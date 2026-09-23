Michi Fest 2026: preparan jornada gratuita de esterilización para gatos en CDMX

La esterilización de animales de compañía es una de las alternativas para contribuir al control responsable de la población felina y canina. En la Ciudad de México, no existe un censo oficial que permita conocer con exactitud cuántos gatos viven en situación de calle, aunque autoridades y organizaciones de protección animal estiman que la población conjunta de perros y gatos supera el millón.

Para quienes buscan esterilizar a sus gatitos, el Michi Fest 2026 contempla una jornada gratuita en la alcaldía Iztapalapa. Sin embargo, antes de acudir es importante conocer las condiciones que deben cumplir los animales y los documentos que tendrán que presentar sus tutores.

Foto: Pixabay

¿Cuándo y dónde será el Michi Fest 2026?

La jornada de esterilización se llevará a cabo el miércoles 30 de septiembre de 2026 en el Parque Recreativo Santa Cruz Meyehualco, en Iztapalapa.

La dirección señalada en la convocatoria es calle Carlos L. Grácida s/n, avenida Genaro Estrada 200, colonia Santa Cruz Meyehualco, Iztapalapa.

La recepción de los pacientes será desde las 7:00 horas, por lo que se recomienda tomar previsiones.

¿Qué gatos pueden participar en la esterilización gratuita?

No todos los gatos podrán ser atendidos durante esta jornada, ya que existen condiciones específicas relacionadas con su edad y estado de salud.

De acuerdo con la convocatoria, podrán participar los felinos que:

Tengan más de 6 meses y menos de 6 años.

Se encuentren clínicamente sanos y limpios .

. Cumplan con 6 horas de ayuno , tanto de comida como de agua.

, tanto de comida como de agua. No sean braquicéfalos , es decir, que no tengan el hocico excesivamente corto.

, es decir, que no tengan el hocico excesivamente corto. En el caso de las hembras, no estén en celo, gestantes ni lactando .

. No hayan recibido vacunas o desparasitación durante los 15 días anteriores .

. Cuenten con su carnet de vacunación .

Por esta razón, es importante revisar con anticipación que el gato cumpla con todos los criterios antes de trasladarlo al evento.

Foto: Eduardo Jimenez

¿Qué necesita llevar el tutor del michi?

La preparación no termina con el cuidado del animal. Las personas responsables también deberán acudir con algunos documentos y artículos necesarios para la jornada.

Entre lo solicitado se encuentra:

INE original y dos copias.

Una cobija por cada paciente.

Dos pañales tipo salvacama por paciente.

Transportadora o bolsa cerrada , siempre que permita una adecuada respiración. Tiempo suficiente para permanecer durante el procedimiento

Además, los tutores deberán atender en todo momento las indicaciones proporcionadas por el personal médico veterinario.

¿Qué debes preparar antes de llevar a tu michi?

Para evitar contratiempos el día de la jornada, lo recomendable es dejar preparada desde un día antes la documentación y los artículos solicitados.

También será fundamental respetar las 6 horas de ayuno establecidas para los gatos que serán intervenidos.

Otro punto importante es considerar que el tutor deberá permanecer durante el proceso, por lo que no será posible simplemente dejar al animal y retirarse.

Foto: @AgatanCdmx

¿Qué debes saber antes de acudir al Michi Fest?

El Michi Fest 2026 ofrecerá esta jornada gratuita de esterilización felina y la recepción será de 7:00 a 10:00 horas y los asistentes deberán acudir con un gato que cumpla las condiciones establecidas, además de presentar la documentación y los materiales solicitados.

Si estás interesado en llevar a tu michi, revisa todos los requisitos con anticipación para que el animal llegue en las condiciones indicadas y puedas completar el proceso sin contratiempos.