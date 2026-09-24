MTV VMAs 2026: a qué hora y dónde ver EN VIVO los premios 

Los MTV VMAs 2026 reunirá a artistas que han destacado tanto por su música como por las historias que cuentan en sus videos. La ceremonia está cada vez más cerca y, entre los nombres que llaman la atención este año, están Madonna, Taylor Swift, Ariana Grande y Sabrina Carpenter. La premiación también tendrá presentaciones en vivo y homenajes a figuras de la música.

Madonna tendrá una noche especialmente importante: encabeza las nominaciones y abrirá el espectáculo con su primera actuación en los VMAs en 23 años.

Los premios reconocerán a lo mejor de la música X: musictrendscol

Si quieres seguir la ceremonia desde México, aquí te contamos a qué hora empieza y qué se sabe sobre las opciones para verla.

¿Cuándo son los VMAs 2026 y a qué hora empiezan en México?

Los MTV Video Music Awards 2026 se realizarán el domingo 27 de septiembre. La transmisión oficial está programada de 7:30 a 9:30 de la noche, hora del este de Estados Unidos.

Esto equivale a un inicio a las 5:30 de la tarde, hora del centro de México, con un cierre previsto para las 7:30 de la noche.

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¿Dónde ver los VMAs 2026 desde México?

CBS y MTV confirmaron que la ceremonia se transmitirá en vivo por ambas cadenas en Estados Unidos. También anunciaron una transmisión en directo mediante el plan Premium de Paramount+ en ese país.

Si deseas ver los premios en vivo desde México, toma en cuenta que serán transmitidos a través de Pluto TV, así como Paramount+.

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¿Dónde serán los VMAs 2026 y quién los conducirá?

La ceremonia se llevará a cabo en el Peacock Theater de Los Ángeles. Los premios regresarán así a la costa oeste de Estados Unidos por primera vez desde 2017.

El encargado de conducirlos será Snoop Dogg, quien ya ha participado en distintas ediciones de los VMAs, aunque esta vez estará al frente del espectáculo.

¿Qué artistas se presentarán en los VMAs 2026?

Madonna abrirá la premiación y volverá a actuar en el escenario de los VMAs después de 23 años. Entre las presentaciones anunciadas también se encuentran las de LISA, RAYE, Sienna Spiro, Shaboozey, Gunna, GENER8ION y Yung Lean.

Uno de los números especiales estará dedicado a George Michael. RAYE, SOMBR y Teddy Swims participarán en ese homenaje. Además, Kacey Musgraves cantará como parte de un tributo a Dolly Parton.

Lisa de Blackpink Instagram @lalalalisa_m

¿Quiénes tienen más nominaciones en los VMAs 2026?

La lista de nominados se anunció el 18 de agosto. Madonna lidera con 11 candidaturas, seguida de Taylor Swift con nueve. Ariana Grande y Sabrina Carpenter obtuvieron siete nominaciones cada una. Entre los premios que se entregarán figuran Video del Año, Artista del Año y Canción del Año.

La noche también contará con reconocimientos especiales. Nirvana recibirá el Video Vanguard Award, mientras que Taylor Swift será la primera artista distinguida con el premio Artist Director Honors, creado para reconocer su trabajo detrás de la cámara.