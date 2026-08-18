Tecate Comuna 2026: precios de boletos y qué incluyen

Tecate Comuna 2026 ya dio a conocer los precios de los boletos para su próxima edición, que reunirá en Puebla a bandas como Caifanes, The Flaming Lips, The Mars Volta, Enjambre, José Madero y Los Auténticos Decadentes.

El festival se realizará el 28 de noviembre en el Foro Cholula y contará con tres tipos de entradas. Los costos comienzan en mil 590 pesos durante la Fase 1, aunque a estas cantidades todavía se deberán agregar los cargos por servicio.

Foto: Instagram tecatecomuna

¿Quiénes estarán en Tecate Comuna 2026?

La programación combinará rock, pop, música alternativa, ska y otros géneros. Caifanes será uno de los principales representantes mexicanos, mientras que The Flaming Lips y The Mars Volta encabezarán la presencia internacional.

También participarán agrupaciones y solistas de México, Argentina, España y otros países. El cartel completo está integrado por:

Caifanes Daniel Betanzos

Caifanes

The Flaming Lips

The Mars Volta

Babasónicos

Enjambre

José Madero

Los Auténticos Decadentes

Los Caligaris

LP

NSQK

Caloncho

Camilo Séptimo

Cuarteto de Nos

División Minúscula

DLD

Little Jesus

Los Cafres

Love of Lesbian

Moenia

Porter

Big Sempa

Bruses

Dorian

Kakkmaddafakka

La Bande-Son Imaginaire

La Bomba de Tiempo

Leo Rizzi

Los Estrambóticos

Nasa Histoires

Santa Sabina

Veintiuno

¿Cuánto cuestan los boletos para Tecate Comuna 2026?

Durante la primera etapa de venta, el público podrá elegir entre accesos General, Comfort Pass y VIP. Cada modalidad tendrá distintos beneficios dentro del festival.

Estos son los precios anunciados para la Fase 1:

General: mil 590 pesos.

Comfort Pass: 2 mil 130 pesos.

VIP: 3 mil 30 pesos.

Foto: Instagram tecatecomuna

A las cantidades señaladas se sumarán los cargos establecidos por la boletera. Además, los precios aumentarán cuando se agoten los boletos disponibles en cada fase, por lo que adquirirlos durante las primeras etapas puede representar un costo menor.

¿Qué incluye cada tipo de boleto?

Además del acceso a los conciertos, algunas entradas ofrecerán servicios especiales, zonas exclusivas y facilidades para evitar filas.

Boleto General

Quienes compren esta modalidad podrán entrar a los diferentes escenarios del festival y utilizar las áreas comunes. También tendrán acceso a zonas de descanso, puntos de hidratación y espacios gastronómicos.

Tecate Comuna

Comfort Pass

Esta entrada incluirá acceso preferencial, sanitarios privados con aire acondicionado y filas exclusivas en las áreas de alimentos y bebidas.

Zona VIP

El boleto con más beneficios ofrecerá espacios con vista privilegiada hacia los escenarios principales, zonas con sombra, mobiliario compartido, coctelería especializada, baños de lujo y accesos rápidos.

¿Cuándo comienza la venta de boletos?

La preventa para tarjetahabientes Citibanamex comenzó este 18 de agosto a las 10:00 horas. Posteriormente, la venta general estará disponible a partir del 19 de agosto, en el mismo horario.

Las entradas se venderán por medio de eTicket y podrán pagarse con tarjetas de crédito o débito, incluidas Visa, Mastercard y American Express. Cada persona podrá adquirir un máximo de ocho boletos.