Usuarios enfurecen por cambio de sede del Tecate Comuna y piden reembolsos

El Tecate Comuna 2026, uno de los festivales de música más importantes, todavía no comienza y algunos compradores ya quieren recuperar el dinero de sus boletos.

El anuncio de una nueva sede modificó los planes de asistentes que tenían transporte y hospedaje organizados para acudir al festival.

Cambio de sede del Tecate Comuna provoca reclamos de asistentes

Los organizadores anunciaron el 1 de octubre que Tecate Comuna dejará el Foro Cholula para realizarse en el Autódromo Miguel E. Abed, ubicado en Amozoc. La fecha permanece sin cambios para el sábado 28 de noviembre.

La noticia fue presentada en las redes oficiales mediante mensajes como “Nos mudamos” y “Nueva casa, la misma energía”.

La organización aseguró además que el nuevo espacio permitirá ofrecer más áreas y escenarios para mejorar la experiencia de los asistentes.

Sin embargo, el anuncio no fue recibido de la misma manera por algunos compradores. La inconformidad se concentró en que la modificación fue comunicada a menos de dos meses del festival, cuando parte del público ya tenía organizada su visita tomando como referencia la sede anterior.

El cambio tampoco representa simplemente trasladarse a otro recinto dentro de la misma zona. El Foro Cholula se encuentra en San Andrés Cholula, mientras que el Autódromo Miguel E. Abed está ubicado en Amozoc, sobre la carretera federal Puebla-Tehuacán.

Entre ambos puntos existe una distancia de casi 40 kilómetros, por lo que los tiempos y costos de traslado cambian para quienes ya habían preparado su asistencia. La situación afecta especialmente a visitantes provenientes de otros estados.

En redes sociales, usuarios señalaron que ya habían reservado hoteles o planeado rutas cercanas a Cholula. Con el traslado hacia Amozoc, algunos tendrán que modificar reservaciones, buscar transporte adicional o reconsiderar completamente la manera en que regresarán después del festival.

Tecate Comuna anunció su mudanza al Autódromo de Puebla, decisión que provocó reclamos entre compradores de boletos. IG tecatecomuna

Asistentes del Tecate Comuna piden reembolso de sus boletos

Después del anuncio comenzaron a aparecer solicitudes de compradores que ya no desean asistir bajo las nuevas condiciones.

Algunos usuarios pidieron públicamente conocer el procedimiento para obtener el reembolso de sus entradas.

Hasta ahora, la organización no ha detallado un mecanismo específico para quienes compraron sus boletos cuando el festival todavía anunciaba al Foro Cholula como sede y ahora consideran que el traslado modifica las condiciones bajo las cuales realizaron la compra.

La venta de accesos continúa mediante Eticket, mientras los asistentes esperan información adicional. El cambio de recinto tampoco significa por sí mismo que los boletos hayan dejado de ser válidos, pues el festival continúa programado para la misma fecha.

La incertidumbre llevó a algunos compradores a buscar directamente la intervención de la Procuraduría Federal del Consumidor. Usuarios etiquetaron las cuentas de Profeco para preguntar qué podían hacer si ya no estaban de acuerdo con acudir al nuevo recinto.

La dependencia respondió a algunas publicaciones y pidió a los consumidores presentar una denuncia formal en las Oficinas de Defensa del Consumidor correspondientes para que pudiera revisarse el caso y comenzar el procedimiento necesario.

En medio de los reclamos, también surgieron propuestas para organizar una acción colectiva contra los responsables del festival. Hasta ahora se trata de una posibilidad planteada por usuarios y no de una demanda colectiva que haya sido confirmada formalmente.

Otro punto que provocó críticas fue la falta de una explicación amplia sobre las razones del traslado. La organización presentó las ventajas del nuevo espacio, pero no detalló públicamente qué ocurrió con el Foro Cholula para modificar la sede semanas antes del evento.

Usuarios del Tecate Comuna criticaron el cambio de sede y algunos aseguraron que ya presentaron denuncias ante Profeco. IG tecatecomuna

Nueva sede del Tecate Comuna preocupa por traslados y seguridad

La ubicación del Autódromo Miguel E. Abed abrió otra conversación entre los asistentes. Algunos usuarios manifestaron preocupación por las opciones disponibles para trasladarse desde Puebla o Cholula hasta Amozoc y, especialmente, para regresar al terminar los conciertos.

El festival reúne a decenas de artistas durante una sola jornada, por lo que la salida de miles de personas ocurre durante la noche y madrugada. Los compradores ahora esperan conocer si la organización implementará transporte especial u otras medidas relacionadas con la movilidad.

También aparecieron comentarios sobre la seguridad de los trayectos hacia Amozoc. Estas publicaciones reflejan preocupaciones expresadas por asistentes en redes sociales, aunque la organización no ha anunciado hasta ahora cambios adicionales relacionados con los horarios o la operación general del festival.

El Tecate Comuna 2026 mantiene un cartel encabezado por Caifanes, The Flaming Lips y The Mars Volta. También participan Babasónicos, Enjambre, José Madero, Los Auténticos Decadentes, Los Caligaris, LP, NSQK, Caloncho y Cuarteto de Nos.

La programación contempla además a División Minúscula, DLD, Little Jesus, Los Cafres, Love of Lesbian, Moenia y Porter, junto con otros proyectos nacionales e internacionales distribuidos en los diferentes escenarios del encuentro musical.