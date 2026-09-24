¿Ashley de Ha-Ash lanza indirecta tras la pausa musical de Jesse y Joy?

La pausa musical de Jesse y Joy desató una nueva polémica en el mundo del pop. Hanna y Ashley, integrantes del exitoso dueto Ha-Ash, acapararon los reflectores con unas recientes declaraciones en televisión. Los seguidores interpretaron las palabras de las cantantes como una fuerte indirecta para los hermanos Huerta.

Durante una entrevista, los presentadores cuestionaron a las hermanas sobre la situación actual del otro famoso dúo de pop. Los conductores preguntaron la fórmula que utilizaron para mantener su propio proyecto musical vigente durante casi 25 años. Ambas agrupaciones compartieron el escenario en múltiples ocasiones a lo largo de las décadas.

Ashley dio su opinión sobre una posible separación de Ha-Ash Foto de FB: Ha*Ash

Ashley tomó la palabra para fijar su postura sobre el vínculo familiar frente al éxito profesional. La intérprete dejó muy claro que su relación personal con Hanna supera cualquier logro artístico en la industria musical. “Para mí la música no pesa más que la relación con mi hermana”, aseguró la cantautora de forma tajante.

El ultimátum sobre el futuro del dueto pop

La cantante mexicoamericana fue directa al señalar que desconoce la situación privada que originó la pausa de sus colegas. Acto seguido, la artista explicó la drástica decisión que tomaría si algún día su hermana decidiera abandonar la agrupación. Las declaraciones encendieron las redes sociales casi de inmediato.

“Por lo menos Hanna y yo, si no está Hanna, no hay pausa. Nada más, no va a haber Ha-Ash”, sentenció la menor de las hermanas Pérez Mosa. Sus palabras resonaron con fuerza en la industria del entretenimiento. El mensaje llegó justo en medio del anuncio de Jesse Huerta sobre el cese temporal de sus actividades conjuntas.

Hanna y Ashley cantando. Foto de FB: Ha*Ash

Los fanáticos inundaron las plataformas digitales con especulaciones sobre un posible dardo. La firmeza del comentario contrastó fuertemente con la decisión del otro dúo de mantener la marca activa a pesar del distanciamiento. Las redes debatieron intensamente la lealtad familiar frente a las ambiciones de los proyectos en solitario.

Una estrecha amistad detrás de los escenarios

A pesar del revuelo mediático, la intérprete nunca mencionó explícitamente los nombres de los hermanos Huerta como blanco de críticas. La cantante reconoció abiertamente su total ignorancia sobre los pormenores del conflicto de los creadores de "Espacio Sideral". Su intención apuntó más a definir la inquebrantable lealtad dentro de su propia banda.

Jesse y Joy en un concierto. Foto de FB: Jesse & Joy

Los registros de la prensa documentan una profunda amistad entre Ashley y Joy de varios años atrás. En 2019, ambas figuras públicas declararon ser mejores amigas y celebraron juntas la etapa de maternidad de la vocalista. Las estrellas llegaron incluso a compartir residencia en el pasado, consolidando un lazo muy cercano.

Las recientes palabras de la artista reflejan únicamente la filosofía interna que rige a Ha-Ash desde sus inicios. La sincronía de estas declaraciones con la crisis de sus colegas funcionó como combustible perfecto para las teorías de los internautas. El público mexicano continuará analizando cada movimiento de estas dos icónicas agrupaciones durante los próximos meses.