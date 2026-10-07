¿Quién es Macarena García? La actriz que interpreta a Sasha Sokol en la serie “Timbiriche” de VIX

La actriz Macarena García interpreta a Sasha Sokol en la nueva serie de Timbiriche que se estrena en VIX el próximo 9 de octubre.

La actriz forma parte del elenco que recreará los primeros años del grupo y la etapa en la que sus integrantes comenzaron a convertirse en figuras de gran popularidad.

A través de su personaje, la producción mostrará parte de la historia de Sasha dentro de Timbiriche, desde su incorporación al grupo y su convivencia con los demás integrantes hasta los cambios que experimentó mientras crecía frente a los reflectores. La serie está inspirada en acontecimientos reales, aunque también incorpora elementos de ficción para construir la historia.

Uno de los momentos que tendrá relevancia dentro de la trama está relacionado con la historia de Sasha Sokol y Luis de Llano, productor que tuvo una relación con la cantante cuando ella era menor de edad. En la serie, Osvaldo Benavides interpreta a Luis de Llano, por lo que esta parte de la historia también será abordada a través de la ficción.

¿Quién es Macarena García?

Macarena García interpreta a Sasha Sokol en la serie “Timbiriche”. @macagarciar

Macarena García es una actriz mexicana que ha construido una carrera en televisión, teatro y plataformas de streaming. Nació el 26 de octubre de 2000 en Huixquilucan, Estado de México, y creció en una familia relacionada con el mundo artístico, pues es hija de la actriz Amairani y nieta de la también actriz Anabel Gutiérrez.

Su carrera comenzó desde muy joven y uno de sus primeros trabajos en televisión fue en la telenovela “Amor bravío”, en 2012. Con el paso de los años participó en distintas producciones, entre ellas “Muy padres”, “Like, la leyenda”, “Los elegidos”, “100 días para enamorarnos”, “Control Z” y “Mi secreto”. En “Like, la leyenda” también tuvo la oportunidad de desarrollar su faceta como cantante.

Además de la televisión, Macarena García ha trabajado en teatro y ha participado en proyectos que combinan actuación y música. Entre sus trabajos recientes destaca “Siete veces adiós”, obra en la que interpreta al personaje de Ella y que le ha permitido continuar explorando otras facetas dentro de su carrera artística.

Ahora, la actriz enfrenta uno de sus retos más importantes con “Timbiriche”, la nueva serie de ViX inspirada en la historia del famoso grupo mexicano.

Para obtener el personaje, García también tuvo que demostrar sus habilidades para cantar durante el proceso de casting. La actriz ha contado que al principio sentía nervios por esta parte de la audición, pero finalmente consiguió el papel y comenzó con su preparación para la interpretación.

Todo sobre la serie “Timbiriche” en VIX

Macarena García interpreta a Sasha Sokol en la serie “Timbiriche”. @macagarciar

La nueva serie “Timbiriche” en VIX recrea el nacimiento y ascenso del famoso grupo juvenil mexicano que se convirtió en uno de los mayores fenómenos del pop en español durante los años 80.

La historia comienza con los protagonistas cuando todavía son jóvenes y realizan audiciones y ensayos. Conforme el grupo gana popularidad, la trama muestra cómo la fama modifica relaciones, provoca rivalidades y los enfrenta a presiones personales y profesionales.

La producción busca mostrar lo que ocurría detrás de los escenarios y, sobre todo, la parte personal de quienes crecieron bajo los reflectores, incluyendo amistades, ambiciones, conflictos y decisiones.

Cabe destacar que esta no es una bioserie, sino que la producción utiliza la ficción para reconstruir situaciones protagonizadas por personajes inspirados en personas reales.

El elenco está conformado por:

Macarena García — Sasha Sokol

Michel Pellicer — Paulina Rubio

Clara Dalmao — Thalía

Sebastián Poza — Benny Ibarra

Sol Wainer — Mariana Garza

Luis de la Rosa — Erik Rubín

Jesusa Ochoa — Alix Bauer

Iker Solano — Diego Schoening

Edu Maruri — Eduardo Capetillo

Jaume Mateu — Juan

Osvaldo Benavides — Luis de Llano

Alberto Guerra — Héctor Ferrel

La producción está a cargo de EL ESTUDIO, con Pablo Cruz y Juana García Blaya como productores y Beto Hinojosa como director.

La serie tendrá ocho episodios y el primer capítulo tendrá un preestreno especial el jueves 8 de octubre del 2026 por Las Estrellas. En VIX se estrenará al día siguiente con los dos primeros episodios y después habrá un capítulo nuevo cada viernes a las 19:00 horas.

Exintegrantes de “Timbiriche se desvinculan de la serie

La nueva serie “Timbiriche” de ViX ha generado polémica incluso antes de su estreno debido a que varios de los integrantes originales de la agrupación dejaron claro que no participaron en la producción ni autorizaron el proyecto. Sasha Sokol, Benny Ibarra, Alix Bauer, Diego Schoening, Mariana Garza y Erik Rubín se deslindaron públicamente de la serie y señalaron que no fueron consultados sobre las historias que serán llevadas a la pantalla.

Los integrantes explicaron que tampoco habían visto la producción antes de su lanzamiento, por lo que desconocían cómo serían representados ellos, sus familias y las experiencias que vivieron durante su etapa en Timbiriche. Aunque reconocieron que una producción de ficción tiene libertad para construir una historia, marcaron una diferencia entre inspirarse en acontecimientos del pasado y recrear la vida de personas reales sin haber contado con su participación.

Otro de los puntos que generó preocupación entre los artistas es que la serie combina hechos reales con elementos de ficción. Esto significa que algunas situaciones mostradas en pantalla pueden haber sido modificadas o creadas para la trama. Por ello, los integrantes han dejado claro que la producción de ViX no representa su propia versión de la historia de Timbiriche, sino una interpretación realizada por los guionistas a partir de una investigación.

La controversia también tomó fuerza porque la serie aborda episodios delicados relacionados con algunos de sus protagonistas. Uno de los principales ejes será la historia de Sasha Sokol y Luis de Llano, interpretados por Macarena García y Osvaldo Benavides. El productor Pablo Cruz ha explicado que el equipo realizó una investigación sobre información pública para construir la ficción, mientras que los integrantes originales mantienen su postura de que no participaron en el proyecto.

Hasta ahora, la polémica se ha centrado principalmente en la falta de participación y autorización que los integrantes aseguran haber tenido. Esto no significa necesariamente que todos los acontecimientos mostrados en la serie sean falsos, pero sí hace importante distinguir entre los hechos documentados y aquellos que fueron adaptados o creados para la ficción.