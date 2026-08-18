Tecate Comuna 2026: precios de boletos y qué incluyen
Te decimos cuánto cuestan los accesos General, Comfort Pass y VIP, y qué incluye cada uno.
Tecate Comuna 2026 ya dio a conocer los precios de los boletos para su próxima edición, que reunirá en Puebla a bandas como Caifanes, The Flaming Lips, The Mars Volta, Enjambre, José Madero y Los Auténticos Decadentes.
El festival se realizará el 28 de noviembre en el Foro Cholula y contará con tres tipos de entradas. Los costos comienzan en mil 590 pesos durante la Fase 1, aunque a estas cantidades todavía se deberán agregar los cargos por servicio.
¿Quiénes estarán en Tecate Comuna 2026?
La programación combinará rock, pop, música alternativa, ska y otros géneros. Caifanes será uno de los principales representantes mexicanos, mientras que The Flaming Lips y The Mars Volta encabezarán la presencia internacional.
También participarán agrupaciones y solistas de México, Argentina, España y otros países. El cartel completo está integrado por:
Caifanes
The Flaming Lips
The Mars Volta
Babasónicos
Enjambre
José Madero
Los Auténticos Decadentes
Los Caligaris
LP
NSQK
Caloncho
Camilo Séptimo
Cuarteto de Nos
División Minúscula
DLD
Little Jesus
Los Cafres
Love of Lesbian
Moenia
Porter
Big Sempa
Bruses
Dorian
Kakkmaddafakka
La Bande-Son Imaginaire
La Bomba de Tiempo
Leo Rizzi
Los Estrambóticos
Nasa Histoires
Santa Sabina
Veintiuno
¿Cuánto cuestan los boletos para Tecate Comuna 2026?
Durante la primera etapa de venta, el público podrá elegir entre accesos General, Comfort Pass y VIP. Cada modalidad tendrá distintos beneficios dentro del festival.
Estos son los precios anunciados para la Fase 1:
General: mil 590 pesos.
Comfort Pass: 2 mil 130 pesos.
VIP: 3 mil 30 pesos.
A las cantidades señaladas se sumarán los cargos establecidos por la boletera. Además, los precios aumentarán cuando se agoten los boletos disponibles en cada fase, por lo que adquirirlos durante las primeras etapas puede representar un costo menor.
¿Qué incluye cada tipo de boleto?
Además del acceso a los conciertos, algunas entradas ofrecerán servicios especiales, zonas exclusivas y facilidades para evitar filas.
Boleto General
Quienes compren esta modalidad podrán entrar a los diferentes escenarios del festival y utilizar las áreas comunes. También tendrán acceso a zonas de descanso, puntos de hidratación y espacios gastronómicos.
Comfort Pass
Esta entrada incluirá acceso preferencial, sanitarios privados con aire acondicionado y filas exclusivas en las áreas de alimentos y bebidas.
Zona VIP
El boleto con más beneficios ofrecerá espacios con vista privilegiada hacia los escenarios principales, zonas con sombra, mobiliario compartido, coctelería especializada, baños de lujo y accesos rápidos.
¿Cuándo comienza la venta de boletos?
La preventa para tarjetahabientes Citibanamex comenzó este 18 de agosto a las 10:00 horas. Posteriormente, la venta general estará disponible a partir del 19 de agosto, en el mismo horario.
Las entradas se venderán por medio de eTicket y podrán pagarse con tarjetas de crédito o débito, incluidas Visa, Mastercard y American Express. Cada persona podrá adquirir un máximo de ocho boletos.