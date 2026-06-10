¿Boda en el Madison Square Garden? Taylor Swift reaparece en la NBA y aviva las especulaciones

¡En primera fila! Taylor Swift acudió al Madison Square Garden de Nueva York para apoyar a los Knicks en el cuarto partido de las Finales de la NBA.

La artista fue vista la noche del miércoles sentada a pie de cancha, acompañada por Este y Alana Haim, integrantes de la banda Haim y amigas cercanas de Swift. Su aparición llamó la atención no solo por tratarse de uno de los partidos más importantes de la temporada, sino por las referencias que llevaron en sus camisetas.

Taylor Swift y Haim apoyan a los Knicks con camisetas personalizadas

Swift apareció con una camiseta azul con la frase “Stevie Knicks” impresa en letras naranjas, un juego de palabras entre Stevie Nicks y el equipo de Nueva York. Este Haim llevó una camiseta con la frase “Knickole Kidman”, mientras que Alana Haim usó una con “Knickleback”.

La presencia de las tres cantantes se sumó a la lista de celebridades que asistieron al encuentro en el Madison Square Garden. Entre los invitados también estuvieron figuras habituales en los partidos de los Knicks, como Ben Stiller y Spike Lee.

Esta no es la primera vez que Taylor Swift se deja ver en un evento deportivo de alto perfil. En meses recientes, la cantante ha acompañado a Travis Kelce en distintos encuentros, tanto de futbol americano como de otros deportes. El año pasado, ambos asistieron a un partido de la Final de la Stanley Cup de la NHL en Sunrise, Florida.

Taylor Swift Getty Images via AFP

Los rumores de boda con Travis Kelce crecen alrededor del Madison Square Garden

La aparición de Swift en el Madison Square Garden ocurrió en medio de reportes sobre su posible boda con Travis Kelce. De acuerdo con medios como TMZ y Page Six, la pareja podría casarse a principios de julio en el famoso recinto de Nueva York.

Los rumores han llamado la atención porque Swift y Kelce también han sido vinculados con otros lugares importantes en su historia personal y profesional, como Kansas City, Nashville, Cleveland y Rhode Island.

A menos de un año del anuncio de su compromiso en agosto, la especulación sobre la boda de la cantante y el jugador de los Chiefs de Kansas City ha aumentado, especialmente por la presencia constante de ambos en eventos públicos.

Taylor Swift Getty Images via AFP

La historia de Taylor Swift con el Madison Square Garden

El Madison Square Garden también tiene un lugar especial en la carrera de Taylor Swift. La cantante se presentó por primera vez en ese escenario en 2009, durante su gira Fearless. Diez años después, celebró ahí su cumpleaños número 30 como parte del “Jingle Ball” de iHeartRadio.

Desde entonces, Swift ha pasado a recintos más grandes cuando visita el área de Nueva York. Durante su gira “The Eras Tour”, sus conciertos se realizaron en el MetLife Stadium, en East Rutherford, Nueva Jersey, al otro lado del río Hudson.

Mientras los reportes sobre una posible boda siguen sin confirmarse, la presencia de Taylor Swift en las Finales de la NBA volvió a convertir al Madison Square Garden en escenario de conversación, no solo por el partido entre Knicks y Spurs, sino por lo que podría venir para una de las parejas más mediáticas del momento.

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