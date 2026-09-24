¡Lorelai y Sookie juntas de nuevo! El divertido encuentro entre Lauren Graham y Melissa McCarthy que se hizo viral

Para los fans de Gilmore Girls, ver nuevamente juntas a Lauren Graham y Melissa McCarthy es suficiente para despertar una enorme dosis de nostalgia.

Las actrices, quienes conquistaron al público como Lorelai Gilmore y Sookie St. James, respectivamente, volvieron a compartir un momento especial en Los Ángeles y demostraron que la amistad que nació en el set continúa intacta.

Lauren Graham y Melissa McCarthy se reencuentran

El esperado reencuentro ocurrió durante la ceremonia Power of Women 2026 de Variety, celebrada el miércoles 23 de septiembre. En esta ocasión, Graham fue la encargada de entregar a McCarthy uno de los reconocimientos de la noche, convirtiendo el momento en un emotivo homenaje entre dos amigas que se conocen desde hace más de dos décadas.

Graham fue la encargada de entregar un reconocimiento a McCarthy en los Power of Women 2026, protagonizando uno de los reencuentros más nostálgicos de la noche. Reuters

Durante su discurso, Graham recordó que conoció a McCarthy cuando ambas trabajaban en Gilmore Girls, pero que aquella amistad frente a las cámaras rápidamente se transformó en un vínculo real fuera del set.

Y, por supuesto, no podía faltar una de las anécdotas más inesperadas de su relación: una peculiar tradición navideña que mantienen desde hace años.

¿Cuál es la tradición que comparten Lauren Graham y Melissa McCarthy?

Graham contó que, durante su amistad, ella y McCarthy comenzaron a turnarse para organizar una fiesta navideña con una temática bastante particular: el viejo oeste.

Las actrices tienen una costumbre que crearon hace muchos años y que todavía conservan como recuerdo. IMDb

Lo curioso es que ninguna de las dos tenía una conexión especial con ese universo. Aun así, la tradición se volvió parte de sus celebraciones y dejó recuerdos que la actriz conserva hasta ahora.

Entre las memorias que Graham compartió se encuentra una fiesta en la que incluso contrataron a una banda llamada Cousin Lovers para amenizar la reunión en su propia sala.

La actriz aseguró que todavía conserva un sombrero de vaquero de aquella época, además de las fotografías que documentaron la celebración.

La anécdota provocó risas y se convirtió en uno de los momentos más comentados del homenaje, especialmente porque demuestra que la relación entre las intérpretes va mucho más allá de la pantalla.

Así es la amistad de Lauren Graham y Melissa McCarthy

Graham también aprovechó el escenario para reconocer el talento de McCarthy y recordar sus primeros años como actriz. Según contó, desde el principio era evidente que tenía una capacidad especial para crear personajes excéntricos y hacer reír a los demás.

Lauren Graham sorprendió al revelar una peculiar tradición navideña que comparte con Melissa McCarthy: ambas acostumbraban organizar fiestas con temática de vaqueros. Reuters

La intérprete destacó particularmente su versatilidad y la manera en que McCarthy podía convertir situaciones completamente absurdas en momentos memorables.

Pero el cariño fue mutuo. Al recibir el reconocimiento, McCarthy recordó sus primeros pasos en Gilmore Girls y confesó que trabajar junto a Graham fue una experiencia fundamental para su formación.

La actriz explicó que, en sus comienzos, en ocasiones tenía dificultades para encontrar sus marcas durante las escenas e incluso terminaba llamando demasiado la atención. En lugar de señalar sus errores, Graham la ayudó con paciencia y discreción para que pudiera aprender los detalles del trabajo televisivo.

Melissa McCarthy recordó cuánto aprendió de Lauren Graham durante sus primeros años en televisión, especialmente gracias a la paciencia y generosidad de su compañera. Reuters

Para McCarthy, aquella actitud se convirtió en una de sus primeras lecciones sobre cómo acompañar a un compañero de trabajo y ejercer liderazgo con generosidad.

El legado de Gilmore Girls sigue vivo

Gilmore Girls se estrenó en 2000 y siguió durante siete temporadas la vida de Lorelai y su hija Rory, interpretada por Alexis Bledel, en el peculiar pueblo de Stars Hollow.

Las actrices continúan celebrando una amistad que comenzó cuando Gilmore Girls llegó a la televisión en 2000. IMDb

La serie terminó en 2007, pero su popularidad no desapareció. De hecho, McCarthy ha reconocido recientemente que todavía le sorprende que nuevas generaciones se acerquen a ella para hablarle de Sookie y le digan cuánto disfrutan la producción.

Para la actriz, una de las claves de esa conexión está en la sensación de calidez que transmite la serie. Y mientras los seguidores continúan esperando cualquier posibilidad de volver a ver a las protagonistas juntas, Graham y McCarthy demostraron que, aunque hayan pasado los años, su amistad fue real.