Bárbara Mori, nominada al Emmy Internacional 2026; ¿quiénes son todos los nominados?
Bárbara Mori fue nominada a mejor actriz en los Emmy Internacionales 2026 por Los dos hemisferios de Lucca
Bárbara Mori llevó a la pantalla la historia de una madre dispuesta a recorrer miles de kilómetros para ayudar a su hijo. Su trabajo en Los dos hemisferios de Lucca volvió a llamar la atención este 23 de septiembre, tras el anuncio de los nominados a los Premios Emmy Internacionales 2026.
La película está basada en la experiencia de la periodista Bárbara Anderson y su familia. Bárbara Mori la interpreta en una historia que muestra las decisiones, dudas y esfuerzos que acompañan la crianza de Lucca, un niño que vive con parálisis cerebral. La producción mexicana se estrenó en Netflix en 2025.
Su nombre aparece entre los de intérpretes y producciones de distintas partes del mundo. Este año, la Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión seleccionó a 64 nominados de 22 países, distribuidos en 16 categorías. México figura en la lista con tres candidaturas.
Bárbara Mori compite por el Emmy Internacional a mejor actriz
La Academia nominó a Bárbara Mori en la categoría de mejor actuación femenina por su interpretación en Los dos hemisferios de Lucca, título que aparece como Lucca’s World en el anuncio internacional. Comparte la categoría con Mona Mina Leon, por Holy Sh!t; Park Ji-hyun, por You and Everything Else; y Sheridan Smith, por I Fought the Law.
Mori no es la única representante de México en esta edición. Marcial Maciel: El lobo de Dios está nominado a mejor documental, mientras que La peor vuelta al mundo compite en entretenimiento no guionado. Son tres candidaturas en categorías diferentes.
¿De qué trata Los dos hemisferios de Lucca?
La historia sigue a Bárbara y a su familia en un viaje a la India para que Lucca, quien vive con parálisis cerebral, pruebe un tratamiento experimental. La cinta se centra tanto en esa decisión como en lo que la familia atraviesa para hacerla posible.
Los dos hemisferios de Lucca adapta el libro del mismo nombre escrito por Bárbara Anderson, quien relató su propia experiencia como madre. Mariana Chenillo dirigió la película, protagonizada por Mori junto a Juan Pablo Medina. Julián Tello también forma parte del elenco.
¿Cuándo se entregarán los Premios Emmy Internacionales 2026?
Los ganadores se conocerán el lunes 23 de noviembre de 2026, durante la 54.ª gala de los Premios Emmy Internacionales en Nueva York. Antes de la ceremonia, los nominados participarán en el Festival Mundial de Televisión de los Emmy Internacionales, programado del 20 al 22 de noviembre en esa ciudad.
Nominados a los Premios Emmy Internacional 2026
Programación artística
Copy + Paste + Steal
Der talentierte Mr. F
Live Aid at 40: When Rock ‘n’ Roll Took on the World
Passinho Foda – O Corre por Trás da Dança
Mejor actuación masculina
Javier Cámara — Yakarta
Ricardo Darín — El Eternauta
Ian Roberts — A Kind of Madness
Bobby Schofield — Unforgivable
Mejor actuación femenina
Mona Mina Leon — Holy Sh!t
Bárbara Mori — Los dos hemisferios de Lucca
Park Ji-hyun — You and Everything Else
Sheridan Smith — I Fought the Law
Comedia
División Palermo, temporada 2
Man vs Baby
Old Dog, New Tricks
Vir Das: Fool Volume
Actualidad
Al Jazeera Investigates: Hasina: 36 Days in July
ARTE Reportage: My Father’s Hair
Exposure: Breaking Ranks: Inside Israel’s War
Profissão Repórter: Feminice
Documental
Louis Theroux: The Settlers
Marcial Maciel: El lobo de Dios
One “Orphan” Every Hour
Opioïdes, Business & Addiction
Documental
A Thousand Blows
Carême
Menem
Real Kashmir Football Club
Infantil: animación
Irmão do Jorel, temporada 5
Lenas Hof
My Melody & Kuromi
The Scarecrows’ Wedding
Infantil: hechos y entretenimiento
Horrible Science
Mitateru-Phose: Let’s Change Perspectives!
Nysgjerrige Noah
Terceirão
Infantil: acción real
31 Minutos: Calurosa Navidad
De Achterblijvers
Dexter Procter the Ten Year Old Doctor
Love at First Spike
Noticias
Fantástico: Return to Yanomami Land
Lembra-te de Mim
Missing in Gaza
The World: 24 Hours in the Kill Zone
Entretenimiento no guionado
Ed Stafford’s Rite of Passage
Educating Yorkshire, temporada 2
La peor vuelta al mundo
Loups-Garous, temporada 2
Serie de formato corto
De Klas van 2000
Jornada da Vida: Rio Mekong
PeopleWatching, temporada 3
Tatsuki Fujimoto 17-26
Documental deportivo
Baila, Vini
Temps Mort
The Philipstown Wirecar Grand Prix
Tom Daley: 1.6 Seconds
Telenovela
Garota do Momento
Leyla
Uzak Sehir
Valle Salvaje, temporada 2
Película para televisión o miniserie
Anatomía de un instante
Hyper Knife
Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente
Prisoner 951