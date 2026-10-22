¿Qué pasó entre Mariana Garza y Sasha Sokol? La cantante revela cómo cambió su relación tras Timbiriche

La amistad entre Mariana Garza y Sasha Sokol comenzó cuando ambas eran niñas y compartían su vida como integrantes de Timbiriche. Sin embargo, con el paso de los años, aquella cercanía se transformó y las dos dejaron de ser las amigas inseparables que habían sido durante su infancia.

Tras el estreno de la serie de ficción inspirada en Timbiriche, las declaraciones de Garza sobre aquella etapa han vuelto a cobrar relevancia, especialmente por la manera en que recordó el distanciamiento que ocurrió con Sasha.

¿Cómo era la amistad de Mariana Garza y Sasha Sokol en Timbiriche?

Durante una conversación con Aurora Valle hace unos años para el programa Confesiones, Mariana recordó que durante su infancia ella y Sasha tenían una amistad particularmente estrecha.

Mariana explicó cómo cambió su relación mientras ambas formaban parte de Timbiriche. Mezcalent

Cuando éramos pequeñas, Sasha y yo éramos uña y mugre. Vivíamos una con la otra, o en su casa o en la mía, mucho más en su casa, pero la relación era 24/7”, relató.

Las dos crecieron prácticamente frente a las cámaras como parte de Timbiriche, compartiendo ensayos, presentaciones, viajes y buena parte de su vida cotidiana.

Sin embargo, esa dinámica cambió conforme las circunstancias personales de Sasha comenzaron a ser diferentes. Según explicó Mariana, el distanciamiento no ocurrió por una sola discusión, sino por una transformación gradual de la relación.

Mariana Garza recordó su amistad con Sasha Sokol y el distanciamiento que vivieron durante su juventud. Mezcalent

A partir de ella empieza a tener esta relación distinta, porque eso es, lo único que pasó es que nuestra relación, la mía con Sa, dejó de ser. Dejamos de ser esas hermanas inseparables”, recordó.

¿Por qué se distanciaron Mariana Garza y Sasha Sokol?

Uno de los momentos que marcó esa transformación fue cuando Sasha comenzó una relación sentimental con el productor musical, quien tenía una diferencia considerable de edad con ella.

Mariana explicó que, en aquel momento, el entorno de Timbiriche observaba la situación desde una perspectiva distinta a la actual. Con el paso del tiempo, la actriz reconoció que aquello que entonces se percibía como un noviazgo fue parte de una dinámica que hoy puede analizarse de otra manera.

La integrante original de Timbiriche reflexionó sobre cómo ella y sus compañeros percibieron en aquel momento la relación de Sasha con el productor musical. Mezcalent

Éramos parte de esa normalización”, reconoció al recordar cómo ella y otros compañeros llegaron a interpretar aquella relación.

Garza también señaló que los integrantes observaban que Sasha parecía estar contenta y que, desde la perspectiva que tenían siendo jóvenes, no dimensionaban completamente las implicaciones de aquella situación.

Años después, Sasha hizo público su testimonio sobre lo ocurrido y cuestionó la manera en que aquella relación había sido presentada durante su adolescencia. Su decisión de hablar públicamente modificó también la manera en que varias personas de su entorno interpretaron aquellos acontecimientos.

¿Qué pasó cuando Sasha salió de Timbiriche?

La salida de Sasha de Timbiriche también contribuyó a que la amistad con Mariana cambiara. La cantante abandonó el grupo y posteriormente se trasladó fuera de México, mientras sus antiguas compañeras continuaban con sus propias vidas y proyectos.

Mariana Garza reconoció que durante su juventud existió una normalización de situaciones que, con el paso de los años, comenzó a cuestionar desde otra perspectiva. Mezcalent

Sale de Timbiriche, se va del país y había un montón de información. Pero nuestra relación en ese momento ya no era la que habíamos tenido siempre”, recordó Garza.

Después de la salida de Sasha, Mariana continuó dentro de la agrupación y convivió con nuevas integrantes, entre ellas Thalía. Con el tiempo, sin embargo, también dejó Timbiriche para concentrarse en otros proyectos.

Mariana abandonó el grupo a los 17 años y posteriormente fortaleció su trayectoria como actriz. Uno de sus trabajos más recordados fue Alcanzar una estrella, además de otras producciones de televisión y proyectos teatrales.

¿Cuál es la relación actual entre Mariana Garza y Sasha Sokol?

Aunque durante años estuvieron distanciadas, Mariana ha hablado posteriormente con respeto y admiración de Sasha, especialmente a partir de que la cantante decidió contar públicamente su experiencia.

Para Garza, aquella historia también implicó revisar la manera en que ella y otras personas entendieron determinadas situaciones durante su juventud.

La actriz ha reflexionado sobre la importancia de identificar y detener conductas abusivas, especialmente cuando ocurren frente a otras personas que pueden no comprender su gravedad en ese momento.

Mariana Garza ha expresado admiración por Sasha Sokol y por su decisión de hablar públicamente sobre una experiencia que marcó su adolescencia. Mezcalent

Ahora, con la serie de Timbiriche nuevamente en el centro de la conversación, las declaraciones de Mariana permiten conocer una perspectiva distinta sobre la amistad que existió entre dos de las integrantes más recordadas de la agrupación.

Más allá de la ficción televisiva, la historia muestra cómo los vínculos construidos durante la infancia pueden cambiar con el paso del tiempo y cómo, algunos acontecimientos adquieren un significado completamente diferente.