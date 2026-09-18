¿Aceptó la relación? La indirecta de Dakota Johnson que alimentaría su romance con MGK

Dakota Johnson reavivó los rumores de romance al hacer una inesperada confesión sobre sus relaciones pasadas. Aunque evitó mencionar directamente a Machine Gun Kelly, un comentario sobre su historial amoroso fue suficiente para que sus seguidores relacionaran sus palabras con los recientes rumores que la vinculan con el músico.

La indirecta de Dakota Johnson sobre su gusto por los músicos

Durante una entrevista con Vogue para su edición de octubre de 2026, la actriz de ‘Materialistas’ habló con naturalidad sobre una característica que parece repetirse en sus relaciones: su cercanía con hombres dedicados a la música.

La actriz reconoció que suele sentirse atraída por músicos, una declaración que rápidamente fue relacionada con los rumores con Machine Gun Kelly. IG machinegunkelly / dakotajohnson

Cuando el entrevistador hizo referencia a sus romances con artistas como Chris Martin y Role Model, la intérprete respondió entre risas que existe una especie de atracción mutua.

Les caigo bien. Y ellos me caen bien a mí”, comentó Dakota, dejando abierta la puerta a todo tipo de interpretaciones.

Lejos de tomarse la pregunta con seriedad, la actriz reaccionó con su habitual sentido del humor y, al preguntarle qué tenía de malo relacionarse con músicos, respondió que había “mucho”, antes de calificarlos, entre risas, como “cabrones astutos”.

Aunque en ningún momento mencionó a MGK, sus declaraciones llegaron justo cuando los rumores sobre una posible relación con el cantante han cobrado fuerza.

¿Qué hay entre Dakota Johnson y Machine Gun Kelly?

En septiembre, Dakota Johnson y Machine Gun Kelly fueron vistos en Nueva York después de coincidir en el departamento de Taylor Swift, ubicado en Tribeca. De acuerdo con reportes publicados por medios estadounidenses, ambos habrían llegado por separado al inmueble y posteriormente fueron vistos juntos.

Los rumores entre Dakota Johnson y MGK cobraron fuerza tras varias apariciones juntos en Nueva York. IG machinegunkelly / dakotajohnson

Una fuente citada por People aseguró que Dakota y Colson Baker, nombre real del músico, llevan varios meses acercándose discretamente. Según esa versión, la relación habría comenzado como una amistad y con el tiempo habría adquirido tintes románticos.

Otros reportes han descrito el vínculo como algo todavía informal, sin una etiqueta definida. La misma versión señala que ambos estarían disfrutando de pasar tiempo juntos mientras descubren hacia dónde puede avanzar su relación.

El encuentro en Nueva York ocurrió después de que surgieran versiones sobre una mayor cercanía entre ambos tras coincidir en la boda de Taylor Swift y Travis Kelce, celebrada en julio de 2026.

La actriz dejó abierta la puerta a las especulaciones con una declaración cargada de humor, pero hasta ahora ni ella ni Machine Gun Kelly han confirmado que exista una relación formal. IG machinegunkelly / dakotajohnson

Dakota y su historial amoroso

No es la primera vez que Dakota reconoce sentirse atraída por artistas de la industria musical. En 2024, durante una conversación con Bustle, la actriz ya había hablado abiertamente de su gusto por los músicos y explicó que le atrae su talento y la manera en que perciben el mundo.

La vida sentimental de Dakota Johnson vuelve a generar titulares, especialmente después de sus relaciones con Chris Martin y Role Model, Grosby

Su romance más conocido fue con Chris Martin, vocalista de Coldplay. La pareja comenzó su relación en 2017 y atravesó varios años de vínculo, además de un compromiso que se hizo público en 2024. Finalmente, ambos se separaron en 2025.

Más recientemente, Johnson fue relacionada con Role Model, cuyo nombre real es Tucker Pillsbury. Sin embargo, reportes publicados en agosto señalaron que aquel romance había llegado a su fin.

Ahora, los reflectores apuntan hacia MGK, quien también viene de una historia sentimental ampliamente seguida por el público. El músico mantuvo una relación intermitente con Megan Fox, con quien tuvo una hija.

Machine Gun Kelly también atraviesa una nueva etapa sentimental después de su mediática relación con Megan Fox IG machinegunkelly / meganfox

¿Dakota Johnson confirmó su romance con Machine Gun Kelly?

Por ahora, ninguno de los dos ha confirmado públicamente que sean pareja. Por ello, las palabras de Dakota en Vogue no constituyen una confirmación de su supuesto romance con MGK.

Sin embargo, la coincidencia entre su confesión, los encuentros recientes y las versiones de fuentes cercanas ha provocado que sus seguidores pongan atención en cada movimiento de la actriz.