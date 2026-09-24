Taylor Swift sorprende con “Patient Zero” y suma al mexicano Emmanuel Lubezki a su nuevo proyecto

Taylor Swift está a punto de presentar una nueva producción audiovisual y, esta vez, decidió rodearse de importantes figuras del cine. “Patient Zero”, su próximo videoclip, contará con la participación de los actores Dakota Johnson y Colin Farrell, además de la fotografía del mexicano Emmanuel “El Chivo” Lubezki, uno de los cinefotógrafos más reconocidos a nivel internacional.

El proyecto, dirigido por la propia cantante, tendrá su estreno este domingo 27 de septiembre durante los MTV Video Music Awards 2026, donde los seguidores podrán conocer la propuesta visual completa.

Foto: Reuters

¿Qué hace Emmanuel Lubezki en el nuevo video de Taylor Swift?

Uno de los principales atractivos de “Patient Zero” se encuentra detrás de cámaras. Emmanuel Lubezki, fue el encargado de la fotografía de la producción, una colaboración que vincula nuevamente a Swift con el talento mexicano.

El cinefotógrafo cuenta con una extensa trayectoria en Hollywood y ha participado en reconocidas películas como "Y tu mamá también", Niños del hombre", "Gravedad"," Birdman" y "El renacido".

Su trabajo en “Gravedad”, “Birdman” y “El renacido”, le permitió conseguir el premio Óscar a Mejor Fotografía durante tres años consecutivos, consolidándolo como una de las figuras más destacadas de la cinematografía contemporánea.

Foto: Captura de video taylorswift

¿Cómo es el adelanto de “Patient Zero”?

Taylor Swift compartió un primer vistazo de apenas 13 segundos, que rápidamente llamó la atención de sus seguidores. En las imágenes puede apreciarse una propuesta con una estética cinematográfica y una atmósfera marcada por tonos melancólicos.

El breve avance también permitió conocer algunos de los nombres involucrados en la producción, entre ellos el de Lubezki, cuya participación elevó todavía más la expectativa alrededor del videoclip.

Frente a la cámara estarán Dakota Johnson y Colin Farrell, quienes forman parte del elenco de esta nueva producción dirigida por Swift.

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La colaboración con Emmanuel Lubezki, no sería el primer acercamiento de Taylor Swift con destacados profesionales mexicanos de la fotografía cinematográfica.

Anteriormente, Rodrigo Prieto estuvo detrás de la cámara en varios de los proyectos audiovisuales de la cantante, entre ellos Cardigan, Willow, Fortnight, The Fate of Ophelia y Opalite.

De esta manera, la artista vuelve a incorporar talento mexicano en una producción que apuesta por una estética más cercana al lenguaje cinematográfico.

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¿Dónde se habría grabado “Patient Zero”?

Otro detalle que ha llamado la atención es la posible locación utilizada para el proyecto. Todo apunta a que parte de la producción se realizó en Fundación Casa Wabi, un espacio cultural ubicado en la costa de Puerto Escondido, Oaxaca.

El recinto fue creado por el artista Bosco Sodi y funciona como centro cultural y residencia para artistas. Su arquitectura y entorno natural lo han convertido en uno de los espacios culturales más reconocidos de la región.

Por ahora, los primeros segundos de “Patient Zero” han dejado más preguntas que respuestas entre los seguidores de Taylor Swift, quienes tendrán que esperar hasta su estreno durante los MTV Video Music Awards 2026 para conocer el resultado completo de esta colaboración.