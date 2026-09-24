La crisis del diésel, millón de pymes-Visa, Casa Toño e Invex

El precio del diésel ha generado desmayos en el gobierno mexicano y su alto precio lo ha llevado a absorber 100% del cobro del impuesto, que es de 7.3634 pesos por litro. Pero el tener un estímulo fiscal de 100% para abaratar el precio del combustible, a estas alturas, es el menor de los problemas.

Donald Trump teniendo enfrente las elecciones intermedias del 3 de noviembre, y con su nivel más bajo de popularidad, ha dicho que estaría reflexionando hacerle caso a congresistas, y dejar de exportar diésel. Si Trump, que es totalmente impredecible, deja de exportar diésel a México, entonces nos quedaremos sin 40% a nivel nacional.

El riesgo para nuestro país es mayúsculo. Tendríamos desabasto y, desde luego, un mercado negro del diésel para conseguirlo a cualquier precio.

El gobierno de la presidenta Sheinbaum ha hecho hasta lo imposible por sostener el precio del diésel en 27 pesos el litro, ha negociado con gasolineros, ha revisado los esquemas de proveeduría de Pemex y sus costos, pero si dejamos de contar con 40% del abasto nacional del combustible, estaremos en problemas. Hoy en día la mayoría de mercancías se transportan gracias al diésel. En ese escenario el fantasma del desabasto se deja ver. Peor, un mercado negro en el que los consumidores buscarían conseguirlo a cualquier precio. Y de la inflación ya ni hablamos.

Trump, el martes pasado, a pregunta expresa del tema de los combustibles por la guerra en Oriente Medio y en Ucrania, respaldó a los congresistas que quieren dejar de exportar diésel a otros países. Este combustible en Estados Unidos cuesta más de 6.50 dólares por galón, siendo el récord de precio máximo que ha alcanzado en la historia reciente.

Este precio ha impactado en la inflación y los consumidores estadunidenses.

La presidenta Sheinbaum ha dicho que la refinería Dos Bocas y las otras seis refinerías están preparadas para producir más diésel y enfrentar la crisis. Confía en mantener el abasto del combustible y el precio de 27 pesos por litro.

Para los especialistas sería urgente buscar otros mercados de proveeduría, ya sea de Europa o Asia, y elevar el sistema de refinación. En estos momentos dependemos de un Donald Trump, que como sabemos toma decisiones intempestivas y está urgido de mayor popularidad, a sabiendas de que él con su guerra en Oriente Medio originó el alto precio del diésel que aqueja en estos momentos a Estados Unidos. ¿Es posible que la Unión Americana cierre exportaciones de diésel a México? Habrá que estar preparados.

Visa-Economía digitalizaron un millón

Visa y la Secretaría de Economía acordaron antes del Mundial de Futbol lograr digitalizar un millón de mipymes y lo lograron. Éste es un tema importante, porque las micro, pequeñas y medianas empresas no aceptaban pagos con tarjeta o digitales, porque no contaban con las terminales. Se les dieron terminales sin costo. También había problemas con las comisiones. Se redujeron las comisiones. Y desde luego se adoptaron las tecnologías más flexibles como Tap to Phone y links de pago. En total, los comercios que se digitalizaron vendieron 14 mil 500 pesos con tarjeta, mediante más de 30 transacciones digitales al mes, y con tickets de alrededor de 450 pesos. Bien por Visa, presidida por Francisco Valdivia, y la Secretaría de Economía, a cargo de Marcelo Ebrard.

Casa Toño

Que se cae la venta de Casa Toño, un negocio exitoso con buena calidad en su principal producto, el pozole, y que ha crecido como la espuma. Know how tienen. Pero lo que al parecer no tenían tan en orden era la administración, entre distintos temas con el SAT y temas de gobernanza. Pero el problema mayor surge cuando se filtró el precio de 400 millones de dólares, siendo un asunto delicado en las negociaciones que se tenían mediante un banco de inversión.

Invex-Mastercard alianza, con American Airlines

Hay tarjetas ligadas a la aviación. Por ejemplo, la de American Express o Inbursa con Aeroméxico. De ahí que Invex hizo algo interesante, decidió aliarse con American Airlines teniendo como soporte el respaldo de Mastercard. Los tres juntos lanzaron las tarjetas de crédito Invex AAdvantage. Ya sabe, vendrán recompensas, beneficios y experiencias premium con American Airlines. Invex actualmente cuenta con 1.6 millones de tarjetas y su fuerte han sido las tarjetas con marca compartida.