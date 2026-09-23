Desalojo conmociona a España: lanzaron a Maricarmen, de 87 años; y esto se descontroló 

Maricarmen, de 87 años, tuvo que abandonar este miércoles la vivienda en la que pasó más de siete décadas, en el barrio de Retiro, en Madrid, después de que una comisión judicial ejecutara el desahucio que durante meses intentaron frenar organizaciones de inquilinos, activistas y representantes políticos.

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La mujer, que necesita silla de ruedas, fue trasladada por personal sanitario hasta una ambulancia mientras decenas de manifestantes permanecían detrás de un cordón policial y gritaban: “¡Maricarmen, no estás sola!”

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El lanzamiento, que se produjo después de varios intentos anteriores, convirtió el domicilio de la jubilada en el escenario de una protesta que trascendió el caso particular y volvió a colocar en el centro del debate español el acceso a la vivienda, el precio de los alquileres y la protección de personas vulnerables.

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Maricarmen vivió durante alrededor de 70 años en el acomodado distrito de Retiro, junto al parque del mismo nombre. De acuerdo con el Sindicato de Inquilinas de Madrid, durante ese tiempo pagó regularmente el alquiler y mantuvo una relación de arrendamiento de larga duración.

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El conflicto comenzó a agravarse cuando una empresa inmobiliaria adquirió la vivienda y, según el sindicato, elevó el alquiler mensual 275%, hasta alcanzar los 2 mil 650 euros.

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La disputa terminó en los tribunales y llegó hasta el Tribunal Supremo. Según la organización de inquilinos, una resolución favorable a la empresa propietaria permitió avanzar hacia la ejecución del desahucio.

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El caso ha generado versiones y acusaciones contrapuestas sobre las responsabilidades de las distintas administraciones y sobre las posibilidades legales que existían para evitar el lanzamiento. Algunos detalles concretos del procedimiento, incluida la identidad de la empresa propietaria y las condiciones exactas del contrato, requieren documentación adicional para ser establecidos plenamente.

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El cuarto intento terminó con el desalojo de Maricarmen

El desahucio ejecutado este miércoles no era el primero.

Cientos de personas pasaron la noche frente al inmueble para intentar impedir el lanzamiento y mostrar su respaldo a la mujer. El Sindicato de Inquilinas informó que se trataba del cuarto intento de ejecutar el desahucio.

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La llegada de la comisión judicial estaba prevista desde las 9:30 de la mañana. Antes de que pudiera ingresar al inmueble, agentes policiales comenzaron a despejar los accesos y a retirar a las personas concentradas.

Según fuentes del Sindicato de Inquilinas citadas por Europa Press, se produjeron momentos de tensión y empujones durante el operativo. En el entorno de la vivienda fueron desplegados más de una decena de vehículos policiales.

La organización aseguró que alrededor de mil personas intentaron impedir el lanzamiento y denunció que activistas y periodistas fueron golpeados, una afirmación que debe atribuirse a la organización.

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Finalmente, la comisión judicial ingresó al domicilio y ejecutó el desahucio.

La escena posterior fue especialmente significativa: Maricarmen salió del inmueble en una camilla y fue trasladada a una ambulancia mientras los manifestantes coreaban su nombre.

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Una donante anónima llegó incluso a ofrecerse para completar la renta de la vivienda con el objetivo de que la mujer pudiera permanecer en ella, según informó el Sindicato de Inquilinas.

Pero la oferta llegó cuando la resolución judicial ya había abierto el camino para la ejecución del lanzamiento.

“No es un caso aislado”

La reacción no se limitó a Madrid.

La Confederación de Sindicatos de Inquilinas convocó concentraciones en distintas ciudades españolas, entre ellas Barcelona, Cádiz, Guadalajara, Málaga, Palma, Sevilla, Toledo y Valencia, además de Madrid.

La organización vinculó el caso de Maricarmen con otros episodios recientes de desahucios. Aseguró que en la misma semana se produjo en Barcelona el desalojo de una mujer identificada como Sílvia, cuyo protocolo de riesgo de suicidio estaba activado, y señaló que otra vecina de L'Hospitalet de Llobregat se quitó la vida después de su desahucio.

Amnistía Internacional España también se pronunció sobre el caso de Maricarmen. La organización calificó el desalojo como una vulneración de derechos humanos y sostuvo que no se trata de un episodio aislado, sino de una expresión de los problemas que enfrentan miles de hogares en España.

Estas organizaciones han convertido el caso en un símbolo de la discusión sobre la protección de los inquilinos vulnerables frente a los procedimientos de desahucio.Siete años con “un machete en la nuca”

Antes de abandonar su vivienda, Maricarmen habló sobre su situación en una entrevista grabada para RTVE.

La mujer describió los años que pasó enfrentando el proceso judicial como una experiencia permanente de incertidumbre.

“Mi situación es vivir durante siete años con un machete en la nuca para al próximo momento cortármela”, declaró.

También cuestionó el papel de las autoridades nacionales, regionales y municipales y criticó a la empresa propietaria.

“Me voy de Madrid, porque Madrid no es Madrid. Y la gente de Madrid ya no somos madrileños. Son todos los turistas que tienes en la Gran Vía”, afirmó.

Sus palabras colocaron otra dimensión sobre la mesa: el cambio que ha experimentado Madrid durante los últimos años, marcado por el crecimiento del turismo, el aumento de los precios de la vivienda y la presión sobre los alquileres.

Una crisis que va mucho más allá de Maricarmen

El caso de la jubilada ocurre en un momento en que el acceso a la vivienda se mantiene entre las principales preocupaciones sociales de España.

El problema no se limita a los desahucios. La presión también está relacionada con la falta de oferta frente a la demanda, el aumento de los alquileres y el encarecimiento de la compra de vivienda, especialmente en las grandes ciudades.

Madrid se encuentra entre los mercados donde estas tensiones son particularmente visibles.

La capital concentra una elevada demanda residencial, actividad turística y una oferta limitada de vivienda asequible. Esa combinación ha alimentado el debate sobre cómo garantizar el acceso a una vivienda sin eliminar los derechos de los propietarios sobre sus inmuebles.

El Banco de España ha señalado que la oferta de vivienda, especialmente en las zonas urbanas con mayor demanda, no ha aumentado al mismo ritmo que la formación de nuevos hogares.

El resultado es una presión creciente tanto para quienes buscan alquilar como para quienes intentan comprar una vivienda.La ley de vivienda y la disputa entre el Gobierno y Madrid

España cuenta desde 2023 con una Ley por el Derecho a la Vivienda que introdujo mecanismos de protección para determinados hogares vulnerables antes de un desahucio y permitió establecer determinadas zonas como “mercados residenciales tensionados”.

Sin embargo, la aplicación de buena parte de estas medidas depende de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, lo que ha producido diferencias entre territorios.

Precisamente ahí aparece uno de los principales conflictos políticos derivados del caso Maricarmen.

El Gobierno central ha defendido ampliar las medidas de protección frente a los desahucios y aumentar el parque de vivienda asequible. La Comunidad de Madrid, por su parte, ha mantenido posiciones diferentes respecto a determinadas herramientas de regulación del mercado del alquiler.

La disputa sobre quién puede y debe intervenir quedó expuesta nuevamente este miércoles.

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El Gobierno señala a Ayuso

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, responsabilizó políticamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por el desenlace.

Rodríguez sostuvo que el Gobierno había realizado gestiones para intentar detener el desalojo y recordó que el Ejecutivo respaldó institucionalmente una resolución de Naciones Unidas que pedía suspender cautelarmente el lanzamiento.

También afirmó que el Ministerio intentó mediar con la empresa propietaria e incluso planteó alternativas para adquirir la vivienda y compensar las rentas.

Según la ministra, esas gestiones no tuvieron éxito.

Rodríguez criticó además que Ayuso y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, acudieran un día antes a un salón inmobiliario en la capital.

LORENA SOPENA

La ministra interpretó esa presencia como una señal de respaldo a los fondos de inversión y acusó a la Comunidad de Madrid de mantener una posición contraria a una mayor regulación del mercado.

Estas son acusaciones políticas de la ministra y forman parte del enfrentamiento entre el Gobierno central y la administración madrileña sobre las políticas de vivienda.

LORENA SOPENA

La respuesta de Madrid y el debate sobre las competencias

El conflicto también ha puesto sobre la mesa la distribución de competencias.

El diputado de Sumar y portavoz adjunto en el Congreso, Alberto Ibáñez, reconoció que las competencias en materia de vivienda corresponden en buena medida a las comunidades autónomas y los ayuntamientos, pero sostuvo que el Gobierno central todavía dispone de instrumentos para intervenir.

Alejandro Martinez Velez

Ibáñez llegó a reclamar que el Gobierno estudie la expropiación de la vivienda para permitir que Maricarmen regrese a ella.

Incluso pidió la dimisión de Isabel Rodríguez si el Ejecutivo no logra una solución de ese tipo.

Otros integrantes de Sumar reclamaron también que se apruebe un nuevo decreto de vivienda y que se recuperen medidas destinadas a frenar determinados desahucios.

Alejandro Martinez Velez

La batalla por la moratoria antidesahucios

La discusión parlamentaria se concentra ahora en la denominada moratoria antidesahucios.

La ministra de Vivienda aseguró que el Gobierno ha llevado al Congreso en tres ocasiones durante el último año propuestas relacionadas con esta protección y reclamó al PP y a Junts que permitan su aprobación.

Según Rodríguez, desde julio existe sobre la mesa una nueva propuesta de carácter más estructural.

Desde Sumar sostienen que el Gobierno debe aprobar el decreto y llevarlo al Consejo de Ministros.

Mónica García, ministra de Sanidad y dirigente de Más Madrid, también reclamó que el Ejecutivo incluya el decreto en su próxima reunión.

La disputa parlamentaria tiene como antecedente la votación de abril mencionada por García, cuando PP, Junts y Vox rechazaron un decreto que, según el material difundido por su formación, incluía la prórroga de determinados contratos de alquiler que vencían en 2026 y 2027, además de un límite de 2% a determinadas subidas de renta.

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Sumar pide incluso expropiar la vivienda

El caso provocó además un choque dentro del propio Gobierno de coalición.

Sumar calificó el desahucio como una situación que exige una respuesta inmediata y pidió estudiar todas las vías legales para conseguir que Maricarmen pueda continuar viviendo en el inmueble.

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, reclamó que el nuevo decreto de vivienda llegue al Consejo de Ministros.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, también pidió que se busquen alternativas para que la jubilada pueda regresar a su vivienda y planteó estudiar la expropiación como una de las posibles vías legales.

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Mientras tanto, el portavoz de vivienda de Sumar, Alberto Ibáñez, reclamó directamente al presidente Pedro Sánchez que intervenga.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, también expresó públicamente su respaldo a Maricarmen.

El caso llegó al Congreso y terminó convertido en símbolo de la crisis habitacional

El desahucio se convirtió este miércoles en uno de los asuntos centrales de la discusión política en el Congreso.

El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, expresó el respaldo del Gobierno a la mujer.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, sostuvo que el objetivo debía ser encontrar una solución para que Maricarmen pudiera continuar en su vivienda y llamó a analizar el problema más allá de la confrontación entre partidos.

En paralelo, representantes de Más Madrid y de Izquierda Unida reclamaron nuevas medidas de protección y cuestionaron la política de vivienda de la Comunidad de Madrid.

El episodio también provocó críticas dirigidas al Gobierno central por parte de quienes consideran insuficientes las medidas adoptadas hasta ahora.

Así, el caso de Maricarmen terminó convertido en una disputa que atraviesa a prácticamente todos los niveles de gobierno: el Ejecutivo central, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento, los tribunales y el Congreso.

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Una mujer de 87 años en el centro de una crisis

Más allá de la batalla política, la historia tiene un elemento que explica buena parte de la conmoción generada: Maricarmen no llegó ayer a esa vivienda.

Vivió allí durante aproximadamente siete décadas.

En ese mismo lugar transcurrió buena parte de su vida. El inmueble dejó de ser únicamente un espacio de alquiler para convertirse en el lugar donde construyó su historia personal.

Por eso, el conflicto no se redujo para ella al precio de una renta.

En los últimos años, la adquisición del inmueble, el aumento del alquiler y el proceso judicial transformaron la relación que había mantenido durante décadas con su vivienda.

Y cuando finalmente llegó el cuarto intento de desahucio, la disputa dejó de desarrollarse solamente en los tribunales.

Cientos de personas se instalaron frente al edificio. Organizaciones sociales convocaron movilizaciones. El Gobierno intervino públicamente. La oposición respondió. Y el caso terminó convertido en una imagen de la discusión que España mantiene sobre quién puede vivir en sus grandes ciudades y bajo qué condiciones.

El desalojo que abrió una pregunta mayor

La ejecución del desahucio deja una pregunta que va más allá del caso individual: cómo debe actuar un Estado cuando una resolución judicial entra en conflicto con la situación de vulnerabilidad de una persona mayor que ha vivido durante décadas en el mismo inmueble.

España ya cuenta con mecanismos de protección para determinados hogares vulnerables, pero el caso de Maricarmen ha vuelto a poner sobre la mesa sus límites, su aplicación y las diferencias existentes entre territorios.

También ha expuesto otro dilema: cómo equilibrar la protección de los inquilinos con los derechos de propiedad y las reglas del mercado inmobiliario.

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Para las organizaciones de inquilinos, Maricarmen representa las consecuencias de una política de vivienda que consideran insuficiente.

Para el Gobierno, el episodio demuestra la necesidad de ampliar las herramientas contra los desahucios y aumentar la vivienda asequible.

Para la Comunidad de Madrid, la discusión se encuentra ligada a sus propias competencias y a su posición sobre la regulación del mercado.

Y para los tribunales, el desalojo se ejecutó en cumplimiento de una resolución judicial.

El miércoles, todas esas discusiones terminaron concentradas frente a una vivienda del barrio de Retiro.

Maricarmen salió de allí en una camilla.

La imagen de una mujer de 87 años abandonando el lugar donde vivió durante más de 70 años convirtió un expediente judicial en uno de los episodios más visibles de la crisis habitacional española.