones durante sus primeros días de estreno en la red.

Hermanos de Leche

Los regiomontanos Adrián Marcelo e Iván Fematt "La Mole" crearon esta propuesta audiovisual en el año 2021. Los presentadores entablan pláticas informales sobre la cultura pop y la vida diaria utilizando un estilo crudo.

Adrián Marcelo y La Mole causan risas con su irreverencia. Foto: Spotify

El concepto funciona bajo la dinámica del humor negro y descarta cualquier tipo de censura o filtro editorial. La polémica constante catapultó las métricas de consumo de este par de conductores norteños en las redes sociales.

La dupla de creadores registra un promedio constante de 600,000 a más de 1 millón de oyentes por cada emisión semanal que suben a internet. Sus seguidores convirtieron este espacio en uno de los referentes del entretenimiento en México.