¡Está de regreso! Taylor Swift anuncia Patient Zero: ¿Cuándo sale y qué sabemos del NUEVO single?

Los misteriosos ceros que Taylor Swift comenzó a dejar en sus redes ya tienen una primera explicación. Después de varias horas de teorías entre sus seguidores, la cantante reapareció con un anuncio que confirma que nueva música está en camino.

Taylor Swift anuncia Patient Zero y revela su fecha de estreno

Taylor Swift anunció Patient Zero, su nuevo single, que estará disponible a partir del próximo 25 de septiembre de 2026.

La cantante confirmó la noticia este martes 22 mediante una publicación en sus redes sociales.

En su mensaje, Swift aseguró que llevaba tiempo esperando para compartir la noticia con sus seguidores. Junto con el nombre y la fecha, informó que el sencillo estaría disponible en preorden durante 24 horas a través de su tienda oficial.

“He estado esperando con impaciencia para contarte que mi nuevo sencillo ‘Patient Zero’ saldrá el 25 de septiembre”.

La publicación no terminó únicamente con el anuncio. Taylor cerró el mensaje con cuatro ceros, continuando el juego que había comenzado horas antes en sus plataformas y que llevó a los Swifties a buscar pistas sobre lo que preparaba.

Además, Patient Zero cuenta con tres versiones disponibles para comprar en la página de Taylor Swift, según la información publicada después del anuncio. Por ahora, no se han revelado todos los detalles sobre las diferencias entre estas ediciones.

La canción será el siguiente lanzamiento de Swift después de The Life of a Showgirl, su álbum publicado el 3 de octubre de 2025 y compuesto originalmente por 12 canciones, entre ellas “The Fate of Ophelia”, “Opalite”, “Wi$h Li$t” y la colaboración con Sabrina Carpenter que da nombre al disco.

Taylor Swift puso a la venta tres ediciones físicas de Patient Zero durante 24 horas. Web Taylor Swift

Patient Zero mantiene su conexión con The Life of a Showgirl

Uno de los detalles que llamó la atención después del anuncio se encuentra en la tienda oficial de Taylor Swift, donde ya apareció el formato físico de Patient Zero disponible para compra anticipada.

El nuevo single es presentado como Patient Zero CD with Double-Sided Cover. En la misma página, debajo del artículo, aparece de forma visible la identidad de The Life of a Showgirl.

Dicho detalle no pasó desapercibido por las cuentas de Swifties en redes sociales. Sus fans comenzaron a señalar que Patient Zero continúa vinculada a The Life of a Showgirl, en lugar de representar el inicio de una era completamente diferente.

Sin embargo, Taylor no ha explicado todavía cuál será exactamente esa relación. El álbum fue publicado originalmente con 12 canciones y Patient Zero no aparecía entre los temas incluidos en aquella edición.

Tampoco se ha anunciado hasta ahora una versión deluxe o una reedición de The Life of a Showgirl que agregue oficialmente la nueva canción.

The Life of a Showgirl es el álbum con el que Taylor Swift mantiene conectado el lanzamiento de Patient Zero. IG taylorswift

Las pistas de Taylor Swift que anticiparon Patient Zero

El anuncio llegó después de varios easter eggs que comenzaron a llamar la atención de los Swifties.

Uno de los más evidentes ocurrió cuando Taylor Swift modificó su biografía y sustituyó algunas letras por ceros.

La frase “And, baby, that’s show business for you”, relacionada con The Life of a Showgirl, apareció alterada con números cero en lugar de algunas letras “o”. A partir de ahí surgieron teorías sobre lo que preparaba.

Los swifties también detectaron ceros en letras de canciones mostradas en plataformas digitales, mientras que otros comenzaron a revisar publicaciones anteriores, productos y elementos relacionados con el último álbum de la cantante.

Las posibilidades planteadas por los fans iban desde una nueva edición de The Life of a Showgirl hasta Taylor Swift Taylor’s Version o Reputation Taylor’s Version, dos proyectos que han permanecido bajo observación desde que Swift completó cuatro de sus regrabaciones.

Parte de las teorías también recuperó su aparición en los Emmy 2026, donde participó en un sketch pregrabado y aseguró que aquello que buscaban estaba “escondido a plena vista”. Después pronunció varias referencias sin explicar si contenían algún mensaje adicional.

Taylor Swift cambió su biografía con varios ceros antes de anunciar Patient Zero como su nuevo single. IG taylorswift & taylornation

Qué se sabe de Patient Zero de Taylor Swift

Hasta ahora, Taylor Swift ha confirmado el nombre y la fecha de Patient Zero, además de habilitar la preventa de su formato físico durante un periodo limitado de 24 horas.

La cantante no ha revelado todavía la letra completa ni ha explicado qué significa el título. Tampoco ha detallado públicamente si Patient Zero tendrá un video musical o si aparecerán más versiones de la canción después de su estreno.

Swift tampoco ha anunciado una edición ampliada del álbum. Patient Zero podría funcionar como un sencillo asociado a la misma etapa o convertirse en parte de una futura versión del proyecto.