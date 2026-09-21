HBO Max llega a Suscripciones Premium en The Roku Channel

A finales de 2025, Roku introdujo Suscripciones Premium en The Roku Channel, lo que permite a los usuarios suscribirse fácil y rápido a apps de streaming utilizando su cuenta de Roku, sin tener que usar un usuario y contraseña diferentes para cada una y con la flexibilidad de agregar o cancelar servicios en cualquier momento desde su dispositivo Roku o en un navegador web.

Ahora, HBO Max llega Suscripciones Premium en The Roku Channel, ampliando las opciones de entretenimiento disponibles para los usuarios de Roku en México. A partir de ahora, podrán suscribirse directo a HBO Max desde su dispositivo Roku si ya tienen un método de pago en su cuenta.

Los planes que HBO Max ofrece son:

• Plan Básico con Anuncios por $149 pesos al mes o $1,428 pesos al año.

• Plan Estándar por $239 pesos al mes o $2,148 pesos al año.

Al suscribirse a HBO Max a través de Suscripciones Premium, podrán disfrutar de contenido original incluyendo producciones originales de HBO como como Juego de Tronos, La Casa del Dragón y Los Soprano o el Max Original, The Pitt; estrenos de películas recientes y clásicos de Hollywood; producciones locales mexicanas como Como Agua Para Chocolate, Colisión, o documentales impactantes como Marcial Maciel: Lobo de Dios; el Universo DC con películas y series animadas de superhéroes como Batman y Superman, además de la recientemente estrenada Linternas de DC Studios; deportes y otros eventos en vivo; y un amplio catálogo infantil y familiar, incluyendo toda la saga de Harry Potter y mucho más.

Roku facilita el acceso al entretenimiento desde una sola plataforma, ofreciendo a los usuarios una forma más sencilla y flexible de administrar sus servicios de streaming favoritos.

Siempre algo nuevo en todos los dispositivos de streaming Roku.