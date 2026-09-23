Taylor Swift anuncia 'The Life of a Showgirl: The Encore' con nuevas canciones; ¿cuándo se estrena?

Taylor Swift parecía tener una sola sorpresa para sus seguidores cuando reveló el título de “Patient Zero”. Sin embargo, el anuncio de la canción era apenas el comienzo. Horas después, la cantante mostró que todavía tenía algo más que contar sobre The Life of a Showgirl, el disco que lanzó en 2025.

El nombre elegido para este nuevo capítulo fue The Life of a Showgirl: The Encore. Como ocurre al final de un espectáculo, cuando el público piensa que todo terminó y el artista vuelve al escenario, Swift decidió darle una última vuelta a su álbum. Y esta vez hay música que nadie había escuchado.

The Life of a Showgirl es el álbum con el que Taylor Swift mantiene conectado el lanzamiento de Patient Zero. IG taylorswift

¿Cuándo se estrena The Life of a Showgirl: The Encore?

A casi un año del lanzamiento del disco original, la cantante anunció una edición ampliada que llegará el viernes 25 de septiembre de 2026. The Encore conservará las 12 canciones conocidas e incluirá cuatro temas nuevos: “Patient Zero”, “Cleveland!”, “Pink Clouding” y “Babylon”. Con ellos, la lista crecerá a 16 canciones.

“Patient Zero” fue la primera pista de lo que estaba por venir. Swift la anunció por separado menos de 24 horas antes de revelar The Encore, así que sus seguidores no tuvieron que esperar demasiado para descubrir que la canción formaba parte de un proyecto más grande. Los otros tres títulos, en cambio, llegaron con la noticia del álbum y todavía dejan abierta la pregunta de qué historias contará en ellos.

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Aunque el nombre podría hacer pensar en otro disco completamente distinto, The Life of a Showgirl: The Encore es una continuación del álbum de 2025. También tendrá una nueva portada.

Se trata, además, de una versión diferente de otras ediciones de The Life of a Showgirl que han llevado títulos como Acoustic Collection, So Glamorous Cabaret Version y Dressing Room Rehearsal Version.

Así anunció Taylor Swift The Life of a Showgirl: The Encore

Fue por medio de sus redes sociales que la cantante hizo el anuncio y compartió una anécdota. Detrás de estas canciones hubo un viaje que, al principio, tenía otro propósito. Swift contó que fue a Suecia para celebrar con Max Martin y Shellback la respuesta que recibió The Life of a Showgirl.

Los tres querían hacer una pausa y disfrutar el momento, pero la presencia de un estudio cambió sus planes.

Foto: Facebook Taylor Swift

“Hace aproximadamente un año, ustedes hicieron algo verdaderamente inimaginable”, escribió Swift en un comunicado. “Algo que me dejó completamente alucinada… Le dieron a The Life of a Showgirl el mejor debut de la historia para un álbum. Viajé a Suecia para celebrarlo con Max y Shellback, mis dos colaboradores en este álbum. En realidad, solo queríamos reflexionar y asimilar lo agradecidos que estábamos por el momento que estábamos viviendo, pero allí había un estudio e hicimos lo que hacemos cuando sentimos algo: escribimos más canciones. Espero que les encanten, porque nacieron de la pura gratitud por su entusiasmo y celebración del álbum que creamos”.

De aquella reunión salieron los cuatro temas que ahora se suman al disco. Swift explicó que nacieron de la gratitud que sentía por el entusiasmo de sus seguidores, aunque todavía no ha contado de qué trata cada uno. Por eso, además de escuchar “Patient Zero”, una de las curiosidades del lanzamiento será descubrir qué hay detrás de nombres como “Pink Clouding” y “Babylon”.

¿Qué canciones tendrá The Life of a Showgirl: The Encore?

La nueva edición respeta el orden de las canciones originales y coloca los estrenos al final. Entre los temas que permanecen está “The Life of a Showgirl”, la colaboración de Swift con Sabrina Carpenter. Esta es la lista completa:

The Fate of Ophelia

Elizabeth Taylor

Opalite

Father Figure

Eldest Daughter

Ruin the Friendship

Actually Romantic

Wi$h Li$t

Wood

Cancelled!

Honey

The Life of a Showgirl, con Sabrina Carpenter

Patient Zero

Cleveland!

Pink Clouding

Babylon