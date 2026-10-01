¡Abracadabra! Tiffani Amber Tiessen te encantará como en los 90, pero ahora en Coven Academy

Tiffani Amber Thiessen dejó de ser aquella jovencita con la que muchos se enamoraron en los 90 cuando interpretó a Kelly Kapowski en la serie Salvados por la campana. Ahora, a 37 años de distancia de aquel proyecto que la dio a conocer en Hollywood y que la ha mantenido activa, a la actriz de 52 años se le verá en Coven Academy: El secreto de las brujas, serie que mezcla magia, brujas y vampiros y en la que interpretará a Miss Graves, la directora de la academia.

Llevo más de 40 años en esta industria, pero la energía de todos estos chicos es contagiosa. Definitivamente todo es muy diferente a como empecé en los programas de los 90. Me viene a la mente Who Shrunk Saturday Morning, en donde aquello era muy comercial, con luces brillantes y abordábamos historias muy seguras. Lo más fuerte que manejamos fue un episodio sobre pastillas de cafeína", compartió Tiffani Thiessen.

"En cambio, Coven Academy es algo muy moderno y actual que encajará perfecto entre los jóvenes. Tengo dos hijos, uno de 16 y otro de 11 años, y esto es exactamente lo que ven ahora. De hecho están muy emocionados por ver la serie, y esto hace que mamá vuelva a ser cool para ellos", contó Thiessen en un encuentro con medios en el que estuvo invitado Excélsior.

La actriz californiana se puso bajo la batuta del creador Tim Federle (High School Musical: La serie) para darle forma a Coven Academy: El secreto de las brujas, serie conformada hasta ahora por una primera temporada de cinco capítulos que seguirá a tres jóvenes brujas que se hacen amigas y buscan a la madre desaparecida de Briar, la líder del grupo, interpretada por Malina Pauli Weissman.

Cada vez que tengo la oportunidad de trabajar con un elenco joven, me llevo un aprendizaje nuevo. Las filmaciones nocturnas ya no son tan fáciles para mí, pero ver el entusiasmo y la emoción de estos jóvenes me hizo sentir exactamente las mismas ganas y pasión por hacer un buen proyecto como si fuera el primero", relató Tiffani Amber Thiessen, quien en la serie parece esconder un secreto.

Aunque han existido y siguen existiendo en la industria varios proyectos que le han apostado a los adolescentes, la magia y las brujas, el creador de Coven Academy: El secreto de las brujas comentó que su proyecto es especial al mezclar dos generaciones distintas con vampiros, sangre y hermandad.

Espero que la audiencia crezca junto a Malachi y Malina, y que las personas de mi edad, que crecieron viendo a Devon Sawa y Tiffani Thiessen, quienes eran mis héroes de infancia, regresen y digan: '¡Dios mío, estaba obsesionado con ellos de niño y lo sigo estando de adulto!'. Aunque decimos que es audaz porque hay asesinatos, sangre, vampiros y brujas, el secreto de la serie es que, en última instancia, trata sobre la hermandad", compartió el creador Tim Federle.

La actriz se reunirá con Devon Sawon, la estrella de Casper. Disney+

Le da paso a las nuevas generaciones

Será este viernes (2 de octubre) cuando se pueda ver en Disney+ el trabajo de Tiffani Thiessen en Coven Academy: El secreto de las brujas y, si bien es cierto que junto a Devon Sawa representan al talento maduro dentro de la serie, se les verá acompañando al talento juvenil de la producción.

De tal suerte, acompañarán y arroparán a la protagonista Malina Pauli Weissman (Supergirl y Una serie de eventos desafortunados), quien interpreta a Briar y a quien se le verá interactuar con Malachi Barton (Camp Rock 3), Jordan Leftwich (The Family Switch), Louis Thresher, Keegan Connor Tracy y Brendon Tremblay.

Briar es muy independiente, pero al mismo tiempo aprende que necesita apoyo, a su familia y a sus amigos. Aprendí mucho de ella, especialmente a no sobrepensar las cosas. Es muy especial saber que las niñas la van a ver como un referente y espero haberla interpretado de manera que se queden con lo mejor de ella", compartió Malina Pauli, actriz y modelo neoyorquina de 23 años.

La trama de Coven Academy: El secreto de las brujas se centra en Briar, una chica neoyorquina que llega a la academia de brujería ubicada en Nueva Orleans y que, al mismo tiempo que trata de aprender a manejar sus poderes, busca comprender la desaparición de su madre, quien tiene un historial arraigado a Coven Academy y a Miss Graves (Tiffani Amber Thiessen).

Al principio Briar es muy reservada, es una buscadora de emociones y es un poco temeraria, pero rápidamente se da cuenta de que confiar en la gente y dejar entrar a los demás no da miedo. Acepta todo lo que va sucediendo y se deja llevar. Además, la gente que la rodea es lo que realmente la impulsa y la hermandad es algo muy importante que aprende en esta nueva escuela", detalló Malina Pauli Weissman.

Tim Federle está convencido de que Coven Academy: El secreto de las brujas va a conectar con los jóvenes, ya que se sentirán identificados con lo que verán.

El elenco se reunió para una cena de lanzamiento y aquí están Tiffani con Devon. Disney+

"Lo divertido de un programa de género es que las emociones se canalizan a través de la magia. El secreto de esta serie es aprender a tomar aquello que te hace sentir diferente o marginado en tu lugar de origen y transformarlo en algo positivo y poderoso. Esa es la metáfora de crecer", puntualizó el creador.