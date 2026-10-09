Tecate Comuna 2026 regresa al Foro Cholula tras reclamos de fans

Luego de anunciar un cambio de sede que provocó inconformidad entre sus asistentes, el Tecate Comuna 2026 dio marcha atrás en sus planes y confirmó dónde se realizará el festival de música.

Los organizadores confirmaron que el evento permanecerá en el Foro Cholula, ubicado en San Andrés Cholula, Puebla, por lo que quedó descartado su traslado al Autódromo Miguel E. Abed, en el municipio de Amozoc.

La decisión llega después de que la organización alcanzara acuerdos relacionados con la producción, logística y operación del festival, que mantiene su fecha para el sábado 28 de noviembre de 2026.

Además, los boletos adquiridos conservarán su validez, por lo que los asistentes no tendrán que realizar ningún trámite adicional para ingresar al evento.

Tecate Comuna 2026 confirma su regreso al Foro Cholula para el 28 de noviembre y mantiene válidos los boletos adquiridos. IG tecatecomuna

¿Por qué Tecate Comuna 2026 decidió quedarse en el Foro Cholula?

El pasado 1 de octubre, los organizadores sorprendieron a los asistentes al anunciar que el festival abandonaría el Foro Cholula para trasladarse al Autódromo Miguel E. Abed, ubicado en Amozoc.

Bajo el mensaje “Nueva casa, la misma energía”, la organización presentó el recinto como la nueva ubicación del evento, aunque inicialmente no ofreció mayores detalles sobre los motivos de la decisión.

Posteriormente, mediante un video, explicó que el traslado respondía a la búsqueda de un espacio con mayor capacidad, nuevas áreas y escenarios adicionales para mejorar la experiencia del público.

Sin embargo, el anuncio llegó cuando faltaban menos de dos meses para el festival y numerosos asistentes ya habían organizado su viaje tomando en cuenta la sede original.

La distancia entre ambos recintos también representaba un inconveniente, pues el autódromo se encuentra aproximadamente a 40 kilómetros del Foro Cholula, lo que implicaba un traslado adicional de entre 50 minutos y poco más de una hora en automóvil.

Tras las inconformidades, los responsables del festival lograron resolver las condiciones necesarias para mantener el evento en Cholula, aunque no se detallaron públicamente los acuerdos específicos que permitieron cancelar la mudanza.

De esta manera, el recinto ubicado en San Andrés Cholula recibirá por quinta ocasión consecutiva el encuentro musical, que se ha realizado en ese espacio desde 2022.

Tecate Comuna 2026 cambia de sede: ¿dónde será el festival? IG: Tecatecomuna

Fans de Tecate Comuna 2026 acudieron a Profeco por cambio de sede

El anuncio del traslado provocó que varios compradores manifestaran su inconformidad, principalmente porque habían adquirido sus entradas considerando la ubicación original del festival.

Algunos asistentes ya contaban con reservaciones de hospedaje y transporte cerca del Foro Cholula, por lo que el cambio a Amozoc representaba gastos adicionales y modificaciones en sus planes.

Ante esta situación, usuarios recurrieron a las redes sociales de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para solicitar información sobre posibles reembolsos.

La dependencia respondió a algunas consultas y recomendó presentar denuncias formales en las Oficinas de Defensa del Consumidor para que pudiera revisarse cada caso.

Entre los principales reclamos se encontraban los siguientes.

La modificación del recinto después del inicio de la venta de boletos.

Los gastos de hospedaje y transporte contratados para asistir a Cholula.

La falta de información inicial sobre posibles devoluciones.

Las dificultades para regresar desde Amozoc durante la madrugada.

Incluso, algunos compradores plantearon la posibilidad de organizar una demanda colectiva contra los responsables del evento, aunque no se confirmó que dicha acción legal se hubiera presentado.

A estas quejas se sumaron preocupaciones relacionadas con la seguridad de los traslados hacia el autódromo, especialmente porque el festival suele terminar durante la madrugada.

Algunos usuarios señalaron los antecedentes delictivos reportados en la región conocida como el Triángulo Rojo de Puebla y expresaron inquietud por tener que circular de noche por la carretera federal Puebla-Tehuacán.

Estas preocupaciones correspondieron a comentarios de asistentes y no a una determinación oficial sobre las condiciones de seguridad del festival.

Tecate Comuna 2026 reunirá a miles de asistentes en el Foro Cholula el próximo 28 de noviembre. IG tecatecomuna

¿Qué artistas estarán en Tecate Comuna 2026?

A pesar de la controversia por el recinto, Tecate Comuna 2026 mantiene su programación musical para el 28 de noviembre, con la participación de más de 30 proyectos nacionales e internacionales.

Entre los principales nombres del cartel destacan Caifanes, The Flaming Lips y The Mars Volta, quienes encabezan la novena edición del encuentro musical en Puebla.

También figuran Babasónicos, Enjambre y José Madero, además de agrupaciones y solistas de distintos géneros musicales.

La programación también contempla a La Bande-Son Imaginaire, La Bomba de Tiempo, Big Sempa, Nasa Histoires y Veintiuno.

Sin embargo, el cartel sí registró una baja independiente de los cambios de sede.

Camilo Séptimo, agrupación incluida originalmente en la programación, anunció la suspensión de sus presentaciones restantes de 2026 tras el fallecimiento de su tecladista y fundador, Jonathan “Honas” Meléndez.

La decisión de la banda incluye sus compromisos en festivales, por lo que quedó fuera de la edición de este año.

Tecate Comuna 2026 mantiene su cartel encabezado por Caifanes, The Flaming Lips y The Mars Volta en el Foro Cholula. IG tecatecomuna

¿Qué pasará con los boletos de Tecate Comuna 2026?

Con la confirmación del Foro Cholula como sede definitiva, la organización informó que los boletos comprados anteriormente continuarán siendo válidos.

Quienes adquirieron sus entradas antes o después del anuncio del traslado a Amozoc podrán utilizarlas sin necesidad de realizar cambios o trámites adicionales.

La venta de accesos continúa mediante eTicket, plataforma encargada de comercializar los boletos para el festival.