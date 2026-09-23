Bárbara Mori, nominada al Emmy Internacional 2026; ¿quiénes son todos los nominados?

Bárbara Mori llevó a la pantalla la historia de una madre dispuesta a recorrer miles de kilómetros para ayudar a su hijo. Su trabajo en Los dos hemisferios de Lucca volvió a llamar la atención este 23 de septiembre, tras el anuncio de los nominados a los Premios Emmy Internacionales 2026.

La película está basada en la experiencia de la periodista Bárbara Anderson y su familia. Bárbara Mori la interpreta en una historia que muestra las decisiones, dudas y esfuerzos que acompañan la crianza de Lucca, un niño que vive con parálisis cerebral. La producción mexicana se estrenó en Netflix en 2025.

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Su nombre aparece entre los de intérpretes y producciones de distintas partes del mundo. Este año, la Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión seleccionó a 64 nominados de 22 países, distribuidos en 16 categorías. México figura en la lista con tres candidaturas.

Bárbara Mori compite por el Emmy Internacional a mejor actriz

La Academia nominó a Bárbara Mori en la categoría de mejor actuación femenina por su interpretación en Los dos hemisferios de Lucca, título que aparece como Lucca’s World en el anuncio internacional. Comparte la categoría con Mona Mina Leon, por Holy Sh!t; Park Ji-hyun, por You and Everything Else; y Sheridan Smith, por I Fought the Law.

Poster 'Los dos hemisferios de 'Luca'. Foto: Netflix

Mori no es la única representante de México en esta edición. Marcial Maciel: El lobo de Dios está nominado a mejor documental, mientras que La peor vuelta al mundo compite en entretenimiento no guionado. Son tres candidaturas en categorías diferentes.

¿De qué trata Los dos hemisferios de Lucca?

La historia sigue a Bárbara y a su familia en un viaje a la India para que Lucca, quien vive con parálisis cerebral, pruebe un tratamiento experimental. La cinta se centra tanto en esa decisión como en lo que la familia atraviesa para hacerla posible.

Los dos hemisferios de Lucca adapta el libro del mismo nombre escrito por Bárbara Anderson, quien relató su propia experiencia como madre. Mariana Chenillo dirigió la película, protagonizada por Mori junto a Juan Pablo Medina. Julián Tello también forma parte del elenco.

Familia en la que se basó 'Los dos hemisferios de Lucca'

¿Cuándo se entregarán los Premios Emmy Internacionales 2026?

Los ganadores se conocerán el lunes 23 de noviembre de 2026, durante la 54.ª gala de los Premios Emmy Internacionales en Nueva York. Antes de la ceremonia, los nominados participarán en el Festival Mundial de Televisión de los Emmy Internacionales, programado del 20 al 22 de noviembre en esa ciudad.

Nominados a los Premios Emmy Internacional 2026

Programación artística

Copy + Paste + Steal

Der talentierte Mr. F

Live Aid at 40: When Rock ‘n’ Roll Took on the World

Passinho Foda – O Corre por Trás da Dança

Mejor actuación masculina

Javier Cámara — Yakarta

Ricardo Darín — El Eternauta

Ian Roberts — A Kind of Madness

Bobby Schofield — Unforgivable

Mejor actuación femenina

Mona Mina Leon — Holy Sh!t

Bárbara Mori — Los dos hemisferios de Lucca

Park Ji-hyun — You and Everything Else

Sheridan Smith — I Fought the Law

Comedia

División Palermo, temporada 2

Man vs Baby

Old Dog, New Tricks

Vir Das: Fool Volume

Actualidad

Al Jazeera Investigates: Hasina: 36 Days in July

ARTE Reportage: My Father’s Hair

Exposure: Breaking Ranks: Inside Israel’s War

Profissão Repórter: Feminice

Documental

Louis Theroux: The Settlers

Marcial Maciel: El lobo de Dios

One “Orphan” Every Hour

Opioïdes, Business & Addiction

Documental

A Thousand Blows

Carême

Menem

Real Kashmir Football Club

Infantil: animación

Irmão do Jorel, temporada 5

Lenas Hof

My Melody & Kuromi

The Scarecrows’ Wedding

Infantil: hechos y entretenimiento

Horrible Science

Mitateru-Phose: Let’s Change Perspectives!

Nysgjerrige Noah

Terceirão

Infantil: acción real

31 Minutos: Calurosa Navidad

De Achterblijvers

Dexter Procter the Ten Year Old Doctor

Love at First Spike

Noticias

Fantástico: Return to Yanomami Land

Lembra-te de Mim

Missing in Gaza

The World: 24 Hours in the Kill Zone

Entretenimiento no guionado

Ed Stafford’s Rite of Passage

Educating Yorkshire, temporada 2

La peor vuelta al mundo

Loups-Garous, temporada 2

Serie de formato corto

De Klas van 2000

Jornada da Vida: Rio Mekong

PeopleWatching, temporada 3

Tatsuki Fujimoto 17-26

Documental deportivo

Baila, Vini

Temps Mort

The Philipstown Wirecar Grand Prix

Tom Daley: 1.6 Seconds

Telenovela

Garota do Momento

Leyla

Uzak Sehir

Valle Salvaje, temporada 2

Película para televisión o miniserie

Anatomía de un instante

Hyper Knife

Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente

Prisoner 951