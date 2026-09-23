Tras polémica, Mariana Treviño reaparece en redes con noticia sobre “Mentiras All Stars”

Mariana Treviño reapareció en redes sociales con una noticia sobre su participación en “Mentiras All Stars”, luego de la polémica por una supuesta agresión a una vestuarista, la cual fue señalada por el periodista de espectáculos Jorge Carbajal.

“Mentiras All Stars” anunció una nueva fecha en la Ciudad de México, específicamente en el Auditorio Nacional, para el próximo 8 de noviembre. Sin embargo, el nombre de Treviño no figuraba entre el elenco difundido.

El anuncio oficial generó dudas sobre si la ausencia de Mariana para esa nueva presentación, tenía relación con el supuesto altercado con una integrante del staff.

Las especulaciones crecieron después de que se filtró en redes sociales un video que presuntamente se grabó el día de los hechos, aunque por la falta de luz no se observa claramente si hubo una agresión.

Mariana Treviño reaparece en redes sociales

Mariana Treviño reaparece en redes. @soymtrevino

En medio de la controversia por el supuesto altercado, Mariana Treviño reapareció en redes sociales con una publicación que, sin decir nada, calló rumores sobre su posible salida de “Mentiras All Stars”.

La actriz no dijo nada sobre la polémica actual y se limitó a publicar el cartel oficial de la presentación programada para el 8 de noviembre en el Auditorio Nacional.

Treviño acompañó el promocional con un mensaje breve para sus seguidores:

Nueva fecha. Gracias por todo, ahí los vemos”.

En esa imagen se ve a Mariana al lado de Belinda y Danna, con quienes compartirá escenario nuevamente para la fecha del 8 de noviembre en la Ciudad de México.

Mariana, Belinda y Danna en “Mentiras All Stars” el 8 de noviembre

Hasta ahora no se sabe por qué los cambios en el cartel oficial, puesto que en un inicio se había colocado la publicidad con Treviño, mientras que en otros no figuraba su rostro y ahora vuelve a aparecer.

Sin embargo, de forma oficial se puede decir que Treviño formará parte del elenco que se presentará en el Auditorio Nacional el 8 de noviembre, puesto que ese mismo cartel aparece tanto en las redes de la actriz, como en la cuenta de “Mentiras” y también en la publicidad de Ticketmaster.

Además, en una reciente entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, el productor del espectáculo teatral “Mentiras All Star”, Alejandro Gou, confirmó que Treviño sigue siendo parte del elenco y desmintió los rumores sobre una presunta agresión de la actriz a una vestuarista.

De acuerdo con Gou, él estuvo presente durante el cambio de vestuario que generó la polémica y no hubo agresión alguna.

El productor también adelantó que Mariana está contemplada para próximas funciones, tanto en la CDMX como en Monterrey, Guadalajara y teatros de Estados Unidos.

Personaje de Lupita en “Mentiras All Stars”

Mariana Treviño reaparece en redes. @soymtrevino

Mariana Treviño vuelve a interpretar a Lupita en “Mentiras All Stars”, un personaje que tiene un significado especial dentro de su trayectoria en el teatro musical. La actriz formó parte de las primeras etapas de “Mentiras, el musical”, por lo que su regreso representa también un reencuentro con uno de los papeles que la acompañaron durante sus inicios en esta puesta en escena.

En esta nueva versión, Lupita mantiene su personalidad divertida, desinhibida y carismática, pero la historia se presenta desde una propuesta que reúne diferentes elementos del universo de “Mentiras”. El espectáculo incorpora canciones, coreografías y momentos de otras versiones de la franquicia, como Mentidrags y la serie de televisión.

Uno de los momentos más especiales de Mariana Treviño en All Stars ocurre cuando el montaje hace referencia a sus propios comienzos en la obra. La actriz recrea sobre el escenario parte de la historia de su audición para Mentiras y recuerda que, en un principio, había buscado quedarse con el personaje de Dulce. Finalmente, la producción le asignó a Lupita, papel que terminó convirtiéndose en uno de los más reconocidos de su etapa teatral.

Ahora, Treviño comparte escenario con figuras como Belinda, quien interpreta a Daniela, y Danna, que da vida a Yuri. La participación de las tres forma parte de la propuesta de “Mentiras All Stars”, que reúne a distintas generaciones de artistas relacionadas con este universo musical.

Precios para el Auditorio Nacional

Mariana Treviño reaparece en redes @soymtrevino

Para las funciones de Mentiras All Stars en el Auditorio Nacional, los precios de los boletos varían de acuerdo con la zona elegida. La producción contempla localidades desde poco más de mil pesos hasta las áreas preferentes, que superan los seis mil pesos.

Estos son los precios publicados para las funciones en el recinto:

Preferente A: $6,882

Preferente B: $6,510

Preferente C: $6,200

Preferente D: $5,952

Luneta A: $4,898

Luneta B: $4,650

Luneta C: $4,402

Balcón A: $4,526

Balcón B: $4,030

Balcón C: $3,100

Piso 1: entre $1,922 y $2,480

Piso 2: entre $1,054 y $1,550

Cabe señalar que estos fueron los precios anunciados para las primeras funciones de "Mentiras All Stars" en el Auditorio Nacional. Para las nuevas fechas, el costo puede variar dependiendo de la disponibilidad de localidades y de las condiciones de venta.