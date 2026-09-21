HBO Max llega a Suscripciones Premium en The Roku Channel
HBO Max llega a Suscripciones Premium en The Roku Channel, donde los usuarios de Roku en México podrán contratar el servicio directamente desde su dispositivo Roku
A finales de 2025, Roku introdujo Suscripciones Premium en The Roku Channel, lo que permite a los usuarios suscribirse fácil y rápido a apps de streaming utilizando su cuenta de Roku, sin tener que usar un usuario y contraseña diferentes para cada una y con la flexibilidad de agregar o cancelar servicios en cualquier momento desde su dispositivo Roku o en un navegador web.
Ahora, HBO Max llega Suscripciones Premium en The Roku Channel, ampliando las opciones de entretenimiento disponibles para los usuarios de Roku en México. A partir de ahora, podrán suscribirse directo a HBO Max desde su dispositivo Roku si ya tienen un método de pago en su cuenta.
Los planes que HBO Max ofrece son:
• Plan Básico con Anuncios por $149 pesos al mes o $1,428 pesos al año.
• Plan Estándar por $239 pesos al mes o $2,148 pesos al año.
Al suscribirse a HBO Max a través de Suscripciones Premium, podrán disfrutar de contenido original incluyendo producciones originales de HBO como como Juego de Tronos, La Casa del Dragón y Los Soprano o el Max Original, The Pitt; estrenos de películas recientes y clásicos de Hollywood; producciones locales mexicanas como Como Agua Para Chocolate, Colisión, o documentales impactantes como Marcial Maciel: Lobo de Dios; el Universo DC con películas y series animadas de superhéroes como Batman y Superman, además de la recientemente estrenada Linternas de DC Studios; deportes y otros eventos en vivo; y un amplio catálogo infantil y familiar, incluyendo toda la saga de Harry Potter y mucho más.
Roku facilita el acceso al entretenimiento desde una sola plataforma, ofreciendo a los usuarios una forma más sencilla y flexible de administrar sus servicios de streaming favoritos.
Siempre algo nuevo en todos los dispositivos de streaming Roku.
Para más información sobre los diferentes canales disponibles en la plataforma Roku, The Roku Channel, dispositivos Roku, modelos de Roku TV y más: www.roku.com