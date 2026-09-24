"Esperamos a BTS en México en 2027": el mensaje de Sheinbaum tras encuentro con Corea del Sur

Para el ARMY mexicano, la espera ya tiene un año marcado en el calendario con el 2027. Claudia Sheinbaum confirmó el regreso de BTS a México y dejó claro que la agrupación surcoreana está contemplada para volver al país el próximo año.

La presidenta hizo el comentario este 24 de septiembre durante el encuentro que sostuvo en Palacio Nacional con el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, quien se encuentra de visita de Estado en México; además reafirmó la idea en un video publicado en su cuenta de TikTok

El día de mañana se presentará el grupo Stray Kids en nuestro país y también esperamos la llegada de BTS a México nuevamente en el 2027, dijo Sheinbaum durante el mensaje conjunto.

La frase volvió a poner a BTS en el centro de la conversación. Y aunque para los fans representa una nueva confirmación de su regreso, hay un detalle importante y, es que todavía no se han anunciado fechas, recinto ni venta de boletos para los conciertos de 2027.

Sheinbaum ya había hablado con BTS sobre su regreso

Esta no es la primera vez que la presidenta mexicana habla de una nueva visita de BTS. En mayo pasado, después de reunirse con RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook en Palacio Nacional, Sheinbaum contó que les había planteado directamente la posibilidad de regresar a México.

Regresa BTS en el 2027, a México. Ya les vamos a dar las fechas, dijo entonces durante su conferencia.

La reunión ocurrió el 6 de mayo y terminó con uno de los momentos que más recuerdan los fans mexicanos-, los siete integrantes de BTS salieron a un balcón de Palacio Nacional para saludar a las personas que se habían reunido en el Zócalo.

Claudia Sheinbaum habla nuevamente del regreso de BTS a México X @claudiashein

Ahora, cuatro meses después, Sheinbaum volvió a mencionar el regreso de la agrupación en un contexto distinto con la visita del presidente surcoreano y una agenda que busca ampliar los intercambios entre México y Corea del Sur.

K-pop, México y Corea del Sur estrechan lazos

La música también formó parte de la conversación entre Sheinbaum y Lee Jae-myung. Ambos gobiernos adoptaron el Plan de Acción México-Corea 2026-2030, que contempla colaboración en distintas áreas, entre ellas cultura y educación.

Sheinbaum señaló que el interés de los jóvenes mexicanos por el K-pop y otros elementos de la cultura coreana es una muestra de la cercanía que existe entre ambos países.

Además, reveló que se analiza la creación de un Centro de Cultura K-Pop en México, que no estaría limitado a la música, sino que incluiría otras actividades artísticas y culturales.

El presidente de Corea del Sur se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional Graciela López Herrera

Por su parte, Lee Jae-myung destacó el interés que existe en México por la música, la gastronomía y la industria de belleza de Corea del Sur. También anunció la creación de un grupo de trabajo para impulsar proyectos conjuntos, entre ellos la coproducción de contenidos y la formación de talento.

¿Cuándo volverá BTS a México?

Por ahora, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó su regreso, pero falta conocer los detalles que más interesan al ARMY: cuándo serán los conciertos, en qué ciudad o ciudades se presentará BTS, cuál será el recinto y cuándo comenzará la venta de boletos.

La agrupación ya se presentó en México durante 2026 y su visita provocó una enorme respuesta de sus seguidores. Después de aquella experiencia, el nuevo regreso sería el primero anunciado para el siguiente año.

Así que, aunque todavía no hay calendario de conciertos, la declaración de Sheinbaum vuelve a poner una fecha sobre la mesa: BTS regresará a México en 2027. Ahora toca esperar el anuncio oficial de la agrupación y de los organizadores para conocer cuándo y dónde volverán a encontrarse con el ARMY mexicano.