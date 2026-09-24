Hayden Panettiere recibió tratamiento en privado semanas antes de su muerte: esto se sabe

Las últimas semanas de vida de Hayden Panettiere empiezan a conocerse con más detalle. La actriz, recordada por sus papeles en Heroes y Nashville, había buscado tratamiento en privado poco antes de morir, de acuerdo con información publicada por E! News y con datos incluidos en un reporte de la Oficina del Forense del Condado de Greenville.

Panettiere murió el 16 de agosto de 2026, a los 36 años, mientras se encontraba en Greenville, Carolina del Sur. El pasado 22 de septiembre, las autoridades confirmaron oficialmente la causa de muerte: los efectos tóxicos de fentanilo, 4-ANPP, alprazolam, metocarbamol y quetiapina. La manera de muerte fue determinada como accidental y la autopsia no encontró traumatismos que hubieran contribuido al fallecimiento.

Hayden Panettiere había ingresado a rehabilitación

Después de que se conociera la causa oficial de muerte, una fuente cercana a la actriz dijo a E! News que Panettiere decidió buscar ayuda de manera voluntaria porque tenía miedo de sufrir una recaída y poner en riesgo su sobriedad.

Según esa fuente, la actriz ingresó discretamente a un centro de tratamiento y salió aproximadamente tres semanas antes de su muerte. La información coincide con datos incluidos en el reporte del forense, obtenido por Page Six, donde una persona entrevistada por los investigadores señaló que Hayden había estado en un centro de rehabilitación de drogas en Malibu, California, hasta unas semanas antes de su fallecimiento.

El documento también recoge declaraciones del padre de la actriz, Skip Panettiere, quien habría confirmado que su hija había salido recientemente de rehabilitación después de permanecer entre dos y tres semanas en el centro, según Us Weekly.

La actriz ingresó discretamente a un centro de tratamiento Image Press Agency

Estos datos muestran que Hayden había intentado recibir tratamiento poco antes de su muerte, aunque por sí solos no permiten establecer qué ocurrió durante los días posteriores a su salida.

¿Qué pasó antes de la muerte de Hayden Panettiere?

El reporte del forense también incluye declaraciones de una persona que estaba relacionada con el lugar donde fue encontrada la actriz. De acuerdo con ese testimonio, Panettiere tenía antecedentes de consumo de drogas y alcohol y anteriormente había sido necesario administrarle Narcan, medicamento utilizado para revertir rápidamente los efectos de una sobredosis de opioides.

La misma persona aseguró desconocer si Hayden había consumido sustancias ilegales el día anterior o el mismo día de su muerte.

El reporte del forense también incluye declaraciones de una persona Image Press Agency

El informe también documentó algunos elementos encontrados en el lugar. Entre ellos había pastillas que dieron positivo a fentanilo y otros objetos que fueron incorporados como evidencia. Un reporte posterior del forense detalló que había sustancias y medicamentos distribuidos en el departamento.

Cuando los servicios de emergencia llegaron al lugar, Panettiere se encontraba en paro cardiaco. Los paramédicos realizaron maniobras de reanimación, pero no pudieron salvarla.

La investigación sobre la muerte de Hayden continúa

La confirmación de la causa de muerte puso fin a parte de las dudas que habían surgido desde agosto, pero no significa que todas las preguntas estén resueltas.

El forense estableció que la muerte fue accidental y que estuvo relacionada con los efectos tóxicos de las sustancias encontradas en su organismo. Entre ellas estaba el fentanilo, además de medicamentos como alprazolam, metocarbamol y quetiapina.

Foto: X @NetflixFR

La representante de Hayden Panettiere también confirmó que la investigación de las autoridades continúa. Mientras tanto, los nuevos documentos permiten conocer un poco más de las últimas semanas de la actriz y de los esfuerzos que había realizado para recibir tratamiento antes de su muerte.