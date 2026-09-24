Taylor Swift estrenará el videoclip de Patient Zero durante los MTV VMAs 2026 con Dakota Johnson y Colin Farrell

Taylor Swift eligió los MTV Video Music Awards 2026 para estrenar el videoclip de Patient Zero, su nueva canción.

La cantante presentó un adelanto de 13 segundos que confirmó la participación de Dakota Johnson y Colin Farrell, además del fotógrafo mexicano Emmanuel Lubezki.

¿Cuándo se estrena el videoclip de Patient Zero de Taylor Swift?

El videoclip de Patient Zero tendrá su estreno mundial el domingo 27 de septiembre durante los MTV Video Music Awards 2026, ceremonia en la que Taylor Swift también recibirá un reconocimiento especial por su trabajo como directora.

Para anunciar el lanzamiento, la cantante compartió este jueves 24 de septiembre un adelanto que muestra algunas escenas de la producción, aunque todavía no se conoce la historia que contará.

Entre las imágenes aparecen dos cuerpos bajo el agua, una rosa negra y dos mujeres frente a una tumba. También se observa a Swift lavándose las manos y llorando, además de algunas escenas con los actores invitados.

El avance tiene una duración de 13 segundos, una cifra que los seguidores de la cantante relacionan con su número de la suerte, al que ha hecho referencia en distintas ocasiones a lo largo de su carrera.

Por ahora, Swift no ha revelado qué significan las imágenes ni cómo se relacionan con la letra de Patient Zero. Los detalles de la historia se conocerán durante el estreno completo del videoclip.

Además de presentar su nueva producción, la cantante recibirá el primer Artist Director Honors, un reconocimiento creado para distinguir a los músicos que también han desarrollado proyectos detrás de las cámaras.

Taylor Swift aparece junto a Dakota Johnson y Colin Farrell en el adelanto de Patient Zero, que estrenará en los MTV VMAs. IG taylorswift

Dakota Johnson y Colin Farrell participarán en Patient Zero de Taylor Swift

Una de las sorpresas del adelanto fue la aparición de Dakota Johnson y Colin Farrell, quienes forman parte del elenco del nuevo videoclip de Taylor Swift.

Aunque ambos actores aparecen en las primeras imágenes, todavía se desconoce qué personajes interpretarán y cuál será su participación dentro de la historia.

Johnson es conocida por su trabajo en la trilogía Fifty Shades of Grey, además de películas como The Lost Daughter y Materialists. Por su parte, Farrell ha participado en producciones como The Banshees of Inisherin y The Batman.

La producción también contará con la fotografía del mexicano Emmanuel Lubezki, quien ha ganado tres premios Oscar consecutivos por su trabajo en Hollywood.

El cinefotógrafo obtuvo las estatuillas por las siguientes películas.

Gravity (2013) , dirigida por Alfonso Cuarón.

Birdman (2014) , dirigida por Alejandro González Iñárritu.

The Revenant (2015) , también dirigida por González Iñárritu.

La participación de Lubezki representa una nueva colaboración de Swift con profesionales de la industria cinematográfica. La cantante ha dirigido varios de sus propios videoclips, entre ellos All Too Well, Anti-Hero y Fortnight.

Hasta el momento, no se han revelado las locaciones utilizadas para grabar Patient Zero ni otros detalles sobre su producción.

Dakota Johnson y Colin Farrell participan en Patient Zero, el nuevo videoclip de Taylor Swift que se estrenará en los MTV VMAs. IG taylorswift

Patient Zero llegará con cuatro nuevas canciones de Taylor Swift

El estreno del videoclip coincide con el lanzamiento de The Life of a Showgirl The Encore, una nueva edición del álbum que Taylor Swift publicó en 2025.

La cantante anunció esta versión el miércoles 23 de septiembre, después de confirmar que Patient Zero llegaría a las plataformas digitales el viernes 25 de septiembre.

La edición ampliada incluirá cuatro canciones inéditas que aumentarán a 16 el número de temas del disco.

Las nuevas canciones son las siguientes.

Patient Zero

Pink Clouding

Babylon

Cleveland!

Swift explicó que las canciones surgieron durante un viaje a Suecia, donde se reunió con los productores Max Martin y Shellback, quienes participaron en la creación del álbum original.

De acuerdo con la cantante, el encuentro tenía como propósito celebrar el recibimiento que había conseguido The Life of a Showgirl. Sin embargo, durante su estancia decidieron regresar al estudio y comenzaron a trabajar en nuevo material.

La artista señaló que estas composiciones surgieron como una forma de agradecer el apoyo que recibió de sus seguidores tras el lanzamiento del disco.

The Life of a Showgirl: The Encore estará disponible el viernes 25 de septiembre, mientras que el videoclip de Patient Zero se estrenará dos días después durante los MTV Video Music Awards 2026.