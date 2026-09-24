Clayface libera su escalofriante tráiler final y apuesta por el terror explícito

DC Studios liberó el último y sangriento avance promocional de la película Clayface. La compañía cinematográfica apostó por el terror puro y la clasificación para adultos para contar el trágico origen de este icónico antagonista de los cómics.

El director James Watkins tomó las riendas de esta producción y diseñó un violento festín visual de horror corporal. Las nuevas imágenes muestran una propuesta repleta de gore y sangre que promete revolver los estómagos del público en las salas de cine.

Clayface ha presentado varios artes promocionales. Foto: DC Studios

El avance dejó claro que esta cinta esquiva las fallas cometidas por los recientes proyectos de villanos de Spider-Man por Sony Pictures. Los productores asimilaron la lección y construyeron un oscuro descenso a los infiernos, muy alejado de las entregas tibias como Morbius o Kraven: El cazador.

Este proyecto representa un riesgo calculado para la división encabezada por los nuevos directivos. Los creativos decidieron explorar rincones más perturbadores y experimentales del catálogo de la editorial para competir directamente en un mercado saturado de superhéroes convencionales.

El trágico nacimiento de un monstruo en Ciudad Gótica

La trama sigue de cerca la caída de Matt Hagen, un joven de las calles de Ciudad Gótica que logró el estrellato en Hollywood. La gloria del actor terminó de golpe cuando un líder criminal local lo desfiguró horriblemente durante un ataque directo.

El histrión perdió a su equipo y su carrera entera por culpa de estas severas lesiones físicas. En su desesperación, el protagonista buscó un tratamiento médico de vanguardia que le devolvió milagrosamente su antiguo rostro de estrella de cine.

Matt Hagen vivirá varias fases de su transformación. Foto: DC Studios

El milagro científico trajo consigo terribles consecuencias mentales y corporales para el personaje principal. La sustancia experimental alteró brutalmente su percepción de la realidad, arrastrándolo hacia una espiral destructiva de venganza y locura que consumió su humanidad por completo.

El estilo grotesco y desagradable de la transformación física remite directamente a los niveles de horror corporal vistos en cintas como La sustancia. El realizador de obras como Eden Lake exprimió al máximo la calificación C para mostrar explícitamente el deterioro del icónico villano de DC Comics.

La primera pieza cronológica del nuevo Universo DC

El actor Tom Rhys Harries asumió el complejo reto de interpretar al atormentado protagonista de esta violenta historia de origen. El talento principal comparte pantalla con figuras de la talla de Naomi Ackie, David Denick, Max Minghella y Eddie Marsan.

El guion del largometraje cuenta con el respaldo de dos pesos pesados de la industria del entretenimiento. El aclamado director Mike Flanagan escribió la aterradora historia junto al guionista Hossein Amini, mente maestra detrás de la cinta de culto Drive.

Clayface llega a los cines de México el 22 de octubre. Foto: DC Studios

La combinación de estos escritores garantiza una narrativa tensa y psicológicamente compleja en la pantalla grande. Los fanáticos del género de terror manifestaron un enorme entusiasmo en redes sociales tras descubrir la participación del creador de La maldición de Hill House en la elaboración del libreto.

Clayface marca un hito fundamental en la reestructuración planeada por los ejecutivos James Gunn y Peter Safran. Esta violenta entrega funciona como la primera película del nuevo DC Universe dentro del orden cronológico oficial de la naciente franquicia.

El largometraje llegará a las carteleras de todo el mundo el próximo 22 de octubre. Los estudios esperan que esta propuesta domine la taquilla durante la temporada de Halloween y supere los números registrados por la reciente y denostada película de Supergirl.