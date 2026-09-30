Así fue el debut de Ale Capetillo en el desfile de Dior durante la Semana de la Moda de París

Ale Capetillo cumplió uno de sus grandes sueños en París. La influencer mexicana hizo su debut como invitada en un desfile de Dior durante la Semana de la Moda de París, una experiencia que, más allá del glamour y las fotografías, tuvo un significado profundamente personal para ella.

Así fue el debut de Ale Capetillo en Dior

La joven compartió en redes sociales algunos detalles de la jornada y dejó ver la emoción que experimentó desde los preparativos hasta el momento de llegar al esperado desfile.

Ale Capetillo cumplió uno de sus grandes sueños al asistir por primera vez a un desfile de Dior durante la Semana de la Moda de París. X @bestsofnicki

El evento reunió a importantes figuras internacionales, entre ellas Anya Taylor-Joy, Jennifer Lawrence, Rosalía y Jisoo, pero para Ale el verdadero protagonista de la experiencia fue poder acercarse por primera vez a una de las casas de moda que más admira.

Vamos a ir al show de Dior”, anunció emocionada antes de comenzar su preparación para la cita parisina.

Para Capetillo, asistir al desfile representó la oportunidad de contemplar de cerca el trabajo creativo de una firma con ocho décadas de historia. Sin embargo, su vínculo con Dior viene de mucho antes de convertirse en influencer y tiene un origen familiar muy especial: su abuela.

La conexión de Ale Capetillo con Dior y su abuela

Ale contó que desde pequeña estuvo rodeada de referencias relacionadas con la costura y que uno de los nombres que más escuchaba de su abuela era precisamente el de Christian Dior.

El debut de Ale Capetillo en Dior tuvo un significado especial, pues la mexicana recordó que su abuela fue quien despertó su conexión con la emblemática maison. IG alecapetilloga

Por ello, descubrir que el look elegido para su debut tenía un elemento que le recordaba a sus raíces españolas hizo que el momento fuera todavía más significativo.

¿Qué usó Ale Capetillo en el desfile de Dior?

El atuendo incorporó los lunares como uno de sus elementos distintivos, un detalle que Ale relacionó inmediatamente con España y con la memoria de su abuela. Para ella, aquella coincidencia convirtió el estilismo en algo mucho más personal que una elección de moda.

La mexicana deslumbró con un elegante conjunto de Dior y compartió la emoción de vivir una experiencia que relacionó con los recuerdos de su abuela. IG alecapetilloga

El conjunto estuvo compuesto por un elegante saco Bar de satén negro, reinterpretación del emblemático diseño de la maison, con doble botonadura, solapas de muesca y un bajo asimétrico que formaba un sutil efecto peplum.

Debajo sobresalía una minifalda negra con bajo festoneado y bordados blancos que evocaban pequeños lunares. Para completar el look, Ale llevó los clásicos zapatos slingback J'Adior en negro, reconocibles por la cinta con el nombre de la firma en el talón.

Como accesorio eligió un bolso de mano en tono blanco marfil con el característico patrón acolchado Cannage de Dior.

Para su primer desfile de Dior, Ale Capetillo eligió un sofisticado conjunto negro con detalles de lunares y accesorios de la reconocida firma francesa. IG alecapetilloga

Ale Capetillo cumple uno de sus grandes sueños en París

La preparación comenzó desde temprano junto al equipo de Glam, entre pruebas de cabello, maquillaje y vestuario. Aunque los nervios estuvieron presentes, Ale reconoció que la ilusión terminó ganando la batalla.

La mexicana apostó por un maquillaje cercano a su estilo habitual, pero incorporó un pequeño toque de verde para darle un giro al resultado final. También eligió la fragancia Miss Dior como parte de ese recuerdo que quería conservar para siempre.

Ale Capetillo compartió cómo fue prepararse para asistir al desfile de Dior y reveló por qué este momento representa un parteaguas en su trayectoria. IG dior

Durante la jornada, Capetillo confesó que no podía dejar de repetir una frase: “No puedo creer que voy a Dior”.

Y es que el momento reunía dos elementos que considera fundamentales: su admiración por el trabajo del diseñador Jonathan Anderson y la historia de una maison que forma parte de su imaginario desde la infancia.

Después de presenciar el desfile, Ale describió la colección como un verdadero sueño, destacando especialmente la ligereza, el movimiento y el romanticismo contemporáneo de las propuestas.

Para la influencer, este primer encuentro con Dior en París representa un parteaguas dentro de su trayectoria.

Y aunque se trató de una experiencia rodeada de lujo y moda, la emoción que mostró dejó claro que, para ella, el recuerdo estará ligado sobre todo a su familia y a aquella abuela que le enseñó a enhebrar una aguja y puso el nombre de Christian Dior en su historia personal.

Así, Ale Capetillo comenzó una nueva aventura en París con un debut que difícilmente olvidará.